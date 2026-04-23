Tweety Dodero, la ahijada de Christina Onassis, habló sobre el final de la millonaria: “Murió en una bañadera de casa”

La ahijada de Christina Onassis, Tweety Dodero, reveló detalles inéditos sobre la trágica muerte de la heredera griega en Argentina (Video: Instagram)

La figura de Christina Onassis -hija del mítico armador griego Aristóteles Onassis- volvió a instalarse con fuerza a partir del estreno de la serie Love Story, que reavivó el interés por las grandes dinastías, sus tragedias y sus historias más íntimas. En ese contexto, una voz muy cercana y poco habitual aportó una mirada personal sobre uno de los episodios más impactantes de la vida de la heredera griega: Tweety Dodero, su ahijada, habló en Que alguien le avise (La Casa Streaming) sobre el vínculo que unía a su familia con Christina y recordó cómo fue convivir con una historia que terminó en tragedia.

Durante la charla, Dodero se presentó con una definición que sintetiza el lugar singular desde el cual habla: “Soy ahijada de Christina Onassis”. Lejos de hacerlo desde un tono grandilocuente, la frase apareció casi con humor, como si buscara quitarle solemnidad a un dato que, sin embargo, marcó profundamente su historia personal. De inmediato explicó por qué la serie y todo lo relacionado con Onassis la interpela de manera tan directa: “Soy una fanática de la serie”, contó, antes de revelar que mantiene conversaciones constantes con su madre cada vez que termina un capítulo para preguntarle qué tan fiel es lo que se muestra en pantalla.

A partir de ahí, la entrevista se volvió más íntima. Dodero relató que su madre conoció a Christina cuando ambas tenían alrededor de quince años en Punta del Este y que esa amistad se extendió hasta el final de la vida de la heredera. “Fueron amigas hasta el día de su muerte”, señaló, y enseguida soltó la frase que terminó por marcar toda la conversación: “Ella murió en una bañadera de nuestra casa”.

La serie Love Story reavivó el interés por la vida de Christina Onassis y sus tragedias familiares, generando nuevos testimonios y versiones (Photo by Michel Dufour/WireImage)

La afirmación, tan directa como escalofriante, dio paso a una reconstrucción de lo que para su familia fue una experiencia tan dolorosa como, con el tiempo, envuelta en versiones, rumores y teorías. Christina Onassis falleció en noviembre de 1988, a los 37 años, en la residencia de fin de semana de Marina Dodero, madre de Tweety, en el Tortugas Country Club. Su muerte conmocionó al mundo entero y generó una ola de especulaciones internacionales, no solo por su apellido y su fortuna, sino también por las circunstancias del hallazgo.

En la entrevista, Tweety contó que de chica lo vivía con una naturalidad distinta, propia de la infancia. “Yo lo viví siempre muy natural, porque era una niña y los niños vivimos de una manera muy natural”, explicó. Según dijo, en su casa nunca se imponía la idea de estar conviviendo con “la persona más rica del mundo”, sino simplemente con una amiga cercana de la familia. Esa mirada doméstica, casi despojada del mito, fue una de las particularidades más llamativas de su testimonio.

También se detuvo en las consecuencias que tuvo la muerte de Christina para su madre y para su entorno más cercano. En un contexto de repercusión global, no tardaron en aparecer sospechas y lecturas conspirativas. “Se empezaron a armar ideas”, comentó Sofía “Jujuy” Jiménez en la entrevista, y Dodero no dudó en confirmar que así fue. Uno de los ejemplos que dio fue particularmente revelador: recordó que su padre tomaba “yuyo incáico”, un té digestivo “para ayudarlo a ir al baño”, y que en medio del escándalo hasta llegaron a insinuar que con eso podrían haberla matado.

Christina Onassis murió en noviembre de 1988 a los 37 años en la residencia de Marina Dodero, madre de Tweety, en el Tortugas Country Club

Esa referencia le sirvió para marcar con firmeza el límite frente a las versiones maliciosas que circularon entonces y que, de algún modo, sobreviven hasta hoy. “Yo le puedo decir que la conozco muchísimo a mi mamá desde el día que nací y que no la mató”, afirmó. La frase, dicha sin vueltas, condensó buena parte del espíritu de la entrevista: no se trató solo de recordar a Christina Onassis, sino también de defender a su madre, Marina Dodero, cuya casa quedó para siempre asociada a aquel final trágico.

La reconstrucción que hizo Tweety dialoga inevitablemente con lo que se sabe públicamente sobre la muerte de la heredera. Onassis fue encontrada sin vida en la bañera, sin signos de violencia, y con el paso de las horas la autopsia determinó que la causa había sido un edema pulmonar agudo, en un cuadro vinculado al consumo de medicamentos y a un estado de salud deteriorado. Su historia personal ya venía atravesada por pérdidas familiares, ansiedad, trastornos alimenticios y una fuerte dependencia a pastillas para dormir y otras medicaciones, algo que fue señalado en distintas investigaciones periodísticas de la época.