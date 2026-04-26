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Así se puede ver qué contraseñas WiFi se tienen guardadas en el teléfono móvil

Consultar y compartir contraseñas es funcional cuando se pierde la clave o se facilita el acceso a nuevos dispositivos

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(Imagen ilustrativa Infobae)
La gestión de contraseñas WiFi en móviles Android e iOS simplifica el acceso y la compartición de redes inalámbricas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La gestión de contraseñas WiFi en dispositivos móviles es una tarea sencilla gracias a las funciones integradas en Android e iOS. Los usuarios ya no dependen de aplicaciones externas ni de procedimientos complejos para consultar o compartir las claves de redes inalámbricas almacenadas.

La posibilidad de consultar estas contraseñas es útil cuando se olvida una clave o se necesita compartir el acceso a una red. Con solo unos pasos, es posible acceder a toda la información guardada y gestionarla de forma eficiente, sin importar el sistema operativo del teléfono.

Cómo ver las contraseñas WiFi guardadas en Android

Desde la llegada de Android 10, el sistema operativo ofrece una opción nativa para consultar y compartir contraseñas WiFi guardadas. El proceso es intuitivo y no requiere rootear el dispositivo, un método que anteriormente era indispensable para acceder a estos datos.

Para comenzar, hay que ingresar en los ajustes del teléfono y seleccionar la sección de “Redes e Internet” o “Conexiones”, dependiendo del modelo. Luego, se debe entrar en el apartado de “WiFi” y buscar la lista de “redes guardadas”. Al seleccionar una red de la lista, aparecerá un icono de candado o la opción “Compartir”. Es en este punto donde el sistema solicitará un método de autenticación, como la huella digital, PIN o patrón.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Android 10 introdujo una función nativa que permite ver y compartir contraseñas WiFi guardadas sin necesitar aplicaciones de terceros ni root. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una vez validada la identidad, Android muestra un código QR que contiene la información de la red, incluida la contraseña. Debajo del QR, en la mayoría de los dispositivos actuales, aparece la clave en texto claro, lo que permite copiarla o comunicarla a otra persona. Si se desea compartir la red con otro usuario, basta con que este escanee el código QR utilizando la cámara de su propio teléfono para conectarse de inmediato.

En modelos con capas de personalización como MIUI de Xiaomi o One UI de Samsung, los nombres de los menús pueden variar, pero la función suele encontrarse bajo “Compartir red” o “Ajustes avanzados de WiFi”.

El procedimiento es el mismo para cualquier red almacenada, no solo para la activa. Además, si se necesita extraer el texto de la contraseña directamente desde el código, se puede utilizar Google Lens desde una captura de pantalla, lo que elimina la necesidad de otro dispositivo para leer el QR.

(Imagen ilustrativa Infobae)
El código QR mostrado por Android incluye la clave de la red, permitiendo conectarse fácilmente desde otro dispositivo escaneando el código con la cámara. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo consultar las contraseñas WiFi guardadas en iPhone

En el ecosistema de Apple, la posibilidad de consultar las contraseñas WiFi almacenadas directamente desde el teléfono es una función más reciente. Antes de iOS 16, solo era posible acceder a esta información mediante la app Llavero de un Mac. Con la actualización de iOS 16 y versiones posteriores, los usuarios pueden ver estas contraseñas desde el propio iPhone o iPad.

El proceso es sencillo: primero hay que entrar en “Configuración” y elegir la sección “WiFi”. Junto al nombre de la red deseada aparece un símbolo de información (la letra “i” dentro de un círculo). Al pulsar sobre ese icono, se accede al menú de detalles de la red, donde aparece el campo “Contraseña”, oculto por puntos. Para revelarla, el sistema solicita autenticación mediante Face ID, Touch ID o código.

Una vez validada la identidad, iOS muestra la clave WiFi completa y ofrece la opción de copiarla al portapapeles. Esto es útil para compartir el acceso a la red sin necesidad de estar conectado en ese momento.

(Imagen ilustrativa Infobae)
IOS 16 facilitó la consulta directa de contraseñas WiFi en iPhone, eliminando la necesidad de usar la app Llavero en Mac para acceder a estas claves. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, con la sincronización mediante el llavero de iCloud, se puede consultar todas las contraseñas guardadas desde cualquier otro equipo vinculado a la misma cuenta Apple, facilitando la gestión de accesos en múltiples dispositivos.

Con la llegada de iOS 18, la aplicación Contraseñas unifica la gestión de claves, códigos de autenticación de dos factores y redes WiFi en un solo lugar. Dentro de la categoría Wi-Fi de esta app, es posible consultar, copiar y gestionar todas las contraseñas almacenadas, lo que agiliza aún más el proceso y mejora la experiencia del usuario.

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