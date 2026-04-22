Cómo poner el reloj en la pantalla de inicio de mi celular Android

De forma sencilla se puede agregar un reloj a la pantalla de inicio de un celular Android. (YouTube)

Añadir un reloj en la pantalla de inicio de un celular Android es una de las funciones más utilizadas por los usuarios que buscan tener información visible de forma rápida. Este proceso se realiza a través de los llamados widgets, herramientas integradas en el sistema que permiten mostrar datos sin necesidad de abrir una aplicación.

Aunque el diseño puede variar según la marca del dispositivo, el procedimiento es prácticamente el mismo en la mayoría de equipos con Android.

Los widgets forman parte de las opciones de personalización del sistema y permiten agregar elementos como el reloj, el clima o el calendario directamente en la pantalla principal. En este caso, el widget de reloj es uno de los más accesibles, ya que viene incluido por defecto en la aplicación de reloj del dispositivo, como Google Clock o la app nativa de cada fabricante.

Una persona sentada en un banco de parque revisa la hora en su teléfono móvil, que muestra las 3:30 PM, mientras otras personas disfrutan del sol de la tarde en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para añadir el reloj

El proceso para colocar el reloj en la pantalla de inicio es sencillo y no requiere configuraciones avanzadas, según detalla Google. A continuación, el paso a paso general:

Mantener presionada la pantalla. Ubique un espacio vacío en la pantalla de inicio y mantenga el dedo presionado durante unos segundos hasta que aparezca el menú de opciones. Acceder a la sección de widgets. En la parte inferior o lateral de la pantalla aparecerá un menú. Seleccione la opción “Widgets”. Buscar el widget de reloj. Desplácese por la lista hasta encontrar la sección “Reloj”. Dependiendo del dispositivo, puede aparecer como parte de una aplicación específica. Elegir el diseño. Se mostrarán distintas opciones, como reloj digital, analógico o formatos duales para ver la hora en dos ciudades. Arrastrar y colocar. Mantenga presionado el diseño elegido y arrástrelo hacia la pantalla de inicio. Luego, suéltelo en la ubicación deseada.

En cualquier momento del día puedes necesitar saber la hora y el celular te lo puede mostrar de manera sencilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones de personalización

Una vez agregado el reloj, los usuarios pueden modificar su tamaño, posición y, en algunos casos, su apariencia. Estas opciones permiten adaptar el widget al estilo visual del dispositivo o a las necesidades de cada persona.

Para cambiar el tamaño, basta con mantener presionado el widget y ajustar los bordes que aparecen en pantalla. Esto permite ampliar o reducir el reloj según el espacio disponible. También es posible moverlo a otra zona o incluso a otra página de la pantalla de inicio mediante el mismo gesto de arrastrar.

En algunos dispositivos, al tocar el reloj se accede directamente a configuraciones adicionales, como alarmas, temporizadores o cambios de color del widget. Estas funciones dependen de la capa de personalización del fabricante.

Algunas marcas de celular tienen una manera diferente de poner la hora en la pantalla de su dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias según el fabricante

Aunque el proceso es similar en marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola o Pixel, pueden existir pequeñas variaciones en la interfaz. Por ejemplo, algunos equipos agrupan los widgets por aplicaciones, mientras que otros los organizan por categorías.

En cualquier caso, la lógica se mantiene: acceder a los widgets, elegir el reloj y colocarlo en la pantalla principal. Si el usuario no encuentra esta opción, es recomendable verificar que la aplicación de reloj esté activa y no haya sido deshabilitada.

Para las personas que no pueden ver números pequeños, poner de manera grande el reloj es la mejor opción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una función básica de personalización

El uso de widgets responde a la necesidad de acceder a información de forma inmediata sin abrir aplicaciones. En el caso del reloj, permite consultar la hora de un vistazo, lo que resulta útil en la rutina diaria.

Además, la posibilidad de personalizar su diseño y ubicación refuerza una de las características principales de Android: la flexibilidad para adaptar la experiencia de uso. Con unos pocos pasos, cualquier usuario puede integrar esta herramienta en su pantalla de inicio y ajustar su funcionamiento según sus preferencias.