Vacuna diseñada por computadora muestra resultados prometedores en pruebas en humanos

La vacuna diseñada en una plataforma computacional apunta a proteger contra varias familias de coronavirus. (Reuters)

Un equipo de la Universidad de Cambridge alcanzó un avance en el desarrollo de vacunas al lograr que una vacuna diseñada por computadora mostrara resultados prometedores en pruebas en humanos.

El estudio, presentado en asociación con la empresa biotecnológica DIOSynVax (DVX) Ltd., indicó que la plataforma de inmunización basada en diseño computacional podría ofrecer protección frente a familias completas de virus.

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El primer ensayo clínico en humanos se realizó en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención Médica (NIHR) en Southampton y Cambridge. El estudio reclutó a 39 voluntarios sanos de 18 a 50 años, quienes recibieron una vacuna de ADN mediante un sistema de microfluidos que no requiere aguja. Los resultados iniciales señalaron niveles de seguridad adecuados y una respuesta inmunitaria.

El investigador principal Jonathan Heeney, de la Universidad de Cambridge, declaró en un comunicado de la institución: “Hemos transformado el desarrollo de vacunas, pasando de un enfoque reactivo a uno que esté preparado para el futuro. Nuestras vacunas seguirán ofreciendo protección contra los virus incluso cuando muten y den lugar a nuevas cepas”.

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El método busca evitar la actualización constante de vacunas ante nuevas variantes virales. (Reuters)

Tecnología basada en inteligencia artificial

La plataforma desarrollada utiliza inteligencia artificial para crear un “superantígeno” capaz de desencadenar respuestas inmunitarias frente a múltiples variantes virales, incluidas aquellas que todavía no se han detectado en humanos. El enfoque combina aprendizaje automático y análisis de datos genéticos virales de programas de vigilancia global, lo que permite diseñar antígenos con características comunes a distintas familias de virus.

Los participantes en el ensayo mostraron respuestas inmunitarias no solo frente al SARS-CoV-2 y el SARS, sino también ante coronavirus de murciélago relacionados con potencial de transmisión zoonótica.

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Hacia una vacuna universal contra los coronavirus

El ensayo clínico de fase 1 se centró en una vacuna universal para los sarbecovirus, la subfamilia de coronavirus que incluye tanto al SARS-CoV-2 como al SARS original. Los resultados, publicados en la revista ‘Journal of Infection’ sugirieron que la vacuna indujo inmunidad contra una gama amplia de variantes, lo que podría evitar la necesidad de constantes actualizaciones a medida que surgen nuevas mutaciones.

El ensayo utilizó una plataforma de ADN administrada sin agujas para facilitar su aplicación masiva. (Reuters)

“El sistema utiliza aprendizaje automático y datos genéticos de vigilancia global para diseñar antígenos con rasgos compartidos entre virus emparentados”, explicó Heeney. Con este método, las vacunas no requieren rediseño frecuente, como ocurre con las formulaciones actuales.

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El diseño de la vacuna de ADN y su aplicación mediante un sistema de inyección a presión, sin aguja, facilitaría su uso en campañas de vacunación extensivas, según los desarrolladores.

Potencial para frenar futuras pandemias

Investigadores de DIOSynVax y la Universidad de Cambridge también reportaron, con base en estudios previos en animales, que la vacuna indujo respuestas inmunitarias frente a múltiples tipos de coronavirus antes de iniciar las pruebas en humanos. Este enfoque podría aplicarse en el futuro a otros grupos virales, como el ébola y la gripe, con la finalidad de proteger frente a linajes completos y no solo variantes individuales.

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El estudio reportó respuestas inmunitarias frente a coronavirus humanos y de murciélago. (NIAID)

El director del ensayo en Southampton, Saul Faust, afirmó: “Hemos superado el problema de las vacunas tradicionales, que ofrecen una protección limitada. Esto significa que podemos escapar del ciclo constante de perseguir las variantes del virus que circulan en los humanos y actualizar las vacunas para intentar ponernos al día, como un perro persiguiendo su propia cola”.

Próximos pasos y financiamiento

Aunque los resultados son alentadores, los expertos subrayaron que se requieren nuevas fases de investigación antes de avanzar hacia el uso generalizado. El equipo previó ensayos de fase 2 con mayor número de participantes y una evaluación más extensa de la inmunidad y la duración de la protección.

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La investigación estuvo financiada principalmente por Innovate UK y contó con el respaldo de la infraestructura de investigación clínica del Reino Unido en Cambridge y Southampton. Si las siguientes etapas confirman los resultados, la plataforma podría reducir la necesidad de reformular vacunas en cada brote y fortalecer la preparación mundial frente a patógenos emergentes.