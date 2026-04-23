Tecno

OpenAI cambia su estrategia publicitaria en ChatGPT y apuesta por el modelo de pago por clic

La caída del CPM y menores costos de entrada marcan un ajuste en la estrategia comercial de la empresa

Guardar
OpenAI cambia los anuncios de ChatGPT a precio por clic.
OpenAI cambia los anuncios de ChatGPT a precio por clic.

OpenAI ha comenzado a transformar su estrategia publicitaria dentro de ChatGPT al introducir un modelo de pago por clic (CPC), una decisión que marca un cambio clave en la forma en que la compañía busca atraer anunciantes y competir en el mercado digital. Con esta modificación, las marcas solo pagarán cuando un usuario haga clic en un anuncio, dejando atrás el esquema centrado en impresiones que dominó la primera fase del piloto.

Según ha dado a conocer DigiDay, los precios por clic se sitúan entre los 3 y 5 dólares, una tarifa que ya aparece en herramientas internas de gestión publicitaria. Este movimiento amplía el alcance comercial de ChatGPT, especialmente para los anunciantes enfocados en rendimiento, que tradicionalmente priorizan métricas directas como conversiones o interacciones frente a la visibilidad de marca.

El modelo anterior, basado en costo por mil impresiones (CPM), permitió a OpenAI lanzar rápidamente su propuesta publicitaria sin desarrollar sistemas complejos de seguimiento de clics. Sin embargo, ese enfoque limitó su atractivo para ciertos sectores del mercado. Las campañas centradas en resultados —que representan una gran parte de la inversión publicitaria digital— habían mostrado reticencia a participar bajo un esquema que no garantizaba interacción directa del usuario.

OpenAI busca atraer anunciantes para competir con el mercado digital. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
OpenAI busca atraer anunciantes para competir con el mercado digital. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El cambio también llega en un contexto de ajuste en los precios. Desde el inicio del piloto en febrero de 2026, el CPM ha descendido significativamente, pasando de aproximadamente 60 dólares a cerca de 25 dólares en algunas operaciones. Este descenso refleja una adaptación del mercado y una necesidad de hacer más competitiva la oferta de ChatGPT frente a otras plataformas consolidadas.

A la par, las condiciones de entrada para los anunciantes se han flexibilizado. El compromiso mínimo de inversión, que inicialmente rondaba los 250.000 dólares, ha caído hasta los 50.000 dólares. Además, la compañía ha comenzado a implementar de forma progresiva un administrador de anuncios de autoservicio, que permite a ciertos usuarios monitorear en tiempo real métricas como impresiones y clics.

Para los analistas del sector, el paso hacia el CPC representa una evolución necesaria. Nicole Greene, vicepresidenta de análisis en Gartner, sostiene que este modelo facilita la comparación del rendimiento de OpenAI con otras plataformas dentro de la mezcla de medios de los anunciantes. En un entorno donde la inteligencia artificial está redefiniendo el comportamiento del consumidor, contar con métricas estandarizadas se vuelve clave para justificar inversiones.

ChatGPT tendrá un nuevo plan para que usuarios puedan usar más Codex.
La reducción de CPM en ChatGPT ha provocado que la plataforma busque más formas de ser competitiva. (OpenAI)

Sin embargo, el movimiento también coloca a ChatGPT en competencia directa con gigantes del sector como Google, cuyo buscador ha perfeccionado durante años sistemas de subastas basados en intención de búsqueda, calidad del anuncio y comportamiento del usuario. En ese escenario, uno de los principales interrogantes es el valor real de los clics dentro de ChatGPT: si estos reflejan una intención de compra similar a la de un motor de búsqueda o si se asemejan más a entornos de descubrimiento como redes sociales.

Empresas de análisis como Adthena han señalado que los costos por clic en plataformas sociales suelen ser considerablemente más bajos que en buscadores, precisamente por la diferencia en la intención del usuario. Este factor será determinante para evaluar la competitividad del nuevo modelo de OpenAI.

En paralelo, la compañía está reforzando su estructura interna para sostener esta transición. Actualmente, busca incorporar un líder en ciencia de marketing publicitario, un rol que tendrá a su cargo el desarrollo de modelos de atribución, pruebas de impacto y estrategias de medición. También se espera que fortalezca alianzas con proveedores externos que permitan comparar el rendimiento de sus campañas con el resto del ecosistema digital.

ChatGPT ahora integra aplicación que pronostica el clima en tiempo real.
OpenAI sigue buscando volver más rentable ChatGPT.

El cambio hacia el pago por clic no solo redefine la oferta publicitaria de ChatGPT, sino que también evidencia la presión por consolidar un modelo de negocio sostenible en el creciente mercado de la inteligencia artificial. Mientras la plataforma continúa expandiendo sus capacidades, la publicidad se perfila como una de las vías clave para monetizar su alcance global.

Temas Relacionados

OpenAIChatGPTLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

¿Quieres salir en un videojuego? PlayStation te da la oportunidad de formar parte de uno de sus títulos por tiempo limitado

¿Quieres salir en un videojuego? PlayStation te da la oportunidad de formar parte de uno de sus títulos por tiempo limitado

En el piso o elevado: esta es la posición correcta donde ubicar el router de WiFi en el hogar

La velocidad de la red de internet en casa varía según dónde se ubique el punto de conexión y la cercanía de electrodomésticos u objetos como muebles

En el piso o elevado: esta es la posición correcta donde ubicar el router de WiFi en el hogar

Los procesadores serán más caros en 2026: Intel y AMD subirán los precios de sus CPUs

La demanda impulsada por la inteligencia artificial está presionando la producción global de CPUs

Los procesadores serán más caros en 2026: Intel y AMD subirán los precios de sus CPUs

Todos los códigos de Free Fire para canjear recompensas este 23 de abril de 2026

Usuarios del popular juego de Garena pueden acceder a diamantes, skins y otros objetos sin costo. Las cuentas de invitados no pueden reclamar los premios

Todos los códigos de Free Fire para canjear recompensas este 23 de abril de 2026

Claude Design: por qué esta inteligencia artificial de Anthropic está cambiando el diseño y marketing

Al permitir crear contenido desde descripciones en lenguaje natural, se agiliza la producción creativa y abre la puerta a flujos de trabajo más rápidos y personalizados

Claude Design: por qué esta inteligencia artificial de Anthropic está cambiando el diseño y marketing
DEPORTES
Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Se definió el rival de Argentina para los playoffs de la Billie Jean King Cup: dónde se jugará la serie

Impacto en la Premier League: Manchester City buscará contratar a Enzo Fernández tras el Mundial

Aseguran que un empresario italoamericano le pidió a Donald Trump y a la FIFA que Italia reemplace a Irán en el Mundial

Los videos de las fiestas y cómo era el servicio de prostitución que ofrecía la agencia del escándalo a reconocidos deportistas

TELESHOW
Francisco Tinelli habló de su padre Marcelo en medio de rumores de romance con Rossana Almeyda: “Lo veo muy bien”

Francisco Tinelli habló de su padre Marcelo en medio de rumores de romance con Rossana Almeyda: “Lo veo muy bien”

Jorge Blanco, el protagonista de la serie Violetta, contó que será papá por primera vez: la reacción de Tini Stoessel

Confirmaron que Luis Brandoni llegó a grabar la segunda temporada de “Nada” con Robert de Niro: “Este último regalo”

El Polaco sorprendió con el nuevo rumbo que dará a su vida: “Voy a estudiar algo que siempre me gustó de chico”

La contundente frase de Griselda Siciliani después de la filtración de un video junto a Luciano Castro

INFOBAE AMÉRICA

ATIPAQ, el concurso nacional que impulsa y visibiliza emprendimientos de todo el Perú

ATIPAQ, el concurso nacional que impulsa y visibiliza emprendimientos de todo el Perú

Costa Rica: la policía investiga ataque armado contra una mujer en Cartago

Un insecto similar al “avispón asesino” podría afectar a las abejas si continúa propagándose en Estados Unidos

Un ministro de Bolivia pide disculpas públicas al embajador de Francia tras las críticas a la aerolínea estatal BoA

Por qué hay un espacio antes del 0 en las reglas y para qué sirve