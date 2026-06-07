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La historia de Dexter, el perro que interrumpió el amistoso entre Paraguay y Nicaragua y fue sensación

La aparición del animal de siete meses en el Defensores del Chaco alteró el partido. La situación provocó aplausos y risas en las tribunas, antes de que el personal lo saque en brazos

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El juego en el Defensores del Chaco se pausó por la entrada de un cachorro identificado por su familia desde la televisión

La irrupción de un perro en pleno partido amistoso entre Paraguay y Nicaragua transformó el ambiente del estadio Defensores del Chaco y desplazó la mirada de los fanáticos del fútbol hacia una escena inesperada. Los minutos iniciales del encuentro en Asunción quedaron marcados por la aparición de un invitado singular que, lejos de pasar desapercibido, se convirtió en el centro de todas las miradas.

El animal, apodado rápidamente por la hinchada como el Firu Albirrojo, burló los controles y se adueñó del césped. Mientras los jugadores y árbitros miraban atónitos la escena, el simpático visitante no mostró temor ante la multitud. Por el contrario, se tumbó con total tranquilidad sobre el campo y detuvo el desarrollo del juego, ante la ovación y las risas del público.

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Dexter el perro Albirrojo
Dexter, el perro que ingresó al Defensores del Chaco en pleno partido entre Paraguay y Nicaragua

Las imágenes del episodio no tardaron en viralizarse tanto en redes sociales como en medios locales, donde los testimonios de los protagonistas agregaron capas emotivas al suceso. La historia detrás del perro, que fue identificado como Dexter, de siete meses, se conoció poco después gracias al relato de su dueña.

Dexter hizo sus travesuras otra vez, como siempre, eso es de esperárselo de él”, compartió la joven en una señal televisiva local. Explicó que el cachorro ingresó al estadio tras seguir el rastro de sus dueños, quienes habían asistido al partido: “Mi novio se fue a la cancha con mi cuñado y mi sobrino, y por lo visto que Dexter le olió y apareció en la cancha”.

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Mientras seguía la transmisión desde su casa, la dueña vivió el momento con una mezcla de sorpresa y emoción. “Estaba viendo por la tele el partido justamente y después dijeron: ‘Hay un perro en la cancha’, y le enfocó a él. Yo no sabía cómo reaccionar, en serio. Y me puse a llorar. Yo lloré muchísimo”, relató. La identificación de la mascota fue inmediata para la familia, según explicó la joven: “Por el collar, justamente. Y el color. Idéntico, así, igualito, era justo. Le enfocó toda su cara y ahí ya dijimos: ‘Dexter’. Lo vi”.

Dexter el perro Albirrojo
La mascota se robó la atención en la despedida del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro (X)

Roberto, otro de los dueños, también compartió su experiencia tras la aparición de Dexter en el programa C9N de Paraguay. “Nosotros estábamos, ya empezó el partido, después cinco minutos por ahí pasaron y entró un perro ahí. ‘Entró un perro’, empezaron a gritar, después vi que era el mío. Y yo ya no sabía qué hacer. Me preocupaba nomás si me iban a devolver a mi perro”, narró con honestidad.

El encuentro amistoso entre Paraguay y Nicaragua fue interrumpido brevemente, pero la reacción de los aficionados fue de alegría y ternura. Los oficiales de seguridad retiraron al cachorro en brazos, mientras las tribunas lo despedían con aplausos y gestos de simpatía.

La preocupación por el destino de Dexter fue una constante durante el resto del partido. Roberto reconoció que, pese al susto, decidió quedarse hasta el final del encuentro antes de ir a buscar a su mascota: “Elegí el partido y yo me fui a preguntar por mi perro. Por suerte me lo dieron por la seguridad. Ahí me lo dieron”, comentó.

Dexter el perro Albirrojo
El Firu Albirrojo se retiró de la cancha con una ovación (X)

La familia relató además que Dexter no llegó solo al estadio. Según explicó Roberto, el cachorro estuvo acompañado de su hermano, llamado York. “No sé cómo entraron por toda la seguridad que había, pero logró entrar él”, confesó, haciendo referencia a la facilidad con la que ambos animales sortearon los controles habituales del recinto.

Este episodio se transformó rápidamente en una historia entrañable para la hinchada paraguaya, que adoptó al perro como un nuevo símbolo de alegría y espontaneidad. El apodo Firu Albirrojo circuló tanto en las gradas como en redes sociales, donde las imágenes y videos del momento obtuvieron miles de reacciones y comentarios positivos.

Dexter es un cachorro de siete meses originario de Santaní, cuya personalidad dócil y juguetona quedó reflejada en las palabras de su familia. “Él nunca ha mordido a nadie, siempre fue muy bueno y por eso tenemos miedo de que cualquier persona se lo pueda llevar, porque suele escaparse. En cualquier momento él sale, quiere salir”, explicó el dueño al referirse a la costumbre del animal de buscar aventuras fuera de casa.

Dexter el perro Albirrojo
El momento que protagonizó Dexter recorrió las redes sociales y sus dueños relataron como sucedió su ingresó al estadio (@1000_am)

Mientras la historia de Dexter sigue circulando en redes y medios, la selección paraguaya, dirigida por Gustavo Alfaro, se enfoca en sus próximos compromisos. El equipo debutará en la Copa del Mundo ante uno de los anfitriones, Estados Unidos, el viernes 12 de junio por el Grupo D. Luego, enfrentará a Turquía el sábado 20 y cerrará la fase de grupos el 25 ante Australia.

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