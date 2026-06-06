Estos son los 4 modelos de Mac que no actualizarán a macOS 27

Cuatro modelos recientes de Mac con procesador Intel no podrán ser actualizados a macOS 27. (Europa Press)

El próximo lanzamiento de macOS 27 marcará una transición definitiva en la estrategia de Apple para sus ordenadores, con novedades en inteligencia artificial y una renovada experiencia de usuario. Sin embargo, la actualización deja fuera a cuatro modelos recientes, todos con procesadores Intel, que no podrán recibir la nueva versión del sistema operativo.

Según informó Bloomberg, Apple confirmó que macOS 27 solo será compatible con ordenadores equipados con procesadores Apple Silicon. La compañía estableció que los dispositivos con procesadores Intel, lanzados en su mayoría antes de la migración a la arquitectura ARM, quedarán limitados a macOS Tahoe (macOS 26). Esta decisión corresponde a la estrategia de consolidar la transición hacia sus propios chips, iniciada en 2020.

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Equipos Mac que no tendrán la nueva actualización

La lista de los modelos que no podrán actualizar incluye equipos presentados en 2019 y 2020. Todos ellos admiten macOS 26, pero no accederán a las novedades previstas para la versión 27:

MacBook Pro de 13 pulgadas (2020, cuatro puertos Thunderbolt 3)

MacBook Pro de 16 pulgadas (2019)

iMac de 27 pulgadas (2020)

Mac Pro (2019)

Los modelos afectados seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad durante tres años. (Reuters)

Apple aseguró que estos dispositivos seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad durante al menos tres años tras la salida de macOS 27.

Transición a Apple Silicon y compatibilidad con Rosetta

La compañía remarcó que macOS 27 sí llegará a todos los equipos con procesadores ARM, incluidos los modelos con el chip M1 y generaciones posteriores. Apple destacó que la herramienta de compatibilidad Rosetta continuará disponible en la nueva versión, permitiendo que aplicaciones diseñadas para Intel funcionen en los ordenadores con arquitectura ARM.

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Asimismo, después de este período de transición, se mantendrá “un subconjunto de la funcionalidad de Rosetta destinado a admitir títulos de juegos más antiguos sin mantenimiento, que dependen de marcos basados en Intel”.

El objetivo es facilitar la migración de desarrolladores y usuarios hacia el ecosistema Apple Silicon, eliminando progresivamente la dependencia de hardware Intel en productos Mac.

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macOS 27 introduciría una renovada Siri impulsada por inteligencia artificial. (Europa Press)

Nuevas funciones y cambios en macOS 27

La actualización a macOS 27 introduce mejoras relevantes en estabilidad y rendimiento. De acuerdo con Bloomberg, los equipos de ingeniería de Apple “revisan minuciosamente los sistemas operativos de la compañía, eliminando elementos innecesarios, corrigiendo errores y buscando oportunidades para optimizar el rendimiento y la calidad general”.

Entre las novedades más esperadas se encuentra la llegada de la nueva Siri, ahora potenciada con tecnologías de inteligencia artificial. Esta versión incluirá una interfaz rediseñada, funciones de chatbot y compatibilidad con modelos de IA como Google Gemini. Informes internos señalan que se está probando una aplicación independiente de Siri, capaz de mantener y consultar historiales de conversación, cargar archivos y sincronizar información entre dispositivos.

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Interfaz renovada y avances en Liquid Glass

Con macOS 26, Apple introdujo la interfaz Liquid Glass, que ahora recibirá ajustes adicionales en macOS 27. Según el mismo informe del medio estadounidense, la actualización solucionará problemas de transparencia y perfeccionará aspectos visuales. Estas modificaciones buscan que la experiencia gráfica se ajuste a la visión original del equipo de diseño de la compañía.

La actualización incorpora mejoras en la interfaz Liquid Glass y nuevos controles táctiles. (Apple)

Asimismo, se prevé que macOS 27 sentará las bases para la llegada de un MacBook Pro con pantalla táctil. Esta innovación incorporará elementos de interfaz adaptados al uso táctil, permitiendo alternar entre control táctil y tradicional con clic. Al interactuar con la pantalla, aparecerán menús expandidos y nuevos controles, así como una versión de la “Isla Dinámica” inspirada en el iPhone. No se prevé que estos modelos integren Face ID.

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Apple Intelligence y soporte futuro

Todas las computadoras compatibles con macOS 27 recibirán las funciones de Apple Intelligence, entre las que destaca la nueva Siri y otras capacidades de inteligencia artificial. Estas herramientas buscan optimizar la experiencia de usuario y fortalecer el ecosistema multiplataforma de la marca.

Aunque la decisión de dejar atrás los modelos con procesador Intel puede afectar a usuarios con equipos relativamente recientes, Apple garantiza actualizaciones de seguridad a estos dispositivos durante al menos tres años. Esta medida busca ofrecer una transición ordenada hacia la nueva generación de ordenadores Apple Silicon, centrada en la integración de hardware y software bajo la misma arquitectura.

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