El fin de semana de Daniela Christiansson entre un asado criollo y la visita a una famosa panchería del conurbano

Daniela Christiansson habla directamente a la cámara en una sala de estar moderna y minimalista, decorada con sofás blancos y grandes ventanales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de integración de Daniela Christiansson a la vida argentina avanza con experiencias que combinan la gastronomía local, celebraciones familiares y la cercanía con nuevas costumbres. Acompañada por Maxi López y sus hijos, la modelo sueca protagonizó el último fin de semana un tour gastronómico que incluyó un suculento asado el sábado por la noche y la visita a una emblemática panchería del oeste del conurbano, mientras avanza en el aprendizaje del idioma y abraza las tradiciones nacionales. Christiansson enfrenta este cambio vital con entusiasmo y el respaldo de sus seres queridos.

Apenas su pequeño bebé, que nació el último día del año 2025, pudo recibir las vacunas correspondientes, la reconocida modelo sueca inició una nueva etapa residiendo en Nordelta junto a su pareja Maxi López y sus hijos Elle y Lando. Su adaptación incluye la exploración activa de costumbres argentinas y la participación cotidiana en hábitos familiares, desde recorridos gastronómicos a rituales típicos del país.

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El sábado por la noche, Daniela Christiansson comió una completa parrillada

Recorrida gastronómica y la visita a Pancho 46

El itinerario por la Argentina de Daniela Christiansson alcanzó un punto notable con la visita a la tradicional panchería Pancho 46, en Villa Maipú, partido de San Martín. Este local, emblemático desde hace 50 años, es conocido por su pan de sabor dulce y sus paredes repletas de fotografías de figuras populares.

Christiansson llegó al lugar impulsada por Maxi López. El sábado previo, la familia compartió un asado nocturno, integrándose de lleno a los rituales de encuentro y sabor característicos de la sociedad local.

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El recorrido, con paradas en puntos relevantes para la cultura culinaria argentina, facilitó a Christiansson un acercamiento vivencial a los sabores, costumbres y modos de celebración propios del país. A través de estas experiencias, la familia consolidó nuevas rutinas en su día a día.

Daniela Christiansson publicó la foto de Pancho 46, la emblemática panchería de San Martín

Tradiciones familiares: mate y facturas en casa

La integración de la modelo también se observa en la incorporación de hábitos matutinos y familiares, como las rondas de mate y facturas en su hogar de Nordelta. Las imágenes que postea en su cuenta de Instagram registran una mesa familia donde se ven termos de River Plate, tazas y bandejas típicas de con productos de la panadería argentina.

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“Esperando a la familia con unos ricos mates y facturas”, escribió Christiansson en una publicación en redes sociales, ilustrando el papel de estos encuentros en su proceso de adaptación cotidiana. Elle y Lando acompañan estas meriendas junto a López.

La modelo reconoció los retos que implica el aprendizaje del español: “El español lo hablo, lo entiendo superbién, pero no me sale todavía fluidamente. También porque con Maxi estamos acostumbrados de hablar en italiano juntos, así que expresarme con él en español me sale... me cuesta para que me salga naturalmente”, expresó al medio.

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El respaldo afectivo de López y los niños resulta central para la adaptación de Christiansson. “¡Hola! Les quería decir muchas gracias por todo el cariño, todo el amor, toda la linda bienvenida que he recibido en estos días”, agradeció en un mensaje compartido tras su llegada al país.

Daniela Christiansson agradeció el recibimiento que tuvo por parte de los argentinos al mudarse a nuestro país

Un cumpleaños emotivo y un mensaje de gratitud

Hace 15 días, la modelo celebró su cumpleaños 35 con un homenaje familiar en Argentina. La reunión incluyó a los hijos de Maxi López, quienes se sumaron al festejo en un ambiente íntimo y afectuoso.

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En sus redes sociales, Christiansson compartió una reflexión sobre la fortaleza y la gratitud que le dejó el último año. Destacó el valor del apoyo familiar y de las nuevas circunstancias, subrayando el sentido de pertenencia logrado en su “nuevo hogar”.

En su mensaje resaltó: “Agradecida por mi salud, por mis hijos, por mi pareja, por nuestra familia reunida”. Esta etapa representa para la modelo una ocasión de aprendizaje, unión y redescubrimiento.

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El reciente aniversario marcó para Christiansson el inicio de una nueva etapa personal y familiar en la Argentina. La confianza construida, junto al acompañamiento de sus seres queridos, consolida su integración y el arraigo a las costumbres locales, profundizando el proceso de adaptación iniciado desde su llegada.