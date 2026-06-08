Un plan del Gobierno de Guatemala busca prevenir la violencia electoral antes, durante y después de los comicios, usando mapas de calor y coordinación interinstitucional para identificar y mitigar riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que el Gobierno de Guatemala prepara un plan para prevenir la violencia electoral antes, durante y después de los comicios, a partir de un “mapa de calor” que identificará los lugares con mayor tensión y permitirá coordinar acciones entre varias instituciones.

Arévalo explicó que esa primera fase ya está en marcha y que el mapa quedará finalizado “dentro de muy pocos días”. A partir de ese insumo, agregó, las instituciones definirán medidas para prevenir los hechos de violencia, mitigar sus efectos donde ocurran y responder penalmente cuando se produzcan.

La respuesta del mandatario llegó tras una consulta sobre seguridad y sobre un hecho ocurrido en San Juan Sacatepéquez en el marco del año preelectoral.

PUBLICIDAD

El presidente señaló que el Ejecutivo ya trabaja con aportes de distintos ministerios e instituciones para ubicar geográficamente los puntos donde, por diferentes razones, puede haber mayor tensión.

El Gobierno vincula la prevención electoral con una coordinación interinstitucional ya en marcha

Según Arévalo, la elaboración de ese mapa no recae en una sola dependencia, sino en un esquema de reuniones interministeriales sobre problemas específicos. En ese formato participan los ministros y las áreas con responsabilidad directa en cada asunto para planificar, resolver obstáculos y coordinar la ejecución.

El presidente detalló que en esas reuniones intervienen el Ministerio de Gobernación, la policía y el Tribunal Supremo Electoral, con el que el Gobierno prevé coordinar acciones de mitigación. También mencionó al Ministerio Público como parte de las coordinaciones necesarias para facilitar la atención de los casos que puedan surgir.

PUBLICIDAD

Presidente Bernardo Arévalo de Guatemala, en La Ronda GT (Diario de Centroamérica de Guatemala)

Arévalo sostuvo que el plan no se limitará a la jornada electoral. Dijo que debe contemplar acciones en el camino a las elecciones, durante la votación y después de celebrados los comicios.

La explicación del mandatario también definió la lógica con la que el Ejecutivo organiza su trabajo interno. Señaló que los gabinetes reúnen a todos los ministerios y secretarías de Estado y se reservan para estrategias globales o para asuntos de coordinación interinstitucional que requieren a todos los actores en una misma mesa.

De acuerdo con el calendario electoral, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral prevén que en enero de 2027 se realizará la convocatoria a elecciones, lo cual permitirá que a partir del 1 de julio se de vía libre para que los distintos partidos políticos inicien su proceso de asambleas y postulación de candidatos a los diferentes cargos de elección popular.

PUBLICIDAD

La violencia electoral en Guatemala suma agresiones y amenazas para influir en los comicios

La violencia electoral en Guatemala incluye actos de fuerza, amenazas o coacción durante el período de comicios con el objetivo de influir en el proceso o en los resultados, un fenómeno que se sigue de cerca por su impacto en el libre ejercicio del sufragio y la estabilidad política.

Según la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) y el Observatorio de Diálogos, los incidentes y la conflictividad se documentan en informes a nivel nacional, como parte de un monitoreo orientado a identificar focos de tensión y riesgos para la transparencia.

Entre las manifestaciones más reportadas figuran ataques físicos e intimidación: agresiones o amenazas dirigidas a candidatos, líderes locales y sus familias para presionar decisiones políticas. También se registra violencia psicológica y de género, con acoso y campañas de desprestigio que afectan de manera desproporcionada a mujeres en espacios de participación pública.

PUBLICIDAD

Otra modalidad es la coacción del voto, cuando el miedo se usa para limitar la libertad de elegir o de postularse en comunidades bajo control de intereses particulares o del crimen organizado. De acuerdo con Naciones Unidas y el Tribunal Supremo Electoral, se impulsan proyectos de abordaje temprano de estas tensiones, con prioridad en poblaciones vulnerables.

El Ejecutivo revisa metas y busca reducir trámites entre ministerios

Arévalo indicó que esta semana el gabinete tiene prevista una revisión de metas para identificar objetivos y compromisos del Gobierno y reforzar la capacidad de ejecución. Según explicó, esa evaluación forma parte de un esfuerzo por ajustar la gestión y acelerar el cumplimiento de los planes oficiales.

PUBLICIDAD

El presidente también anunció que se analizan circulares y mecanismos administrativos para agilizar los tiempos de trámite en programas interinstitucionales.

Afirmó que el Gobierno detectó que, cuando interviene más de un ministerio, los procedimientos internos entre una cartera y otra consumen tiempo que podría aprovecharse mejor.

Dentro de esa agenda de trabajo, Arévalo mencionó además la preparación ante desastres como otro de los temas que el gabinete está abordando. Según el mandatario, ese asunto forma parte de las presentaciones sobre temas críticos que el Ejecutivo discute en sus reuniones de coordinación.