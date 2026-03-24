PlayStation elimina más de 1.000 juegos de baja calidad y hechos con IA de su tienda online

PlayStation elimina más de 1.000 juegos de baja calidad generados con inteligencia artificial

Sony ha dado un paso contundente en su estrategia para elevar la calidad de su tienda digital: PlayStation ha eliminado más de 1.000 juegos considerados de baja calidad y desarrollados con inteligencia artificial.

Esta decisión responde a una de las críticas más frecuentes de la comunidad: la saturación del catálogo con títulos poco trabajados, clones o productos generados de forma automatizada que dificultan la búsqueda de experiencias valiosas y afectan la reputación de la plataforma.

La relevancia de esta medida radica en su impacto directo sobre la experiencia de usuario. Al retirar una cantidad significativa de juegos que solo servían para engrosar el catálogo, Sony busca recuperar la confianza de su base de jugadores y ofrecer un entorno digital más curado, donde los títulos recomendados destaquen por su creatividad, jugabilidad y acabado técnico.

Sony responde a la comunidad y elimina juegos de baja calidad en su tienda digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance de la purga: editores y motivos

Según información del portal Delisted Games, la nueva oleada de eliminaciones se produce apenas dos meses después de que la compañía retirara cerca de 1.200 títulos del editor ThiGames, conocido por publicar cualquier proyecto sin distinción de calidad. Esta vez, Sony ha puesto el foco en dos editores principales: Nostra Games y CGI Lab.

Nostra Games, con sede en Chipre, llegó a publicar alrededor de 700 títulos en la tienda digital de PlayStation, muchos de ellos simuladores de baja calidad y algunos con controversia por el uso de IA generativa.

Tras la retirada, un portavoz del estudio comunicó que no recibieron una razón concreta de Sony, pero afirmaron que continuarán lanzando juegos en otras plataformas como Nintendo Switch, Xbox y Steam.

CGI Lab también fue afectado, aunque en menor escala. Entre sus juegos más conocidos se encuentran Platform 0 y Veins of Darkness. Sony refuerza así su intención de combatir la proliferación de juegos de baja calidad, aunque la compañía reconoce que el proceso para mejorar el catálogo es continuo y aún queda mucho por hacer.

PlayStation declara la guerra a los juegos de baja calidad

La purga masiva, motivada por la saturación de productos generados con inteligencia artificial, representa un paso decisivo hacia una oferta más selecta y segura en la industria del gaming - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de eliminar este volumen de títulos marca un antes y un después en la política de curación de contenido de la tienda de PlayStation. Los juegos generados con IA y los proyectos apresurados han proliferado en los últimos años, dificultando la visibilidad de propuestas originales y frenando el descubrimiento de nuevos talentos.

Con esta acción, Sony busca establecer un estándar más alto para futuras publicaciones y proteger a los usuarios de experiencias insatisfactorias.

La medida también responde a la presión de la comunidad, que venía reclamando filtros más estrictos y una mayor supervisión en la selección de juegos aceptados en la tienda. La saturación de productos de baja calidad no solo afectaba la experiencia de navegación, sino que podía llevar a compras impulsivas de títulos que no cumplen con los estándares esperados.

Juegos gratuitos y demos para PlayStation 5

Mientras se realiza esta limpieza de catálogo, los usuarios de PlayStation 5 pueden acceder a tres juegos gratuitos sin necesidad de suscripción: 2XKO, Sega Pocket Club Manager y Arknights Endfield. Basta con iniciar sesión en la consola, buscar los títulos en la tienda y agregarlos a la biblioteca personal. Una vez reclamados, quedan disponibles para siempre y pueden jugarse en cualquier momento.

La eliminación de títulos automatizados y la disponibilidad de juegos gratuitos refuerzan la apuesta de Sony por un entorno más confiable, atractivo e innovador para los jugadores de la plataforma - REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Además, PlayStation ha puesto a disposición dos demos gratuitas: DAMON and BABY, un shooter de vista superior con exploración y estrategia, y Kusan: City of Wolves, un título de acción rápida con estética cyberpunk.

Los jugadores pueden descargar estas demos directamente desde la tienda y evaluar si desean adquirir los juegos completos tras su lanzamiento.

La eliminación de más de 1.000 juegos de baja calidad y desarrollados con IA marca una tendencia en la industria: las grandes plataformas digitales comienzan a priorizar la calidad sobre la cantidad. Sony apuesta por un entorno más seguro, atractivo y selectivo, donde los usuarios puedan confiar en la experiencia ofrecida y descubrir propuestas innovadoras y bien desarrolladas.

El reto de mantener un catálogo equilibrado y relevante seguirá vigente, pero la iniciativa de PlayStation sienta un precedente para el resto de la industria, que deberá adaptarse a un entorno donde la inteligencia artificial y el desarrollo rápido no siempre serán sinónimo de éxito o aceptación.