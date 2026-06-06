Cuántos empleos prometen generar los 18 proyectos de inversión aprobados en el RIGI

La minería es el sector con mayor presencia en el RIGI, con diez proyectos aprobados hasta ahora. (Reuters)

Desde su lanzamiento, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue presentado por el Gobierno nacional como una herramienta para atraer capital privado a sectores estratégicos de la economía argentina. Con el correr de los meses, el programa fue acumulando adhesiones: al momento de esta publicación, son 18 los proyectos que ya cuentan con aprobación oficial.

La suma de las inversiones comprometidas asciende a USD 22.551 millones y, según los datos informados por las propias empresas, la cantidad de empleos directos e indirectos que generarán en conjunto supera los 57.000 puestos de trabajo.

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Minería y energía, los sectores con más peso

Los 18 proyectos aprobados pertenecen a cinco sectores distintos: minería, petróleo y gas, energía eléctrica, siderurgia e infraestructura. La minería es la actividad con mayor presencia, con ocho iniciativas que en conjunto representan más de la mitad del empleo total prometido por el programa.

En términos de puestos de trabajo, el proyecto con mayor impacto laboral estimado no es minero sino de infraestructura: la Terminal Multipropósito Timbúes, que ejecutará Terminal Timbúes S.A. en la provincia de Santa Fe con una inversión de USD 277 millones. Esa iniciativa es la que más empleos promete generar de toda la cartera aprobada, con un total de 9.700 puestos entre la construcción y la operación, de acuerdo a lo detallado por el Gobierno durante el informe de gestión presentado por Manuel Adorni.

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La Ampliación del Gasoducto Perito Moreno, en La Pampa, es el segundo proyecto con mayor generación de empleo estimada entre las 18 iniciativas aprobadas. (Associated Press)

En segundo lugar aparece la Ampliación del Gasoducto Perito Moreno, a cargo de Gas del Sur S.A. en La Pampa. Con una inversión de USD 550 millones, ese proyecto comprometió 7.535 empleos, lo que lo convierte en el principal generador de trabajo del sector de petróleo y gas dentro del RIGI.

El tercer puesto corresponde al Proyecto Los Azules, de la empresa McEwen Cooper, que se desarrollará en San Juan. Se trata de una iniciativa minera con una inversión de USD 2.672 millones y una promesa de 7.391 puestos de trabajo.

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Las inversiones en Cuyo

San Juan se consolida como una de las provincias con mayor concentración de empleo proyectado dentro del RIGI. Además de Los Azules, aloja al proyecto Nuevo Gualcamayo, de Minas Argentinas, que demandará USD 665 millones y generará 4.500 puestos, y al proyecto Veladero, de Barrick Mining, que suma 1.048 empleos con una inversión de USD 380 millones. En total, las tres iniciativas sanjuaninas del RIGI comprometieron más de 12.900 puestos de trabajo.

Mendoza, en tanto, tiene dos proyectos aprobados. El primero es San Jorge, de Minera San Jorge S.A., que con una inversión de USD 891 millones comprometió 6.300 empleos, convirtiéndose en el cuarto proyecto con mayor generación de trabajo de toda la cartera. El segundo es el Parque Solar El Quemado, de YPF Luz, que proyecta 384 puestos con una inversión de USD 211 millones.

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El resto de las iniciativas

El Proyecto Siderúrgico Argentino de Sidersa Acería S.D.E., radicado en la provincia de Buenos Aires, es el que mayor cantidad de empleo promete entre los proyectos no mineros y no vinculados al gas o la infraestructura: 3.800 puestos con una inversión de USD 286 millones. Es también uno de los casos donde la relación entre inversión y empleo generado es más favorable en términos laborales.

Vaca Muerta Oil Sur, el proyecto de VMOS S.A. en Río Negro, es otra de las iniciativas de mayor volumen tanto en inversión —USD 2.486 millones— como en empleo: promete 3.108 puestos de trabajo.

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En el sector minero también se destacan Diablillos, de AbraSilver, que abarca territorios de Salta y Catamarca y comprometió 2.013 empleos con una inversión de USD 764 millones, y Sal de Oro, de Posco Argentina, también en Salta y Catamarca, con 2.335 puestos y USD 208 millones de inversión.

El proyecto Gasoducto San Matías, de San Matías Pipelina S.A. en Río Negro, suma 2.489 empleos con una inversión de USD 1.300 millones. Cauchari Olaroz, de Minera Exar en Jujuy, comprometió 1.787 puestos con una inversión de USD 1.241 millones.

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Completan la nómina el proyecto Río Tinto, de Minera Río Tinto en Salta, con 1.985 empleos y USD 2.744 millones de inversión; la Expansión Fase 1B (Fénix), de Minera del Altiplano en Catamarca, con 1.273 puestos y USD 531 millones; el Proyecto de Licuefacción de Gas Natural de Southern Energy S.A. en Río Negro, con 836 empleos y USD 6.878 millones; Hombre Muerto Oeste, de Galan S.D.E. en Catamarca, con 670 puestos y USD 217 millones y el Parque Eólico Olavarría de Acindar y PCR en Buenos Aires, con 165 empleos y USD 250 millones.

Las apuestas más grandes en inversión

Si el foco se pone en el volumen de capital comprometido, cuatro proyectos se destacan del resto y en conjunto suman USD 14.780 millones, lo que representa el 65,5% del total de inversiones aprobadas en el RIGI hasta la fecha.

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El más voluminoso es el Proyecto de Licuefacción de Gas Natural, que Southern Energy S.A. desarrollará en Río Negro con un desembolso de USD 6.878 millones. Le sigue el proyecto Río Tinto Rincón, de Minera Río Tinto en Salta, con USD 2.744 millones comprometidos. En tercer lugar figura Proyecto Los Azules, de McEwen Cooper en San Juan, con USD 2.672 millones, y en cuarto lugar Vaca Muerta Oil Sur, de VMOS S.A. en Río Negro, con USD 2.486 millones.