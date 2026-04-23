GOG regala un juego de terror gratis para todos los usuarios de PC

La historia comienza cuando el protagonista, tras recibir una carta misteriosa, llega a un pueblo abandonado y debe explorar ruinas. (Composición Infobae: GOG)

Esta semana, la plataforma GOG sorprende a la comunidad gamer con una propuesta poco habitual fuera de las promociones de Steam y Epic Games Store: un juego de terror en primera persona disponible para descargar de forma gratuita y conservarlo para siempre.

La oferta amplía las opciones para quienes buscan nuevas experiencias sin coste y pone el foco en títulos menos conocidos del catálogo independiente.

The Whispering Valley: un juego de terror folclórico gratis

Hasta el lunes 27 de abril a las 14:59, los usuarios de PC pueden reclamar sin coste The Whispering Valley, un título de terror lanzado en 2022. El juego, que normalmente tiene un precio de 11,99 dólares, transporta a los jugadores a la Quebec rural de finales del siglo XIX.

The Whispering Valley es un juego de terror folclórico (folk horror) tipo "point-and-click" en primera persona. (GOG)

La historia comienza cuando el protagonista, tras recibir una carta misteriosa, llega a un pueblo abandonado y debe explorar ruinas y senderos invadidos por la maleza para descubrir qué ocurrió con sus habitantes.

La mecánica se apoya en la exploración y la resolución de puzles, evocando el estilo clásico point-and-click, pero con la tensión y atmósfera propia del género de terror. The Whispering Valley ha recibido reseñas mayoritariamente positivas de la comunidad, destacando su tono pausado y su duración corta, ideal para quienes buscan una experiencia intensa en apenas dos a cuatro horas de juego.

Para añadirlo a la biblioteca personal, solo es necesario iniciar sesión o crear una cuenta en GOG, buscar el juego en la tienda y hacer clic en el botón de obtención gratuita. Una vez reclamado, el título quedará disponible de forma permanente en la cuenta del usuario.

Horror ambiental que prioriza la historia, la exploración y la resolución de acertijos por encima de los sobresaltos o la violencia explícita. (GOG)

Más juegos gratis esta semana en otras plataformas

Además de la promoción de GOG, los jugadores tienen la oportunidad de sumar otros títulos gratuitos en diferentes tiendas digitales. Steam ofrece Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, un roguelite de gestión de mazmorras que propone un enfoque original en el género.

Por su parte, Epic Games Store mantiene activa la descarga gratuita de The Stone of Madness, un juego de sigilo táctico en tiempo real ambientado en un monasterio español, accesible hasta las 17:00 del 24 de abril.

Estas iniciativas confirman la tendencia de las plataformas digitales a diversificar su oferta semanal, permitiendo a los usuarios ampliar sus bibliotecas y descubrir nuevos juegos sin coste alguno.

En 1896, la aldea rural de Sainte-Monique-Des-Monts, en Quebec, se ve marcada por la aparición de fuerzas enigmáticas. (GOG)

Steam incorpora más de diez juegos gratuitos para PC

Steam amplía su catálogo de juegos gratuitos para PC, ofreciendo más de diez títulos que los usuarios pueden descargar y disfrutar sin preocuparse por una fecha límite para reclamarlos.

Esta iniciativa destaca por la variedad de géneros disponibles, que abarca desde simuladores y aventuras hasta deportes, plataformas y experiencias cooperativas. Entre las opciones recientes se encuentran eBaseball: PRO SPIRIT, Cuby Desk Farm, Excalibur y Creepy Scary, lo que permite que cada jugador encuentre una propuesta a medida de sus intereses.

Para acceder a estos títulos, basta con iniciar sesión en la plataforma de Steam, buscar el juego deseado y añadirlo a la biblioteca personal con un solo clic. La descarga y la instalación pueden realizarse en cualquier momento, ya que actualmente no existen restricciones de tiempo para aprovechar estas promociones.

Entre las opciones recientes se encuentran eBaseball: PRO SPIRIT, Cuby Desk Farm y Excroaalibur Creepy Scary. VALVE

Algunos de los lanzamientos destacados incluyen Shadowbane, un MMORPG de fantasía oscura con combates PvP y sin microtransacciones; Tide, un juego de defensa de torres multijugador; y Faithfall, un shooter de ritmo acelerado con ambientación demoníaca.

La lista se completa con propuestas como Police Chief Simulator: Prologue - Early Days, que invita a gestionar una comisaría y resolver crímenes, y Locks n’ Leaps, un desafiante juego de plataformas en 2D. Exonie Online suma la experiencia de un MMORPG por turnos, mientras que Spider Game propone partidas de fiesta donde los jugadores deben evitar ser atrapados por arañas.

Survive on the Moon ofrece supervivencia cooperativa en la Luna, y The Solitary Existence of a Little Universe presenta una novela interactiva con decisiones narrativas. Además, Study Hub permite organizar tareas en un entorno virtual y Sherman’s Quest mezcla aventura, exploración y puzles en distintos escenarios. Así, Steam refuerza su apuesta por el entretenimiento sin coste, fomentando la exploración de nuevas propuestas lúdicas en su comunidad global.