Tecno

Un robot de Sony desafía y supera a humanos en el tenis de mesa competitivo

Cámaras equipadas con sensores de píxeles activos forman el sistema de percepción de alta velocidad del proyecto Ace, el cual permite identificar con exactitud la posición de la pelota

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Nueve cámaras equipadas con sensores de píxeles activos forman el sistema de percepción de alta velocidad del proyecto Ace, el cual permite identificar con exactitud la posición de la pelota en tres dimensiones. (YouTube Sony AI)

La inteligencia artificial marca un hito en el mundo físico: Sony desarrolla un brazo robótico capaz de jugar y ganar al tenis de mesa contra humanos expertos. El proyecto Ace, presentado en la revista Nature, demuestra que la IA y la robótica han superado una de sus mayores barreras.

Pues bien, han conseguido desenvolverse en tiempo real y competir frente a deportistas profesionales, alcanzando niveles de reacción y precisión iguales o incluso superiores a los de una persona.

Proyecto Ace: el avance de Sony en IA deportiva y robótica física

Hasta ahora, el rendimiento sobresaliente de la inteligencia artificial se había limitado a entornos digitales, como el ajedrez o los videojuegos, donde los sistemas podían superar a humanos sin las restricciones del mundo real. El proyecto Ace de Sony cambia este paradigma.

El corazón técnico de Ace es un sistema de percepción de alta velocidad. Sony AI/Handout vía REUTERS
El corazón técnico de Ace es un sistema de percepción de alta velocidad. Sony AI/Handout vía REUTERS

Su brazo robótico, basado en aprendizaje por refuerzo, hardware de precisión y una innovadora red de sensores, logró enfrentarse en partidos de tenis de mesa a jugadores de élite y, en ocasiones, vencerlos.

Peter Dürr, director de Sony AI en Zúrich y líder del proyecto, destaca la relevancia del logro: “Esta investigación ha demostrado que un robot autónomo puede, de hecho, ganar en un deporte de competición, igualando o superando el tiempo de reacción y la toma de decisiones de los humanos en un espacio físico”.

En otro momento de su alocución explicó que el tenis de mesa representa un reto particular para la inteligencia artificial, debido a que exige tomar decisiones en cuestión de milisegundos, enfrentarse a trayectorias impredecibles de la pelota y adaptarse a movimientos humanos imprevistos.

El brazo robótico utiliza nueve cámaras con sensores de píxeles activos (APS). Sony AI/Handout vía REUTERS
El brazo robótico utiliza nueve cámaras con sensores de píxeles activos (APS). Sony AI/Handout vía REUTERS

Tecnología de sensores y control en tiempo real

El corazón técnico de Ace es un sistema de percepción de alta velocidad. El brazo robótico utiliza nueve cámaras con sensores de píxeles activos (APS) desarrollados por Sony, capaces de captar la posición tridimensional de la pelota con precisión milimétrica.

Esta información se complementa con tres sistemas de control visual (GCS) que emplean cámaras de visión por eventos (EVS) y espejos móviles, permitiendo medir en tiempo real la velocidad angular y los efectos que los jugadores humanos imprimen a la pelota.

El proyecto Ace es heredero de la experiencia de Sony en sistemas de IA como Gran Turismo Sophy, su agente virtual para simuladores de carreras. Sin embargo, trasladar la tecnología a un entorno físico supuso afrontar nuevos retos: percepción del entorno, planificación de movimientos y ejecución física a la velocidad de un atleta humano.

Ace - robot de Sony - IA - ping pong - tecnología - 22 de abril
El proyecto Ace, presentado en la revista Nature, demuestra que la IA y la robótica han superado una de sus mayores barreras. (YouTube Sony AI)

El logro de Ace va más allá del tenis de mesa. Según Dürr, este avance “pone de relieve el potencial de los agentes físicos de IA para realizar tareas interactivas en tiempo real, y representa un paso significativo hacia la creación de robots con aplicaciones más amplias en interacciones humanas rápidas, precisas y realizadas al instante”.

Qué es un robot humanoide y cuáles son sus principales características

Un robot humanoide es un tipo de robot diseñado para asemejarse física y funcionalmente a un ser humano. Generalmente cuenta con una estructura que incluye cabeza, torso, brazos y piernas, lo que le permite imitar movimientos y posturas humanas.

Estos robots pueden estar equipados con sensores, cámaras y micrófonos para captar información del entorno y comunicarse. Gracias a la integración de inteligencia artificial, son capaces de reconocer rostros, interpretar comandos de voz y realizar tareas complejas, como caminar, agarrar objetos o interactuar con personas.

Los robots humanoides se utilizan en investigación, atención al cliente, entretenimiento, asistencia médica y educación, ya que su diseño facilita la interacción natural con los humanos y permite experimentar con tecnologías avanzadas de movilidad, percepción y aprendizaje automático.

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