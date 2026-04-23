Realizarán una suelta de libros en la estación Plaza Italia de la línea D del Subte

Tres personajes icónicos de la literatura, El Principito, Don Quijote y Martín Fierro, sorprenderán a los viajeros con intervenciones en andenes y vagones

El Subte se suma a la celebración del Día Internacional del Libro y Sant Jordi con una programación repleta de actividades culturales destinadas a fomentar la lectura y enriquecer el viaje cotidiano de miles de usuarios. La jornada, que se realizará durante el jueves 23 de abril, marca el epicentro de estas acciones con propuestas que buscan transformar los espacios de transporte en escenarios de encuentro literario y participación ciudadana.

En un gesto conjunto entre el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Generalitat de Catalunya, la estación Plaza Italia de la línea D será el escenario elegido para realizar una suelta de libros a las 12 del mediodía.

La Dirección General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura, junto con la Delegación de Catalunya, estará a cargo de la iniciativa, que tiene como objetivo acercar ejemplares a los pasajeros y propiciar el acceso a la lectura durante los trayectos urbanos.

Participará de este evento la periodista y promotora de la lectura Cecilia Bona, reconocida por su labor al frente de la plataforma “Por qué leer”. A través de este espacio digital, Bona difunde contenidos y sugerencias para motivar el hábito lector en públicos diversos, y su presencia en la jornada busca incentivar el vínculo directo entre los libros y los usuarios del subte.

La estación Plaza de Mayo de la Línea A suma la Bibliosubte, un espacio con más de 150 títulos para préstamo gratuito a los viajeros

A partir de las 14, la red de subterráneos se convertirá en un escenario inesperado para los viajeros, con la aparición sorpresiva de tres figuras emblemáticas de la literatura universal y local: El Principito, Don Quijote de la Mancha y Martín Fierro.

Estos personajes irrumpirán en andenes y vagones, interactuando con los pasajeros y recitando extractos célebres de sus respectivas obras. La propuesta invita a una pausa en la rutina y a un acercamiento distinto al universo literario, en un entorno cotidiano donde la cultura se vuelve parte del viaje.

En paralelo, desde el mismo jueves y hasta el 11 de mayo, quienes utilicen el subte podrán participar de trivias literarias que se proyectarán en las 370 pantallas distribuidas en las estaciones de la red. Las preguntas abarcan títulos reconocidos de la literatura argentina y éxitos editoriales internacionales, incentivando el juego y el aprendizaje durante la espera.

La iniciativa acompaña la realización de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que en esas fechas convoca a lectores y editoriales de distintas latitudes.

Estas propuestas se suman a los esfuerzos que Subterráneos de Buenos Aires lleva adelante para mejorar la experiencia de viaje y acercar opciones culturales a quienes eligen el transporte público. La oferta incluye la Bibliosubte, ubicada en la estación Plaza de Mayo de la Línea A. Este espacio, integrado a la Red Pública de Bibliotecas de la Ciudad, ofrece un catálogo de más de 150 títulos para préstamo, que los pasajeros pueden llevar consigo y disfrutar tanto durante el trayecto como en sus hogares.

Las actividades continuarán en la Feria del Libro de este año (EFE)

La red cuenta además con varias bibliotecas virtuales: en las estaciones Catedral y Congreso de Tucumán de la Línea D, y en la Galería Obelisco Norte, los usuarios pueden acceder a más de 200 libros para descargar de manera gratuita en sus dispositivos móviles. Así, la lectura se adapta a los tiempos y los formatos de la vida urbana, facilitando el acceso a la cultura a través de la tecnología.

El contexto de estas acciones está enmarcado en la celebración de Sant Jordi 2026, una festividad de tradición catalana que promueve el intercambio cultural y la lectura como puente entre comunidades. La Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Generalitat de Catalunya a través de su Delegación en el Cono Sur, impulsa una programación especial para conmemorar el Día de la Rosa y el Libro, profundizando los lazos culturales y el diálogo entre ambas regiones.

Entre las actividades destacadas figura la presentación del libro Buenos Aires Catalana y la inauguración de la exposición fotográfica “Urbana BA III – Gente de mi Ciudad”, que se realizará el jueves 23 de abril a las 19 en la sede de la Delegación de la Generalitat de Catalunya, ubicada en Zabala 2034. Esta jornada conjunta incluye la presentación de la publicación editada colaborativamente y la apertura de la muestra impulsada por el Banco Ciudad, con el foco puesto en la diversidad y la identidad urbana.

En el contexto de la celebración, diversas bibliotecas y espacios públicos de la Ciudad, como la Leopoldo Lugones, Reina Batata, Casa de la Lectura, Ricardo Güiraldes y Evaristo Carriego, junto con la Casa de la Cultura y la BiblioSubte, incorporan sectores dedicados a la literatura catalana. Además, se lanza una estantería virtual de literatura catalana, accesible desde la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges para todo el territorio nacional.

La programación incluye una nueva presentación del libro Buenos Aires Catalana el miércoles 29 de abril a las 18, en el stand del Gobierno de la Ciudad en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, consolidando el puente cultural entre Buenos Aires y Catalunya y celebrando la literatura como espacio de encuentro y transformación social.