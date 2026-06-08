El Salvador

El Salvador revoluciona la detección de enfermedades a través de la medicina nuclear en el sector público

Especialistas del Hospital Nacional Rosales dijeron que el sistema digital de tomografía por emisión de positrones ofrece mayor velocidad y resolución para guiar decisiones terapéuticas; se aplicará solo con indicación médica específica

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Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
El Hospital Nacional Rosales incorporó un tomógrafo por emisión de positrones PET en el sector público de El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

El avance en el diagnóstico médico ha dado un nuevo paso en El Salvador con la incorporación de tecnología de punta en el sector público.

El Hospital Nacional Rosales presentó recientemente un tomógrafo por emisión de positrones (PET), un equipo que promete transformar la forma en que se detectan y estudian enfermedades complejas en el país.

Esta innovación, ubicada en la unidad de medicina nuclear, permitirá a los especialistas ofrecer diagnósticos más precisos a pacientes con diversas afecciones, de acuerdo con información proporcionada por el personal del hospital a Infobae.

La medicina nuclear es un área compleja de la medicina que utiliza pequeñas cantidades de sustancias radiactivas, conocidas como radiofármacos, para obtener imágenes del interior del cuerpo y detectar alteraciones a nivel molecular.

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A diferencia de las radiografías tradicionales, que muestran estructuras, la medicina nuclear revela cómo funcionan los órganos y tejidos, lo que resulta clave para la identificación temprana de enfermedades.

Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
La medicina nuclear permite detectar alteraciones a nivel molecular y mostrar cómo funcionan los órganos y tejidos. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

Previamente este tipo de avances tecnológicos solo se encontraban disponibles en el sector privado, incluso no se tenía cobertura en los seguros de salud de los salvadoreños, por lo que solo podían acceder a través de importantes sumas de dinero.

El nuevo equipo adquirido por el Hospital Nacional Rosales combina un detector de positrones con un tomógrafo, lo que permite realizar estudios para detectar cáncer, enfermedades neurológicas, problemas cardíacos y algunas enfermedades infecciosas.

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El personal médico explicó a Infobae que se trata de un equipo digital de última generación, capaz de ofrecer mayor velocidad y resolución en las imágenes. “La experiencia del paciente es mejor, el diagnóstico es más preciso y se puede evaluar la extensión de las enfermedades, especialmente en el caso del cáncer”, señalaron los especialistas.

Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
El acceso a estudios PET en El Salvador estaba limitado al sector privado y requería altos costos para los pacientes. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

El funcionamiento del PET consiste en administrar al paciente un radiofármaco, generalmente por vía intravenosa. Este compuesto se distribuye en el organismo y se concentra en zonas con alta actividad metabólica, como los tumores.

El escáner detecta las señales emitidas y genera imágenes detalladas que ayudan a los médicos a determinar la evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. “La tomografía por emisión de positrones permite decidir si es necesario cambiar la terapéutica o mantener el tratamiento que recibe el paciente”, explicaron desde el hospital.

En cuanto al proceso, los médicos indicaron que la atención, desde la administración del radiofármaco hasta la obtención de las imágenes, dura aproximadamente una hora.

La lectura e interpretación de los resultados suele requerir una hora adicional. El personal del Hospital Nacional Rosales detalló a Infobae que, por ahora, se están reuniendo los primeros pacientes que serán evaluados con esta tecnología.

Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
La tomografía por emisión de positrones usa un radiofármaco para generar imágenes que ayudan a medir la evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

Los médicos aclararon que no todos los pacientes son candidatos para someterse a este tipo de estudio. Se requiere una indicación precisa por parte del médico tratante y una pregunta clínica específica para que el examen sea útil.

“Habitualmente no se realiza en pacientes embarazadas, salvo situaciones muy particulares en las que el beneficio supere los riesgos para la madre y el bebé”, afirmó el personal encargado de la nueva área.

El personal de la unidad de medicina nuclear destacó la importancia de evaluar los riesgos y beneficios de cada caso. “Si el estudio puede salvar la vida o tiene intención curativa y el embarazo puede llegar a término sin daños, se realiza una evaluación exhaustiva para evitar riesgos tanto para la madre como para el bebé”, concluyeron los expertos consultados por Infobae.

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