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Rebeca Grynspan apuesta por “un papel constructivo” de la ONU en la búsqueda de la paz en Irán

La candidata costarricense a secretaria general del organismo advirtió que el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza la estabilidad económica global y afectará sobre todo a los países más vulnerables

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FOTO DE ARCHIVO: Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica, habla durante una conferencia de prensa en la que el gobierno anunció su nominación para el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas, en San José, Costa Rica, el 8 de octubre de 2025 REUTERS/Mayela Lopez/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica, habla durante una conferencia de prensa en la que el gobierno anunció su nominación para el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas, en San José, Costa Rica, el 8 de octubre de 2025 REUTERS/Mayela Lopez/Archivo

Rebeca Grynspan, candidata de Costa Rica a la secretaría general de las Naciones Unidas y actual directora de la agencia del organismo para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), reclamó este miércoles que la ONU asuma un papel activo en la búsqueda de una salida pacífica al conflicto armado en Irán. Lo hizo en una rueda de prensa celebrada en la sede del organismo en Nueva York, al término de su audiencia pública ante los 193 estados miembro. “Creo que la ONU podría desempeñar un papel constructivo junto con los demás mediadores y actores, no para competir, sino para apoyar una solución pacífica al conflicto”, declaró la economista costarricense de 70 años.

Grynspan centró buena parte de su intervención en las consecuencias económicas del bloqueo del estrecho de Ormuz, en vigor desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán. El corredor, por el que transita en condiciones normales cerca del 20% del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo, permanece cerrado al tráfico mercante en medio de un alto el fuego frágil y negociaciones estancadas. “Si no se hace, me preocupa mucho la salud de la economía y la estabilidad de muchos países”, afirmó, al vincular la necesidad de mediación con el impacto ya visible del conflicto en los mercados globales.

La candidata alertó de que las consecuencias más duras recaerán sobre los países más pobres, muchos de ellos geográficamente alejados del teatro de operaciones pero directamente afectados por el encarecimiento del combustible y los alimentos. “Sabíamos que muchos de los países, en especial los más vulnerables, iban a sufrir. Y aún no hemos visto todo el impacto que causará incluso en aquellas personas alejadas del comercio en Ormuz”, advirtió. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha calculado que hasta 45 millones de personas adicionales podrían caer en situación de hambre aguda si el conflicto se prolonga hasta mediados de año. Desde el inicio de las hostilidades, el precio del barril de crudo Brent superó los 100 dólares y llegó a alcanzar los 126 dólares en su punto máximo.

Imagen de archivo de buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán. 18 abril 2026 REUTERS
Imagen de archivo de buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán. 18 abril 2026 REUTERS

El planteamiento de Grynspan sobre Irán se inscribe en una visión más amplia sobre el rol que debería asumir la ONU en los conflictos activos. Durante su intervención, la candidata señaló que el mundo enfrenta un aumento de los conflictos y “nuevas formas devastadoras de guerra”, y que los marcos que garantizaban la seguridad nuclear, química y biológica se ven erosionados. De ser elegida, prometió ser “la primera que tome el teléfono e irá allá donde se libren las guerras”. La experiencia que respalda esa promesa es concreta: al frente de la UNCTAD, Grynspan negoció en 2022 la Iniciativa del Mar Negro, el acuerdo que permitió exportar desde puertos ucranianos más de 33 millones de toneladas de cereales pese a la invasión rusa, y que según datos de la ONU redujo los precios mundiales de los alimentos en un 23%.

La rueda de prensa se celebró al concluir uno de los diálogos interactivos a los que se someten esta semana los cuatro candidatos a suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato expira el 31 de diciembre de 2026. Junto a Grynspan aspiran al cargo la expresidenta chilena Michelle Bachelet, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, y el expresidente de Senegal Macky Sall. Según el calendario previsto, los quince miembros del Consejo de Seguridad debatirán en privado sobre los candidatos a finales de julio, y la Asamblea General formalizará el nombramiento hacia finales de año. De resultar elegida, Grynspan sería la primera mujer en ocupar la secretaría general en los ochenta años de historia del organismo.

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