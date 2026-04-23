Por qué las acciones de Tesla suben: el secreto está en los chips de inteligencia artificial

Tesla subió en bolsa tras comunicar el desarrollo de chips de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Tesla mejoró su desempeño en bolsa tras anunciar que desarrolla chips de inteligencia artificial, una tendencia que se está consolidando luego de la presentación de sus resultados del primer trimestre de 2026.

En concreto, las acciones de Tesla subieron 14,8% en la tercera semana de abril y cerraron en USD 400,60, el mayor incremento semanal en casi un año. Según la analista global de mercados de eToro, Lale Akoner, la antigua zona de resistencia entre USD 340 y 350, establecida entre mayo y septiembre de 2025, ahora funciona como soporte, impulsando la recuperación.

Akoner prevé que la sostenibilidad del reciente avance y la posibilidad de que la acción se aproxime al máximo histórico de diciembre, de USD 498, o bien retroceda parte de las ganancias recientes, dependerán en gran medida de los próximos resultados trimestrales.

El alza ocurre tras una etapa negativa para la compañía de Elon Musk. REUTERS/Adrees Latif/File Photo/File Photo

Tras la presentación de resultados del 22 de abril, Tesla, Inc. cerró el 23 de abril en USD 387,51, con una variación positiva del 0,28% respecto al cierre anterior, lo que equivale a un aumento de USD 1,09 en la jornada.

Este repunte se produce después de un período desfavorable para la empresa de vehículos eléctricos fundada por Elon Musk.

Cómo fueron los resultados trimestrales de Tesla

Los resultados del primer trimestre muestran que Tesla prevé elevar sus inversiones de capital a USD 25.000 millones en 2026, una cifra que supera ampliamente su gasto anual de años anteriores.

Este incremento responde a la estrategia de la compañía para liderar el desarrollo en inteligencia artificial y robótica.

El informe trimestral indica que Tesla proyecta inversiones de capital por USD 25.000 millones en 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

El presupuesto proyectado para 2026 triplica el promedio de ejercicios previos: en 2025, los gastos de capital ascendieron a USD 8.500 millones; en 2024, a USD 11.300 millones; y en 2023, a USD 8.900 millones.

El monto de USD 25.000 millones contempla inversiones en activos físicos, excluyendo los gastos operativos habituales, y se destinará principalmente a infraestructura informática, centros de datos, y la ampliación de líneas de producción e investigación.

En enero, Tesla ya había anunciado que sus gastos de capital superarían los USD 20.000 millones en 2026, pero la nueva proyección supone un aumento de USD 5.000 millones respecto al cálculo inicial, lo que refleja mayores necesidades para sus iniciativas tecnológicas.

No obstante, el gasto de capital trimestral se situó en USD 2.500 millones, en línea con los trimestres previos.

Elon Musk argumentó que el mayor gasto está respaldado por la expectativa de un fuerte aumento en los ingresos. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Elon Musk defendió el aumento de la inversión durante la conferencia de resultados, señalando que el incremento en gastos de capital está justificado por las expectativas de un crecimiento sustancial en los ingresos futuros.

Cuáles son los planes en IA de Tesla

Tesla avanza en múltiples proyectos de inteligencia artificial, siendo el más reciente Terafab, una megafábrica dedicada al desarrollo del chip de quinta generación AI5, considerado un elemento central en su estrategia.

Este chip será fundamental para potenciar el software de conducción autónoma, el sistema de robotaxis Cybercab y los robots humanoides Optimus.

La tecnología de Intel en chips avanzados apunta a acelerar el objetivo de Terafab. (Intel)

La producción en pequeños lotes del AI5 está prevista para 2026, con el objetivo de alcanzar una escala industrial en 2027. Intel Corporation anunció su incorporación al proyecto Terafab.

La tecnología de Intel en diseño, fabricación y empaquetado de chips de alto rendimiento busca acelerar la meta de Terafab: alcanzar una capacidad de procesamiento anual de 1 teravatio (TW), impulsando así el desarrollo futuro en inteligencia artificial y robótica.

En la cuenta oficial de SpaceX de X (antes Twitter) se destacó: “¡Intel se une a Terafab! SpaceX, xAI y Tesla están lanzando el esfuerzo de construcción de chips más épico de la historia, combinando lógica, memoria y empaquetado avanzado bajo un mismo techo”.

Cuando se efectuó el anuncio, las acciones de Intel registraron un fuerte repunte, alcanzando un incremento de hasta el 4% en la bolsa de Estados Unidos.