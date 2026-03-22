Ni agujas ni cristal: el hipnótico reloj de bolsillo que usa anillos de LED para dar la hora

La esfera utiliza diferentes intensidades de luz para indicar la hora y los minutos. (Foto: Balmuda)

The Clock es un dispositivo tipo reloj de bolsillo actualmente disponible en Japón, que destaca por eliminar las manecillas tradicionales y utilizar tecnología LED para indicar la hora.

El dispositivo presenta funciones adicionales como alarma, temporizador y modos de relajación, todo en un formato compacto fabricado en aluminio. La propuesta se orienta a ofrecer alternativas en la interacción con el tiempo y otras utilidades cotidianas, sin recurrir a elementos mecánicos convencionales.

Cómo funciona la tecnología LED en lugar de las manecillas en el reloj

A diferencia de los relojes analógicos convencionales, The Clock utiliza una matriz de iluminación LED para indicar la hora. Para su funcionamiento, ilumina el dígito de la hora y después unas marcas alrededor de la esfera para mostrar los minutos.

Su mayor diferencia es que no cuenta con manecillas mecánicas típicas de los relojes tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interfaz se ha diseñado para que la lectura resulte sencilla, incluso para quienes no están familiarizados con este tipo de tecnología. Sin embargo, a simple vista puede ser muy confuso saber la hora si no se entiende su funcionamiento.

Qué materiales y autonomía ofrece este dispositivo

El cuerpo de The Clock está construido a partir de un bloque sólido de aluminio, sometido a múltiples procesos para lograr una textura pulida y resistente.

Esta elección de material busca garantizar robustez y una apariencia uniforme, además de facilitar su transporte diario. El dispositivo mantiene un tamaño compacto, permitiendo que pueda llevarse en el bolsillo sin complicaciones.

El cuerpo de aluminio y la batería recargable permiten 24 horas de uso continuo. (Foto: Balmuda)

En cuanto a la autonomía, integra una batería recargable mediante USB-C que proporciona hasta 24 horas de funcionamiento continuo. Este dato resulta relevante en el contexto de dispositivos electrónicos portátiles, donde la duración de la batería incide directamente en la utilidad y la experiencia de uso.

Cuáles son las principales funciones adicionales de este reloj

Más allá de la indicación horaria, The Clock incorpora funciones orientadas al estado de alerta, la concentración y el descanso. Entre las características principales se encuentra una alarma que inicia con sonidos ambientales tres minutos antes de la hora programada, incrementando su volumen de forma gradual.

Asimismo, el temporizador, configurable de 1 a 60 minutos, activa la reproducción de ruido blanco, un sonido que busca bloquear distracciones y promover la concentración.

Por su parte, el sistema de audio, con altavoces estéreo integrados, permite seleccionar entre diversas opciones de sonidos ambientales, como la lluvia, el murmullo de un barco en el río o el crepitar de una chimenea.

Cómo se configura y controla el reloj inteligente desde el smartphone

Cuenta con una aplicación que está disponible en Android y Apple. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

The Clock se conecta a teléfonos inteligentes mediante Bluetooth, permitiendo que las configuraciones principales se gestionen desde una aplicación disponible en App Store y Google Play Store.

Desde esta interfaz, los usuarios pueden definir hasta tres alarmas distintas, elegir los sonidos de cada función y ajustar parámetros como la zona horaria o la activación del segundero.

La aplicación permite acceder a los ajustes actuales y modificar rápidamente las preferencias, adaptando el funcionamiento del dispositivo a las necesidades de cada usuario.

Qué opciones ofrece para el descanso y la relajación del reloj inteligente

La función “Relax Time” reproduce sonidos originales para crear ambientes tranquilos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus modos destacados, The Clock incorpora la función “Relax Time”, que se activa al finalizar la jornada laboral o al buscar un ambiente tranquilo en el hogar. Esta modalidad reproduce sonidos originales, como lluvia o fuego, que pueden transformar la atmósfera del ambiente inmediato.

La calidad de audio está ajustada a las dimensiones del dispositivo, permitiendo utilizarlo tanto en el salón como en el dormitorio. El objetivo de esta función es crear un espacio propicio para el descanso, favoreciendo la relajación antes de dormir.

En este sentido, la posibilidad de atenuar las luces y elegir entre una variedad de sonidos permite establecer un ambiente apacible, sin depender de otros dispositivos.