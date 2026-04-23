Autoridades dominicanas entrevistan a más de diez personas por muerte de menor encontrada en un bolsón

La Policía Nacional de República Dominicana y el Ministerio Público investigan el hallazgo de la menor en una cañada. (Cortesía: CDN 37)

El hallazgo del cuerpo sin vida de Ruth Angélica, una niña de un año, en una cañada del sector Los Girasoles del Distrito Nacional de Santo Domingo, en República Dominicana, este martes, provocó conmoción en la comunidad y dio paso a una investigación con más de diez personas entrevistadas, incluidos los padres, confirmaron autoridades de la Policía Nacional.

Las autoridades ofrecieron mayores detalles este miércoles sobre las actuaciones realizadas tras la muerte de Ruth Angélica M. Durante la jornada, explicaron los pasos seguidos en la investigación y las medidas adoptadas para esclarecer el caso

El hallazgo tuvo lugar en la calle seis del sector, donde el cuerpo fue encontrado en un bolsón, cerca del domicilio de la niña. De acuerdo con el reporte de CDN 37, los vecinos describieron a la menor, conocida cariñosamente como “Lily”, como una presencia habitual y querida en el entorno. “Esa niña paraba siempre en mi casa. Yo siempre les decía: ‘Esa es mi nieta”, relató una de las residentes al medio, quien expresó su tristeza y desconcierto ante lo sucedido.

Más de diez personas, incluidos los padres de Ruth Angélica, han sido entrevistadas como parte de la primera fase investigativa. (Cortesía: CDN 37)

El citado medio detalló que la atmósfera en el barrio se ha visto marcada por la indignación y el misterio, pues los habitantes no logran comprender cómo ocurrió el fallecimiento de la menor. Uno de los vecinos, que conoce desde hace años al padre de la niña, descartó versiones de abuso físico o sexual y defendió la dedicación del progenitor hacia sus hijos: “Ese muchacho era dedicado a sus hijos. Yo soy de los que creo que ese muchacho no fue el que cometió ese error”.

El ambiente en la localidad refleja una mezcla de dolor, desconcierto y exigencia de respuestas. Residentes consultados por el medio señalaron que nunca antes se había registrado un caso similar en la zona. “Eso es algo que ha consternado totalmente a esta comunidad porque nadie esperaba que sucediera una cosa así”.

Investigación policial avanza en coordinación con el Ministerio Público y organismos especializados

La Policía dominicana informó que la investigación se encuentra en su primera fase, bajo la coordinación con el Ministerio Público (MP) y la jurisdicción especializada de Niños, Niñas y Adolescentes.

El vocero de la institución policial, coronel Diego Pesqueira, explicó que “las entrevistas forman parte de la primera fase investigativa”, y subrayó que hasta el momento no hay personas detenidas, pues se procura respetar el debido proceso en tanto se recopilan evidencias.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, confirmó que más de diez personas han sido entrevistadas en el marco de la investigación. (Cortesía: CDN 37)

El coronel Pesqueira, en declaraciones recogidas por CDN 37, confirmó: “Superan las diez personas que han sido entrevistadas, incluyendo a los padres de la infante. No tenemos personas detenidas. Han sido llamadas para entrevistas”.

Además, enfatizó que el cuerpo de la niña fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar la causa de la muerte, a la espera del diagnóstico oficial: “El cadáver de la infante fue enviado al INACIF, que es el organismo competente para dar esa respuesta ya sustentada en un diagnóstico oficial”.

“Nuestros investigadores veteranos, en coordinación con el fiscal a cargo, están estructurando toda la línea investigativa”, indicó el vocero policial.