Una delegación de funcionarios de EEUU vinculados al agro visitó a Kheiron Biotech en San Antonio de Areco

La comitiva visitó las instalaciones de Kheiron Biotech y Doña Sofía Genética

La biotech argentina Kheiron Biotech recibió en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, a una delegación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en el marco del acuerdo bilateral firmado entre Argentina y Estados Unidos, una visita que vinculó el nuevo entendimiento oficial entre ambos países con los desarrollos de la empresa en clonación equina y mejoramiento genético de precisión.

La comitiva visitó las instalaciones de Kheiron Biotech y Doña Sofía Genética. Participaron el presidente y CEO de U.S. Livestock Genetics Export, Martin Sieber; el asesor principal de la oficina de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del USDA, Edward Newburn; y otros referentes del sector agropecuario y biotecnológico de Estados Unidos.

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Edward Newburn, asesor principal de la oficina de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del USDA

La visita se inscribió en la misión oficial encabezada por Luke Lindberg, subsecretario para Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores de Estados Unidos, quien viajó a la Argentina por el acuerdo bilateral suscripto en febrero de 2026. La elección de Kheiron fue leída como un reconocimiento a la trayectoria científica de la firma, sus publicaciones en revistas especializadas y sus avances en biotecnología animal.

“Estamos muy entusiasmados con lo que Estados Unidos y Argentina están haciendo y seguirán haciendo en el futuro; es un escenario totalmente diferente a lo que hemos visto en el pasado. Juntos conocemos el valor de la evidencia científica que respalda la producción y vemos sus beneficios, por lo que debemos trabajar en conjunto para educar al resto del mundo sobre estos temas. A través de nuestro acuerdo, buscamos avanzar hacia un estándar más global que ayude a proteger la propiedad intelectual en genética y potenciar estos esfuerzos en Argentina”, dijo Lindberg.

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Kheiron afirmó que logró los primeros caballos nacidos con procesos genéticos de precisión

Daniel Sammartino, fundador y CEO de Kheiron Biotech y Doña Sofía Genética, sostuvo que la presencia del USDA en la empresa reflejó el lugar alcanzado por la biotecnología desarrollada por la compañía.

Daniel Sammartino, fundador y CEO de Kheiron Biotech

“Que el USDA haya elegido Kheiron como parte de su visita a la Argentina dice algo sobre el lugar que ocupa nuestra biotecnología en el mundo. Es un orgullo, pero sobre todo es una responsabilidad. Creemos que el mejoramiento genético de precisión, cuando se realiza con el rigor y la metodología que aplica Kheiron, representa el futuro del progreso genético, y esto es válido para todas las especies”, afirmó.

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Kheiron unió la clonación con el progreso genético de precisión en equinos y su desarrollo más reciente la convirtió en la primera empresa del mundo en lograr caballos nacidos mediante esos procesos. La compañía distinguió esa técnica de la edición génica y sostiene que replica la selección natural con un grado de precisión que los métodos tradicionales de cría tardarían varias generaciones en alcanzar.

Ese es el punto central de la visita y del reconocimiento que la empresa expone: que su tecnología permite obtener ejemplares que podrían considerarse equivalentes a los producidos por cruza, pero en plazos más cortos y con selección dirigida de rasgos.

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La delegación recorrió las instalaciones de ambas empresas y observó la operación vinculada con los procesos de clonación y biología de precisión

“El progreso genético de precisión que desarrollamos en Kheiron replica la selección natural. Que Conabia dictamine a estos ejemplares como organismos no regulados consolida a la Argentina como líder global en biotecnología aplicada. Sería muy oportuno que las organizaciones ecuestres internacionales analicen estos avances que abren una ventana inédita al futuro del diseño genético”, agregó Sammartino.

Conabia otorgó a los ejemplares el estatus de organismo no regulado

La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, Conabia, otorgó a esos ejemplares el estatus de organismo no regulado. Esa calificación implica que no son considerados Organismos Genéticamente Modificados y que pueden circular libremente en la naturaleza.

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Esa definición regulatoria ubica a la Argentina en una posición de liderazgo en la construcción de marcos normativos para esta tecnología. También atribuye a ese punto una consecuencia concreta para la proyección internacional de la actividad biotecnológica aplicada a la cría equina.

“Este avance representa una evolución en la cría de caballos, el comienzo de una era de optimización genética, donde podemos seleccionar y mejorar las características deseadas con precisión quirúrgica. Esta tecnología viene a sumar otro avance para la cría de caballos. Estamos convencidos de que se lograrán mejores caballos en un menor plazo”, explicó el cofundador y director científico de Kheiron Biotech, Gabriel Vichera.

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La delegación recorrió las instalaciones de ambas empresas y observó la operación vinculada con los procesos de clonación y biología de precisión, incluido el trabajo con los ejemplares obtenidos mediante esas técnicas. La visita abrió perspectivas concretas de colaboración dentro del nuevo vínculo estratégico entre Argentina y EEUU.