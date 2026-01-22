Investigadores de Suiza y el MIT construyen una mano robótica desmontable capaz de sujetar cosas mejor que el humano

El diseño incorpora cinco dedos y dos pulgares, optimizando la eficiencia y la movilidad en tareas complejas. (Nature Communications)

Un equipo de ingenieros del Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha desarrollado una mano robótica desmontable capaz de sujetar objetos con mayor eficacia que una mano humana, según un estudio publicado en la revista Nature Communications.

La innovación, de apariencia arácnida, introduce una estructura simétrica y dedos flexibles, lo que le permite realizar movimientos y manipulaciones que superan el alcance de los diseños tradicionales.

Rompiendo la barrera de la biología

A diferencia de la anatomía humana, limitada por condicionantes biológicos y ambientales, esta mano robótica explora configuraciones que resultan imposibles en la naturaleza. Los investigadores explicaron que la evolución es un proceso lento, influido por diversas restricciones, lo que dificulta el acceso a muchas soluciones potenciales. El diseño del nuevo dispositivo deja atrás esa herencia y apuesta por una eficiencia inédita.

La estructura simétrica y la articulación de cinco dedos y dos pulgares permiten transportar objetos en ambos lados de la superficie de la mano. Los experimentos en laboratorio demostraron que puede sujetar una botella con la palma, girar y, al mismo tiempo, recoger una lata de papas con el dorso.

En otra prueba, la mano levantó un tomate utilizando dos dedos, mientras sostenía un segundo objeto entre los dedos opuestos. El dispositivo puede separarse del brazo robótico, desplazarse de manera autónoma y recoger objetos pequeños, como un plátano, que luego transporta sobre su espalda con un solo dedo.

El equipo investigador destacó que el proyecto se inspiró en la destreza de los pulpos y ciertos insectos, capaces de combinar manipulación y locomoción en un solo apéndice. Los pulpos, por ejemplo, pueden abrir frascos más rápido que algunas personas, mientras que varias especies de insectos emplean sus extremidades tanto para moverse como para manipular su entorno.

Esta convergencia de habilidades se refleja en la mano robótica, que puede imitar hasta treinta y tres tipos de agarres humanos y manipular tres objetos al mismo tiempo, con un peso total de aproximadamente 2,3 kilogramos (5 libras).

Desarrollo de la mano desmontable

El proceso de diseño comenzó con la creación de una biblioteca digital de posturas de agarre humano. Un algoritmo determinó el número óptimo de dedos y el rango de movimiento necesario para maximizar la eficacia en la manipulación y el desplazamiento.

Los investigadores subrayaron que más dedos no siempre implican mayor destreza, ya que cada dedo adicional incrementa la masa y la probabilidad de colisión, lo que reduce la eficiencia general. El estudio concluyó que cinco dedos ofrecen el mejor equilibrio entre movilidad y capacidad de sujeción.

Este diseño contrasta con la tendencia dominante en la robótica, liderada por empresas como Figure y Tesla, que buscan replicar la mano humana para que los robots puedan desempeñar tareas cotidianas sin herramientas especializadas.

En cambio, la mano desarrollada por este equipo de ingenieros apuesta por una versatilidad superior, pensada para entornos donde la manipulación simultánea de múltiples objetos y la capacidad de desplazarse representan ventajas competitivas. El dispositivo puede ser desmontado y utilizado de forma independiente, lo que abre posibilidades para aplicaciones en fábricas, almacenes o espacios reducidos.

El equipo responsable de la investigación señala que, aunque el desarrollo se encuentra en fase experimental, la tecnología podría integrarse en el futuro en robots humanoides, ampliando sus capacidades para tareas industriales o de rescate.

La mano robótica desmontable también podría funcionar como herramienta en contextos donde la manipulación precisa y la movilidad sean necesarias de manera combinada. El avance sugiere que la destreza robótica ya no debe limitarse a imitar la biología humana, sino que puede superarla mediante la innovación tecnológica.