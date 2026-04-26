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Cómo quitar la publicidad de los juegos en celular con estos dos trucos

Ambos métodos para suprimir anuncios son seguros, no requieren descargas externas ni generan gastos adicionales

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Videojuegos - Android - celular - tecnología - 18 de diciembre
(Imagen ilustrativa Infobae)

Abrir un juego en el celular puede convertirse en una experiencia frustrante cuando, en lugar de avanzar de nivel, el usuario se cruza con una oleada de anuncios que interrumpen cada partida. Los juegos móviles gratuitos suelen bombardear con vídeos, banners y ventanas emergentes que, lejos de entretener, acaban alterando el ritmo y la diversión.

Para quienes desean disfrutar de sus juegos preferidos sin pagar por versiones premium ni soportar publicidad constante, existen soluciones sencillas, legales y al alcance de todos.

Dos formas legales de eliminar anuncios en juegos móviles

Jugar sin publicidad en el móvil es posible mediante dos trucos legales que no requieren instalar aplicaciones externas ni modificar el dispositivo. Ambas opciones ofrecen ventajas y pueden adaptarse a diferentes necesidades según el tipo de juego y el uso que se le da al teléfono.

La primera consiste en desactivar completamente la conexión a internet del dispositivo. Para ello, basta con activar el modo avión o apagar tanto los datos móviles como el Wi-Fi. De este modo, ninguna aplicación podrá conectarse a la red, lo que impide la carga de anuncios en los juegos.

Joven sentado en un sofá de cuero, con cabello rizado oscuro, jugando Clash Royale en un smartphone que sostiene verticalmente. Se ve una sala de estar.
Un joven se relaja en el sofá mientras juega Clash Royale en su celular, disfrutando de un momento de ocio en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta solución es efectiva, ya que la mayoría de los anuncios requieren internet para mostrarse. Sin embargo, tiene un inconveniente claro: mientras se mantenga la desconexión, tampoco será posible recibir mensajes, notificaciones ni utilizar otras aplicaciones que dependan de la red.

Este truco resulta especialmente útil para partidas cortas, en las que solo se busca concentración y entretenimiento sin interrupciones. Además, al no llegar notificaciones, se elimina cualquier otro tipo de distracción. Para quienes priorizan la experiencia de juego y no necesitan estar conectados durante ese tiempo, la opción de cortar toda conexión es la más directa y eficaz.

La segunda alternativa es aún más cómoda para quienes desean seguir conectados mientras juegan. Consiste en restringir el acceso a internet únicamente para el juego, permitiendo que el resto del dispositivo siga funcionando con normalidad. Así, se pueden recibir mensajes, correos y utilizar otras aplicaciones sin que la publicidad interrumpa la partida.

En dispositivos Android, este ajuste se realiza desde las opciones de configuración de la propia aplicación. Se debe acceder a los ajustes del teléfono, buscar el juego en cuestión y restringir tanto el uso de datos móviles como de Wi-Fi solo para esa app.

Vista lateral de un hombre caucásico joven sentado en un sofá gris, usando un teléfono inteligente. Hay libros y una taza en una mesa de café.
Un hombre joven se sienta cómodamente en el sofá de su sala de estar, absorto en la pantalla de su teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En iOS, el proceso es similar: desde Ajustes > Datos móviles, se desactiva la conexión individualmente para el juego seleccionado. De esta manera, el resto del sistema permanece conectado, pero el juego no podrá descargar anuncios ni mostrar vídeos promocionales.

Ambas soluciones son seguras, no requieren descargas adicionales ni implican gastos. La elección entre una u otra dependerá de las preferencias del usuario y de si se necesita mantener el contacto con otras personas o aplicaciones durante la sesión de juego.

Qué consideraciones y limitaciones tienen estos trucos

Es importante tener en cuenta que, si el juego cuenta con funciones en línea, estas soluciones impedirán el acceso a modos multijugador, rankings o cualquier contenido que requiera internet. Los trucos descritos están diseñados para juegos cuya mecánica principal no depende de la conexión. En títulos donde la interacción en línea es esencial, bloquear el acceso a la red puede suponer la imposibilidad de jugar o de acceder a ciertas características.

Videojuegos - Android - celular - tecnología - 18 de diciembre
(Imagen ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que, en la mayoría de los juegos con modos exclusivamente en línea, la inserción de anuncios en mitad de la partida es poco frecuente, ya que interrumpir la conexión podría afectar negativamente la experiencia y el rendimiento de los propios servidores.

La ausencia de anuncios durante el juego no solo mejora la experiencia al eliminar interrupciones, sino que también repercute en el rendimiento general del dispositivo. Al evitar la descarga y reproducción de vídeos publicitarios, la batería dura más tiempo y el consumo de datos móviles disminuye de forma considerable.

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