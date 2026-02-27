Escándalo en el equipo de trabajo de MrBeast: multan a su editor por tráfico de información privilegiada

Artem Kaptur, editor de videos de MrBeast, fue suspendido y multado por Kalshi tras operar con información privilegiada. REUTERS/Mohammed Benmansour

Un editor de videos del canal de YouTube MrBeast, Artem Kaptur, fue suspendido y multado por el mercado de predicciones Kalshi tras ser acusado de operar con información privilegiada.

Junto a Kaptur, también fue sancionado Kyle Langford, ex candidato a gobernador de California, convirtiéndose ambos en los primeros casos disciplinados por la plataforma por este motivo.

La sanción para Kaptur incluyó una multa superior a USD 20.000 y una suspensión de dos años, tras detectar que realizó apuestas usando “información material no pública” obtenida durante su trabajo como editor en Beast Industries, la productora de MrBeast, según recoge BBC.

Un portavoz de Beast Industries afirmó que la empresa sanciona severamente el mal uso de información confidencial. REUTERS/Hamad I Mohammed

Los sistemas de Kalshi identificaron ganancias “casi perfectas” y “estadísticamente anómalas”, y varios usuarios advirtieron sobre la actividad sospechosa.

Un portavoz de Beast Industries señaló que la compañía no tolera este tipo de comportamientos y mantiene una política estricta contra el uso indebido de información confidencial.

Qué es Kalshi

Kalshi es una plataforma de mercados de predicción con sede en Estados Unidos que permite a los usuarios apostar dinero real sobre el resultado de eventos futuros, como elecciones, deportes, economía y otros temas de interés público.

La compañía está regulada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, a diferencia de otras plataformas. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

La compañía opera bajo la regulación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés), diferenciándose así de otras plataformas similares.

Los mercados de predicción, como Kalshi y Polymarket, han crecido en popularidad en Estados Unidos al permitir apuestas sobre deportes, política y otros temas, lo que ha incrementado la preocupación por el uso de información confidencial.

Kalshi indicó que abrió unas 200 investigaciones por posibles violaciones a sus normas comerciales durante el último año, de las cuales más de una docena se han transformado en casos activos.

Kalshi es una plataforma estadounidense de predicciones que permite apuestas con dinero real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bobby DeNault, responsable de cumplimiento en Kalshi, subrayó: “Ninguna bolsa financiera es inmune a los malos actores. Estamos comprometidos a disuadir y encontrar a los manipuladores y quienes engañan voluntariamente”.

En un caso aparte, Kyle Langford apostó a favor de su propia candidatura y promovió la operación en redes sociales, infringiendo las reglas de Kalshi que prohíben a los candidatos apostar en sus propias elecciones.

Como consecuencia, Langford recibió una multa superior a USD 2.000 y una suspensión de cinco años en la plataforma.

Ambos incidentes, tanto como el del editor de MrBeast como el de Langford fueron notificados a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos.

Tanto el caso del editor de MrBeast como el de Langford fueron reportados a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos. REUTERS/Mohammed Benmansour

MrBeast compra Step, una app bancaria

MrBeast, mediante su empresa Beast Industries, adquirió Step, una aplicación bancaria orientada a adolescentes y jóvenes de la generación Z.

El popular creador de contenido expresó en X (antes Twitter): “Nadie me enseñó sobre inversiones, cómo construir historial crediticio o administrar dinero cuando era joven. Por eso nos unimos a Step. Quiero dar a millones de jóvenes la base financiera que yo no tuve. Pronto compartiremos más detalles.”

Step ha logrado recaudar USD 500 millones en rondas de financiación y superó los 7 millones de usuarios. Su oferta se centra en servicios financieros diseñados para la Generación Z, con el objetivo de facilitarles la construcción de crédito, el ahorro y la inversión.

MrBeast anuncia la adquisición de la aplicación de servicios financieros Step, con la misión de ofrecer educación financiera sobre inversión y crédito a millones de jóvenes. (X: mrbeast)

Entre sus inversores figuran personalidades como Charli D’Amelio, Will Smith, The Chainsmokers y Stephen Curry, además de firmas de capital de riesgo como General Catalyst, Coatue y la compañía de pagos Stripe.

Jeff Housenbold, director ejecutivo de Beast Industries, destacó: “La salud financiera es fundamental para el bienestar general; sin embargo, muchas personas carecen de acceso a las herramientas y el conocimiento necesarios para construir su seguridad financiera”.

Añadió: “Esta adquisición nos permite conectar con nuestro público objetivo, con soluciones prácticas y tecnológicas que pueden transformar su futuro financiero para mejor”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre los planes de MrBeast en el sector fintech, más allá de lo anunciado sobre Step.