Gestiona tu negocio desde la PC: diferencias prácticas entre WhatsApp Web y Business

Si bien es posible enviar mensajes a clientes desde una cuenta personal de WhatsApp, esta práctica suele resultar insuficiente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las diferencias clave entre WhatsApp Web y WhatsApp Business radican en el propósito y las herramientas disponibles para los usuarios. Mientras que WhatsApp Web funciona como un acceso a la cuenta personal desde una computadora, WhatsApp para empresas está orientado a compañías y ofrece funciones específicas para la gestión profesional de la comunicación con clientes.

Esta distinción se traduce tanto en la experiencia de uso como en las posibilidades de organización, ventas y atención al cliente.

Funcionalidades de WhatsApp Web y WhatsApp Business: comparación esencial

WhatsApp Web permite a los usuarios de la aplicación personal enviar y recibir mensajes desde su computadora, manteniendo la mayoría de las funciones de la versión móvil. La finalidad es facilitar la comunicación privada con amigos, familiares o incluso algunas empresas, pero carece de herramientas diseñadas para el entorno empresarial.

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Las diferencias clave entre WhatsApp Web y WhatsApp Business radican en el propósito y las herramientas disponibles para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, WhatsApp Business, según el blog oficial de WhatsApp, constituye un portafolio de soluciones adaptadas a las necesidades de empresas de todos los tamaños. No solo ofrece una aplicación gratuita para pequeñas empresas, sino también una plataforma API sofisticada y formatos de anuncios de clic a WhatsApp, con el objetivo de mejorar la interacción, captar nuevos clientes, aumentar ingresos y gestionar operaciones a gran escala.

La aplicación WhatsApp Business incluye herramientas para automatizar respuestas, crear catálogos de productos o servicios, y personalizar la experiencia del cliente. Esta opción es ideal para quienes necesitan administrar desde atención al cliente hasta ventas, facilitando la gestión de conversaciones, el seguimiento de pedidos y la organización de la información de los clientes.

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Ventajas de WhatsApp Business frente a la versión personal

Las empresas eligen WhatsApp Business porque responde a la demanda de los consumidores de interactuar directamente con marcas a través de mensajes. Se estima que el 85% de los consumidores prefieren este canal directo, y WhatsApp, al ser la plataforma de mensajería más popular, multiplica las posibilidades de respuesta rápida.

La app WhatsApp Business incluye herramientas para automatizar respuestas, crear catálogos de productos o servicios, y más. (Meta)

El promedio de apertura de mensajes en WhatsApp alcanza el 98%, y el 80% se leen en los primeros cinco minutos, superando ampliamente a otros canales como el correo electrónico. Así lo dio a conocer el blog de WhatsApp Business.

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Las funciones empresariales, como catálogos, mensajes automáticos y perfiles personalizados, permiten que cada interacción sea profesional y eficiente. Para las empresas que buscan crecer o escalar su atención, WhatsApp Business ofrece capacidades que superan las limitaciones de una cuenta personal, donde las opciones de configuración y automatización son mínimas.

Uso de cuentas personales para actividades empresariales

Si bien es posible enviar mensajes a clientes desde una cuenta personal de WhatsApp, esta práctica suele resultar insuficiente. El blog de WhatsApp advierte que las funciones empresariales básicas, como la personalización del perfil o la creación de catálogos, ya marcan una diferencia significativa en la experiencia del cliente y pueden ahorrar tiempo.

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Tanto WhatsApp como WhatsApp Business comparten la protección de la privacidad mediante el protocolo de cifrado Signal. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En el ámbito profesional, se requieren respuestas inmediatas y una imagen de marca sólida en cada interacción. WhatsApp Business fue desarrollado para cubrir estas necesidades, facilitando la organización y profesionalización de los mensajes, así como la gestión eficiente de grandes volúmenes de consultas.

Tanto WhatsApp como WhatsApp Business comparten la protección de la privacidad mediante el protocolo de cifrado Signal, que asegura la confidencialidad de los mensajes desde el envío hasta la recepción.

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Tipos de soluciones dentro de WhatsApp Business

WhatsApp para empresas abarca distintas soluciones, según el tamaño y las necesidades del negocio. Para pequeñas empresas, la aplicación WhatsApp Business gratuita permite la interacción profesional con clientes, el uso de respuestas automáticas y la organización básica de conversaciones.

Las empresas medianas y grandes pueden optar por la plataforma de WhatsApp Business (API), un conjunto de herramientas avanzadas que facilita la interacción a gran escala y la integración con otros sistemas, como plataformas de marketing y CRM.

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WhatsApp para empresas abarca distintas soluciones, según el tamaño y las necesidades del negocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los anunciantes comerciales, existe la opción de anuncios de clic a WhatsApp, que conectan campañas publicitarias en Facebook o Instagram directamente con el canal de mensajería, permitiendo una comunicación inmediata y personalizada.

Diferencias funcionales entre la plataforma de WhatsApp Business y la app para empresas

Mientras que la aplicación WhatsApp Business es idónea para pequeños negocios, la plataforma de WhatsApp Business está dirigida a medianas y grandes empresas que necesitan gestionar grandes volúmenes de mensajes, automatizar procesos y conectar la mensajería con otros sistemas internos.

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La plataforma permite gestionar varios números de teléfono, crear plantillas de mensajes, enviar multimedia, establecer secuencias automáticas y asignar chats a múltiples agentes, funciones que no están disponibles en la aplicación estándar.

Además, la plataforma de WhatsApp Business requiere recursos técnicos para su implementación, mientras que la aplicación WhatsApp para empresas puede descargarse y usarse sin complicaciones técnicas.

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Una de las características principales de WhatsApp Business son los mensajes automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre WhatsApp Web y WhatsApp Business en escritorio

Según Gemini, WhatsApp Web ofrece acceso a la cuenta desde una computadora, ya sea personal o empresarial. Sin embargo, al utilizar una cuenta de WhatsApp Business en la versión web, se habilitan funciones comerciales exclusivas: perfil de empresa con horario, sitio web y ubicación, catálogo virtual y etiquetas de colores para organizar clientes.

También permite configurar respuestas rápidas y mensajes automáticos de bienvenida o ausencia para optimizar la atención al cliente.

Respecto a la gestión de conversaciones en equipo, ambas versiones gratuitas permiten conectar hasta cuatro dispositivos simultáneos, pero WhatsApp Business dispone de una suscripción Premium que admite hasta diez dispositivos, lo que facilita la asignación de chats a diferentes empleados.

La verdadera diferencia radica en el objetivo: mientras la versión personal está orientada a la comunicación con amigos y familiares, la cuenta Business, incluso desde la web, transforma la gestión comercial y la atención al cliente, permitiendo una administración más ágil y profesional de las actividades empresariales.