Kylie Minogue llegó a la Argentina y crecen los rumores de su participación en el show de Lali en River

La cantante australiana llegó en medio de la noche al país y se reencontró con los fanáticos (Video: Gentileza Farándula Show)

Kylie Minogue aterrizó en Buenos Aires y la expectativa de los fanáticos del pop estalló en cuestión de minutos. La cantante y actriz australiana arribó al país en las últimas horas a bordo de un vuelo privado y se instaló en un hotel de la zona de Puerto Madero. Antes de que pudiera confirmarse oficialmente su presencia, las imágenes ya circulaban en redes sociales.

Fede Flowers había anticipado la noticia horas antes. “Lali misma gestionó la invitación a Kylie Minogue y estará llegando esta noche en su vuelo privado cerca de las 23”, escribió Flowers en su cuenta de X dando la primicia de la presencia de la australiana en el primer Estadio River de la cantante.

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Un grupo de fanáticos ya la esperaba detrás de las rejas del hotel ubicado en el barrio de Recoleta cuando Minogue salió acompañada por su equipo de seguridad. Lejos de ignorarlos, la artista se acercó, firmó autógrafos y regaló sonrisas a quienes habían aguardado para verla. El momento quedó registrado en video y se viralizó de inmediato.

Las imágenes mostraron a una cantante distendida y amable, dispuesta a tomarse unos minutos con sus seguidores argentinos pese al trajín del viaje. La escena alcanzó para disparar aún más las especulaciones sobre el verdadero motivo de su visita al país.

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La cantante australiana llegó al país en un vuelo privado y se cree que será parte del primer concierto de Lali Espósito en River Plata

Ese motivo tiene nombre y apellido: Lali Espósito. La artista argentina ofrecerá este fin de semana dos conciertos en el estadio Monumental de River Plate, los más ambiciosos de su carrera hasta la fecha. En los últimos días comenzaron a circular versiones sobre una extensa lista de invitados especiales que acompañarían a Lali en alguno de los dos shows, y el nombre de Minogue apareció entre los más mencionados.

Según trascendió en programas y portales del ambiente, la propia Lali habría tomado la iniciativa para sumar a la australiana a la noche de River. Hasta el momento, ninguna de las partes emitió una confirmación oficial sobre una actuación conjunta, pero la llegada de Minogue a pocas horas de los conciertos potenció las expectativas al máximo.

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Los rumores no surgieron de la nada. En 2025, Kylie se presentó en Buenos Aires con un concierto multitudinario en el Movistar Arena. Tras el show, hubo un encuentro entre bambalinas que no pasó inadvertido: Lali estuvo presente y las dos artistas compartieron ese espacio reservado que pocas veces se hace público.

Minogue compartió en sus redes sociales imágenes del evento y acompañó la publicación con un mensaje para sus seguidores: “Buenos Aires, ¿cómo describes un sentimiento? Solo he soñado con esto. ¡¡QUÉ ESPECTÁCULO!! Muchas gracias”.

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En una de las fotos, la cantante posó junto a Lali una vez finalizado el concierto y en la zona de los camarines. Ambas aparecen sonrientes, abrazadas y vestidas con looks de escenario, reflejando el clima de camaradería tras el espectáculo. Esta foto marca un encuentro importante, pero no fue el único gesto de la cantante de “The Loco-Motion” sino que cuando llegó al miniestadio compartió un video en sus historias mostrando a los artistas que pasaron por allí y resaltó el póster de la actriz de Casi Ángeles durante el Disciplina Tour.

La cantante de “Fanático” no tardó en reaccionar a este encuentro en todas las redes sociales. Por un lado, en X le prometió a sus seguidores dar todos los detalles del tiempo que compartieron: “Kylie es chiquitita como yo Chiks!! Hermosa, simpática y amorosa… ¡Después les cuento todo!“.

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Por el otro lado, en Instagram reposteó el carrete que compartió la cantante y le sumó un corazón de color violeta. También le dejó un comentario: “I Love You”. Y con el correr de la mañana, prometió y subió más detalles del encuentro. “Cuando leí su: ‘Maybe we will meet?’ Casi me desmayo”, empezó escribiendo la argentina, dejando en claro que la iniciativa corrió por cuenta de la australiana. “¿Podremos conocernos?“, entonces, se convirtió en un pedido que Lali no podía dejar pasar.

“Ya habíamos conversado otras veces y siempre me pareció una copada, pero en vivo es tan amorosa, cool y enérgica”, agregó, sobre una relación que en apariencia había comenzado mucho antes de los camarines del Movistar. Y cerró con un mimo para los fans argentinos: “Estaba sorprendida y feliz con el público. ¡Bien trolxssss, los ama!

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