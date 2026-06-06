Economía

Luis Caputo cruzó al presidente colombiano, Gustavo Petro, por el manejo de la deuda de ambos países

El mandatorio del país caribeño había reposteado datos de un medio afín a su gobierno, en el contexto de una campaña electoral en que su candidato corre de atrás. La relación de Argentina y Colombia con el FMI

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Foto de archivo. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, participa en un evento empresarial, en Buenos Aires, Argentina, 13 de mayo de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian
Foto de archivo. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, participa en un evento empresarial, en Buenos Aires, Argentina, 13 de mayo de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

El ministro de Economía argentino, Luis “Toto” Caputo, como el mismo se presenta en la red social X, replicó en la medianoche del viernes un posteo del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien había afirmado en la misma red que “mientras Argentina dispara su endeudamiento externo, Colombia no solo paga completamente su deuda con el FMI sino que disminuye el total de su endeudamiento externo”.

Advertido de la comparación de Petro, involucrado en plena campaña electoral de apoyo a Iván Cepeda, el candidato presidencial de su partido, que el domingo pasado perdió la primera vuelta a manos de Abelardo de la Espriella, un empresario de derecha calificado como “el Milei colombiano”, el ministro argentino elaboró una respuesta.

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Caputo le respondió al mandatario de Colombia: “Estimado presidente @petrogustavo, lo correcto es mirar la deuda total, cosa que sospecho que usted elude para ocultar que la deuda interna en TES (títulos de Tesorería) ha subido exorbitantemente durante su mandato. En cualquier caso, acá le dejo los gráficos donde cualquier persona puede entender como el presidente @JMilei ha bajado la deuda total y en moneda extranjera. Saludos”.

Durante la cumbre en Chile, Gustavo Petro arremetió contra el Foro Económico Mundial, cuestionando su legitimidad tras dar protagonismo a Javier Milei - crédito Presidencia - Bloomberg
Gustavo Petro y Javier Milei, una muy mala relación política y personal Presidencia - Bloomberg

De hecho, durante el gobierno de Milei aumentó la deuda con el FMI, pero la actual gestión presidencial es la única de las últimas cuatro (la segunda de Cristina Kirchner, la de Mauricio Macri, la de Alberto Fernández y la suya, aún en desarrollo) que llegó a disminuir la “deuda estatal neta”, concepto que engloba tanto la deuda externa como la interna y también tiene en cuenta la variación de las reservas del Banco Central, que fueron depredadas durante las gestiones kirchneristas.

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Qué decía el medio colombiano que citó Petro

Petro había hecho su comentario reposteando una nota de RVTC Noticias. El posteo original de ese sitio de noticias favorable al gobierno de Petro decía: “Argentina cerró 2025 con una deuda externa récord por más de 320 mil millones, la cifra más alta registrada desde que existen mediciones oficiales comparables. Además, durante el gobierno de Javier Milei el endeudamiento externo del país ha continuado creciendo, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En contraste, Colombia anunció la cancelación total de sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras completar pagos por USD 5.000 millones en los últimos tres años. El Banco de la República también confirmó la terminación de la Línea de Crédito Flexible, respaldada por reservas internacionales de USD 65,5 mil millones”.

Petro Caputo Deuda
El posteo del sitio colombiano en que se basó Petro

En rigor la Flexible Credit Line a la cual Petro dio “terminación” es un mecanismo de apoyo que el Fondo había otorgado a Colombia en gestiones anteriores como una suerte de cheque abierto a la política económica.

Más que un acto de “desendeudamiento”, la “terminación” decidida por Petro es más bien un gesto político inserto en la campaña electoral del oficialismo colombiano, que corre en desventaja para la segunda vuelta, a realizarse el domingo 21 de junio, pues en la primera De la Espriella aventajó por cerca de tres puntos (43,7 vs 40,9%) a Cepeda, el candidato del partido de Petro, y tanto la tercera candidata más votada, Paloma Valencia, del partido del expresidente Álvaro Uribe, que obtuvo un 7% de apoyo, como sus votantes, están más cerca De la Espriella.

Petro Caputo Deuda

La propia portada del sitio cuyo posteo replicó Petro muestra su cercanía con el oficialismo colombiano. Uno de los títulos es “El presidente Petro insiste en una relación de Igualdad entre Colombia y EEUU”. Otro es “¿Qué propone Iván Cepeda para Colombia? Tres revoluciones, un sistema anticorrupción con Iván Velasquez y la continuidad del cambio”. Un tercer título refiere la oferta de un canal para organizar el debate (mucho más importante para el candidato oficialista, que debe remontar la cuesta) entre Cepeda y De la Espriella.

Otro titular de portada es “José Manuel Restrepo respaldó frenar el salario mínimo vital y cuestionó el aumento salarial”. Restrepo es el compañero de fórmula de De la Espriella y las declaraciones citadas son de enero pasado, como se reconoce en la propia nota del sitio al que recurrió Petro.

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