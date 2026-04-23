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¿Quieres salir en un videojuego? PlayStation te da la oportunidad de formar parte de uno de sus títulos por tiempo limitado

Los participantes deberán inscribirse y pasar por entrevistas antes de que Sony seleccione al candidato final

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PlayStation tendrá una nueva forma de generar imágenes y adelanta el futuro de la PS6.
PlayStation tendrá una nueva forma de generar imágenes y adelanta el futuro de la PS6. (Sony)

Sony Interactive Entertainment ha lanzado The Playerbase, una nueva iniciativa que permitirá a los fans de PlayStation aparecer dentro de uno de sus videojuegos. El programa debutará con Gran Turismo 7 y ya abrió su convocatoria para seleccionar a un participante que será integrado en el título mediante un proceso de escaneo digital.

La propuesta marca un nuevo paso en la relación entre la compañía y su comunidad, al ofrecer una experiencia directa dentro de sus producciones. En esta primera edición, los interesados deberán registrarse y, tras una selección inicial, un grupo reducido de finalistas pasará por entrevistas en video donde explicarán su vínculo con la marca. De ese proceso saldrá una única persona elegida para formar parte del juego.

Según detalló Sony Interactive Entertainment, el participante seleccionado aparecerá en Gran Turismo 7 mediante un retrato integrado dentro del entorno del juego. Esta presencia será temporal, pero incluirá elementos adicionales que sí permanecerán de forma definitiva. Entre ellos, la posibilidad de colaborar en el diseño de un “Fantasy Logo” personalizado y una decoración exclusiva para un vehículo, que quedará disponible en el menú Showcase del título.

Playstation lanza The Playerbase, el cual busca que uno de sus usuarios se convierta en un personaje de sus videojuegos.
Playstation lanza The Playerbase, el cual busca que uno de sus usuarios se convierta en un personaje de sus videojuegos.

Como parte del proceso, el fan elegido será invitado a un estudio especializado en artes visuales en Los Ángeles, donde se realizará el escaneo de su imagen y trabajará junto a diseñadores del equipo. Este tipo de tecnología permite trasladar rasgos reales al entorno digital, una práctica cada vez más común en la industria para crear personajes o representaciones más realistas.

La iniciativa no se limitará a este primer experimento. Desde la compañía aseguran que el objetivo es ampliar The Playerbase a otros títulos desarrollados por PlayStation Studios. La idea es adaptar la participación de los fans al estilo de cada videojuego, lo que podría implicar diferentes formas de integración en futuras entregas.

Isabelle Tomatis, vicepresidenta de marketing global de la empresa, señaló que este programa busca reconocer a la comunidad que ha acompañado el crecimiento de la marca. Según explicó, la intención es convertir a los jugadores en una parte visible de los universos que consumen, reforzando el vínculo entre la compañía y sus usuarios.

El nuevo programa de Playstation busca reconocer a los usuarios que apoyan la marca. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
El nuevo programa de Playstation busca reconocer a los usuarios que apoyan la marca. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

El lanzamiento de The Playerbase también refleja una tendencia creciente en la industria del entretenimiento interactivo: involucrar activamente a los fans en el desarrollo o contenido de los productos. Desde la personalización de avatares hasta la creación de contenido generado por usuarios, las empresas buscan formas de hacer más participativa la experiencia.

En este caso, PlayStation apuesta por una integración directa dentro del propio videojuego, un paso más allá de las funciones tradicionales de personalización. Aunque por ahora el alcance es limitado —solo una persona será seleccionada en esta primera fase—, la propuesta abre la puerta a nuevas dinámicas entre desarrolladores y jugadores.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de abril, según confirmó la compañía. A partir de esa fecha comenzará el proceso de selección que definirá quién será el primer fan en aparecer dentro de un título de PlayStation.

Usuarios de Playstation podrán registrarse para ser parte de uno de sus videojuegos hasta el 26 de abril.
Usuarios de Playstation podrán registrarse para ser parte de uno de sus videojuegos hasta el 26 de abril.

Con este programa, Sony Interactive Entertainment no solo introduce una experiencia inédita para su comunidad, sino que también explora nuevas formas de interacción en un sector donde la conexión con el usuario se ha convertido en un factor clave.

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