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Capcom pone en oferta sus juegos y Resident Evil Requiem recibe uno de sus primeros descuentos

La compañía japonesa inició sus rebajas de mitad de año con promociones en varias de sus franquicias más populares

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Capcom lanza oferta por mitad de año con grandes descuentos en sus principales videojuegos. (Capcom)
Capcom lanza oferta por mitad de año con grandes descuentos en sus principales videojuegos. (Capcom)

Capcom ha iniciado una nueva campaña de rebajas de mitad de año en las principales tiendas digitales y una de las mayores sorpresas ha sido la inclusión de Resident Evil Requiem entre los títulos con descuento. El exitoso juego de terror, lanzado recientemente, recibe por primera vez una reducción oficial en su precio, una decisión que ha llamado la atención de la comunidad de jugadores debido al poco tiempo transcurrido desde su estreno.

La promoción está disponible en plataformas como Steam, PlayStation Store, Xbox Games Store, Nintendo eShop y Epic Games Store. En el caso de Resident Evil Requiem, la rebaja alcanza el 20%, convirtiéndose en la primera ocasión en la que el título se ofrece con un precio reducido desde su llegada al mercado.

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La presencia del juego en esta campaña promocional ha generado sorpresa entre muchos usuarios, ya que se trata de uno de los lanzamientos más recientes y exitosos de la compañía japonesa.

Capcom anuncia las rebajas de mitad de año de varios de sus juegos.
Capcom anuncia las rebajas de mitad de año de varios de sus juegos. (Capcom)

Resident Evil Requiem recibe su primer descuento

La decisión de Capcom de incluir a Resident Evil Requiem en las rebajas de mitad de año no ha pasado desapercibida entre los seguidores de la saga.

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El juego se ha consolidado como uno de los títulos de terror más destacados de 2026 y ha conseguido vender millones de copias en apenas unos meses, situándose entre las entregas de Resident Evil con crecimiento más rápido en la historia de la franquicia.

Precisamente por su éxito comercial y por tratarse de un lanzamiento relativamente reciente, muchos jugadores no esperaban que la compañía aplicara una rebaja tan pronto.

Aunque el descuento del 20% puede parecer moderado en comparación con otras promociones, numerosos usuarios en foros y redes sociales han destacado que se trata de una oportunidad poco habitual para adquirir el juego a un precio inferior al de lanzamiento.

Resident Evil Requiem recibe un 20% de descuento en Steam.
Resident Evil Requiem recibe un 20% de descuento en Steam.

Otras franquicias emblemáticas también forman parte de la promoción

Las rebajas de Capcom no se limitan a Resident Evil. La compañía también ha incluido varios títulos pertenecientes a algunas de sus series más populares, entre ellas Monster Hunter, Street Fighter, Ace Attorney, Mega Man y Onimusha.

De esta manera, tanto los jugadores veteranos como quienes se acercan por primera vez a estas franquicias tienen la posibilidad de ampliar su colección con precios más accesibles.

Entre las ofertas más destacadas figura Mega Man 11, que alcanza descuentos de hasta el 67%, mientras que Onimusha 2: Samurai’s Destiny puede encontrarse con una rebaja del 50%.

La estrategia de Capcom coincide con una de las épocas más activas del año para las tiendas digitales, que suelen lanzar campañas especiales durante la mitad del calendario.

Capcom ofrece descuentos para sus principales franquicias.
Capcom ofrece descuentos para sus principales franquicias. (Steam)

Las ofertas varían según cada plataforma

Uno de los aspectos que deben tener en cuenta los jugadores es que las fechas de finalización de las promociones no son las mismas en todas las plataformas.

Cada tienda digital maneja su propio calendario y algunas ofertas podrían concluir antes que otras. Steam, por ejemplo, suele mantener sus campañas durante más tiempo, mientras que otras plataformas podrían finalizar las rebajas en fechas distintas.

Por ello, Capcom recomienda revisar las condiciones específicas de cada servicio para evitar perder las promociones disponibles.

Resident Evil Requiem también se encuentra con descuento en Epic Games Store.
Resident Evil Requiem también se encuentra con descuento en Epic Games Store. (Epic Games)

Resident Evil Requiem se consolida como uno de los éxitos del año

El primer descuento de Resident Evil Requiem llega en un momento de gran popularidad para la franquicia.

La nueva entrega ha sido uno de los mayores lanzamientos de Capcom en los últimos años y ha contribuido a reforzar el buen momento comercial que atraviesa la serie Resident Evil.

El título logró alcanzar millones de copias vendidas en un corto periodo y se convirtió en una de las entregas con crecimiento más acelerado dentro de la saga, una situación que explica por qué muchos aficionados no esperaban ver una rebaja tan pronto.

Resident Evil Requiem - Portada
Resident Evil Requiem - Portada

La decisión de Capcom también refleja una tendencia cada vez más frecuente en la industria de los videojuegos, donde incluso los grandes lanzamientos comienzan a formar parte de promociones especiales pocos meses después de su estreno.

Con esta campaña de mitad de año, la compañía japonesa busca impulsar las ventas de algunas de sus franquicias más emblemáticas y atraer a nuevos jugadores, mientras Resident Evil Requiem suma un nuevo motivo para seguir ampliando su base de usuarios.

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