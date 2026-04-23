Tecno

No solo Epic Games y Steam: Amazon regala dos nuevos juegos para PC

Los juegos gratis se conservan aunque el usuario cancele su suscripción Prime en el futuro

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Juegos Amazon
Amazon Prime suma Neo Cab y The Pale Beyond a su selección de juegos gratuitos en abril. (Amazon)

Amazon ha designado dos nuevos juegos gratuitos para PC. La promoción forma parte de la selección de títulos que la compañía ofrece cada mes a quienes mantienen una suscripción activa a Amazon Prime, lo cual permite conservar los títulos indefinidamente, incluso si el usuario decide cancelar el servicio más adelante. De esta manera, la empresa se suma a Epic Games y Steam, que también ofrecen juegos sin costo a sus usuarios.

Los juegos de abril están disponibles a través de Amazon Luna, el servicio de juegos en la nube de la compañía.

Nuevos títulos gratuitos disponibles en abril

La propuesta de Amazon Luna para este mes incluye una dinámica de lanzamientos semanales. Este jueves 23 de abril, los suscriptores pueden añadir sin costo Neo Cab y The Pale Beyond a su biblioteca digital, ambos disponibles mediante la plataforma GOG. La selección semanal refuerza la apuesta de la empresa por ofrecer variedad de géneros y estilos en su catálogo.

Neo Cab
Neo Cab propone una aventura narrativa en una ciudad dominada por la tecnología. (neocabgame.com)

Neo Cab propone una aventura narrativa que sitúa al jugador en un futuro cercano. En el juego, el usuario asume el rol de la última conductora humana de una aplicación de transporte en una ciudad marcada por la automatización. La mecánica gira en torno a la toma de decisiones, la gestión emocional y las interacciones con los pasajeros, elementos que buscan ofrecer una experiencia diferente a la tradicional acción o estrategia.

Por su parte, The Pale Beyond se centra en la supervivencia y la exploración. Ambientado en una expedición polar, el jugador debe administrar recursos, cuidar la moral de la tripulación y sortear situaciones extremas derivadas del frío y el aislamiento. Tendrás que gestionar recursos, mantener viva a la tripulación y tomar decisiones complicadas.

Acceso y ventajas para suscriptores

Los juegos se desbloquean cada jueves del mes y permanecen disponibles mientras continúe la promoción. Una vez reclamados, los usuarios pueden conservarlos en su biblioteca digital incluso si deciden cancelar la suscripción a Amazon Prime en el futuro. Además de los títulos gratuitos, la membresía permite acceder a una selección rotativa de juegos en la nube, entre los que se encuentran EA Sports FC 26, WRC Generations Fully Loaded Edition y A Game About Digging A Hole.

The Pale Beyond
The Pale Beyond desafía a los jugadores. (Salt Stone Studios)

La plataforma Amazon Luna funciona en ordenadores, dispositivos móviles y algunos televisores inteligentes, lo que facilita la experiencia de juego sin necesidad de instalaciones complejas. La compañía continúa ampliando el catálogo de su servicio, incorporando títulos de distintos géneros para atraer tanto a jugadores experimentados como a quienes buscan propuestas innovadoras.

Expansión del catálogo y apuesta por la nube

El catálogo de Amazon Luna se actualiza de forma periódica, con la intención de mantener la atención de los usuarios y responder a las preferencias del público. Esta estrategia apunta a consolidar la posición de la empresa dentro del sector del juego en la nube, un segmento que ha ganado relevancia por la flexibilidad que ofrece para acceder a contenidos desde diferentes dispositivos.

La plataforma sigue ampliando poco a poco su catálogo con propuestas variadas, especialmente interesantes para quienes buscan descubrir juegos distintos sin necesidad de instalación.

Amazon Luna amplía su catálogo y refuerza su apuesta por el juego en la nube con nuevas propuestas cada semana. (Europa Press)
Amazon Luna amplía su catálogo y refuerza su apuesta por el juego en la nube con nuevas propuestas cada semana. (Europa Press)

Las promociones de Amazon en abril muestran una clara intención de fortalecer su relación con la comunidad gamer y de posicionar su servicio de suscripción como una opción atractiva en el competitivo mercado de los videojuegos digitales.

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