OpenAI cambia su estrategia publicitaria en ChatGPT y apuesta por el modelo de pago por clic

OpenAI cambia los anuncios de ChatGPT a precio por clic.

OpenAI ha comenzado a transformar su estrategia publicitaria dentro de ChatGPT al introducir un modelo de pago por clic (CPC), una decisión que marca un cambio clave en la forma en que la compañía busca atraer anunciantes y competir en el mercado digital. Con esta modificación, las marcas solo pagarán cuando un usuario haga clic en un anuncio, dejando atrás el esquema centrado en impresiones que dominó la primera fase del piloto.

Según ha dado a conocer DigiDay, los precios por clic se sitúan entre los 3 y 5 dólares, una tarifa que ya aparece en herramientas internas de gestión publicitaria. Este movimiento amplía el alcance comercial de ChatGPT, especialmente para los anunciantes enfocados en rendimiento, que tradicionalmente priorizan métricas directas como conversiones o interacciones frente a la visibilidad de marca.

El modelo anterior, basado en costo por mil impresiones (CPM), permitió a OpenAI lanzar rápidamente su propuesta publicitaria sin desarrollar sistemas complejos de seguimiento de clics. Sin embargo, ese enfoque limitó su atractivo para ciertos sectores del mercado. Las campañas centradas en resultados —que representan una gran parte de la inversión publicitaria digital— habían mostrado reticencia a participar bajo un esquema que no garantizaba interacción directa del usuario.

OpenAI busca atraer anunciantes para competir con el mercado digital. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El cambio también llega en un contexto de ajuste en los precios. Desde el inicio del piloto en febrero de 2026, el CPM ha descendido significativamente, pasando de aproximadamente 60 dólares a cerca de 25 dólares en algunas operaciones. Este descenso refleja una adaptación del mercado y una necesidad de hacer más competitiva la oferta de ChatGPT frente a otras plataformas consolidadas.

A la par, las condiciones de entrada para los anunciantes se han flexibilizado. El compromiso mínimo de inversión, que inicialmente rondaba los 250.000 dólares, ha caído hasta los 50.000 dólares. Además, la compañía ha comenzado a implementar de forma progresiva un administrador de anuncios de autoservicio, que permite a ciertos usuarios monitorear en tiempo real métricas como impresiones y clics.

Para los analistas del sector, el paso hacia el CPC representa una evolución necesaria. Nicole Greene, vicepresidenta de análisis en Gartner, sostiene que este modelo facilita la comparación del rendimiento de OpenAI con otras plataformas dentro de la mezcla de medios de los anunciantes. En un entorno donde la inteligencia artificial está redefiniendo el comportamiento del consumidor, contar con métricas estandarizadas se vuelve clave para justificar inversiones.

La reducción de CPM en ChatGPT ha provocado que la plataforma busque más formas de ser competitiva. (OpenAI)

Sin embargo, el movimiento también coloca a ChatGPT en competencia directa con gigantes del sector como Google, cuyo buscador ha perfeccionado durante años sistemas de subastas basados en intención de búsqueda, calidad del anuncio y comportamiento del usuario. En ese escenario, uno de los principales interrogantes es el valor real de los clics dentro de ChatGPT: si estos reflejan una intención de compra similar a la de un motor de búsqueda o si se asemejan más a entornos de descubrimiento como redes sociales.

Empresas de análisis como Adthena han señalado que los costos por clic en plataformas sociales suelen ser considerablemente más bajos que en buscadores, precisamente por la diferencia en la intención del usuario. Este factor será determinante para evaluar la competitividad del nuevo modelo de OpenAI.

En paralelo, la compañía está reforzando su estructura interna para sostener esta transición. Actualmente, busca incorporar un líder en ciencia de marketing publicitario, un rol que tendrá a su cargo el desarrollo de modelos de atribución, pruebas de impacto y estrategias de medición. También se espera que fortalezca alianzas con proveedores externos que permitan comparar el rendimiento de sus campañas con el resto del ecosistema digital.

OpenAI sigue buscando volver más rentable ChatGPT.

El cambio hacia el pago por clic no solo redefine la oferta publicitaria de ChatGPT, sino que también evidencia la presión por consolidar un modelo de negocio sostenible en el creciente mercado de la inteligencia artificial. Mientras la plataforma continúa expandiendo sus capacidades, la publicidad se perfila como una de las vías clave para monetizar su alcance global.