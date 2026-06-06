“Los sueños sí se cumplen”: la historia de Rakele Menjívar, modelo y actriz salvadoreña

Rakele Menjívar recordó que la noche final de Miss Cosmo fue el momento más difícil de su carrera al no escuchar a El Salvador entre las clasificadas. (Redes Sociales Rakele Menjívar)

“Lo más difícil no fue la decepción personal, sino pensar en todas esas personas que habían creído en mí, que estaban soñando conmigo y que también se les estaba quebrando el corazón en ese momento. Minutos después ya tenía que salir nuevamente frente a las cámaras, sonreír y continuar como que nada había pasado, aceptar el resultado. Con el tiempo he comprendido que cuando una puerta se te cierra no significa que es el fin de una historia, sino que muchas veces significa que algo más está por abrirse, algo más grande está por venir”, compartió Rakele Menjívar, Miss Cosmo, actriz y modelo salvadoreña de veinticuatro años, sobre la noche más difícil que ha enfrentado en su carrera.

La joven conversó con Infobae sobre su niñez en Santa Ana, los valores que marcaron su trayectoria, su experiencia en certámenes internacionales y su reciente paso por la alfombra roja de Cannes.

PUBLICIDAD

Rakele Menjívar nació en una familia numerosa y humilde en una zona rural de Santa Ana, El Salvador. Recuerda su infancia como un tiempo lleno de cariño y unión, a pesar de las dificultades económicas. “Somos ocho hermanos, nueve conmigo”, relató, y destacó que su niñez estuvo marcada por el apoyo y los valores transmitidos por sus padres.

El trabajo duro, la humildad y la honestidad fueron principios centrales en su educación. Rakele enfatizó que sus padres le enseñaron a esforzarse por sus metas sin tomar atajos y a mantener siempre los pies en la tierra, sin olvidar sus raíces.

PUBLICIDAD

“No importa cuánto te tardes en llegar, pero hazlo de la manera correcta, que cuando te veas al espejo te sientas orgullosa de decir: ‘Lo hice por mí, lo logré por mí’”, afirmó.

En sus palabras, prefiere avanzar con lentitud si eso implica no perder sus principios. “Prefiero llegar más lento, pero llegar sin perder mis valores, mi dignidad, ni la persona que soy.” Si pudiera hablar con la niña que fue, le daría un abrazo y le diría que no tenga miedo, que siga soñando y no permita que nadie defina su valor.

El desafío y la experiencia en Miss Cosmo

—¿Cuál ha sido el momento más difícil que viviste durante tu participación en Miss Cosmo?

—Una de las experiencias más recientes, creo que podría mencionar la noche final del Cosmo. Esto no lo he hablado con ningún medio hasta ahorita. Recuerdo que en la noche final, cuando estaban llamando a los países para entrar al top, llamaban a país tras país y yo no escuchaba el nombre de mi país.

PUBLICIDAD

Cada espacio que quedaba disponible aumentaba más la tensión y yo no sabía si iba a estar ahí. Cuando anunciaron a la última clasificada y mi país no fue llamado, entré a backstage completamente en shock.

Lo que más me impactó fue ver a las personas de backstage llorando, porque yo creé una comunidad muy unida con mi equipo, maquillistas, fotógrafos, chaperonas y compañeras. Eran personas que creían en mí y así como ellas, habían miles de salvadoreños que lo estaban haciendo detrás de una pantalla.

Para mí lo más difícil no fue la decepción personal, sino pensar en todas esas personas que habían creído en mí, que estaban soñando conmigo y que también se les estaba quebrando el corazón en ese momento.

PUBLICIDAD

Minutos después ya tenía que salir nuevamente frente a las cámaras, sonreír y continuar como que nada había pasado, aceptar el resultado.

Con el tiempo he comprendido que cuando una puerta se te cierra no significa que es el fin de una historia, sino que muchas veces significa que algo más está por abrirse, algo más grande está por venir. Un resultado jamás puede borrar el amor y el esfuerzo, la dedicación que existió detrás del proceso.

La Miss Cosmo salvadoreña dijo que el apoyo de su familia en El Salvador fue su principal sostén tras la decepción en el certamen internacional. (Redes Sociales de Rakele Menjívar)

—¿Tuviste algún acompañamiento profesional para sobrellevar ese momento?

—No, en ese momento lo único que hice fue cerrar las redes, tomar un vuelo a El Salvador e irme a la casa. No salí ni vi amigos, solo me quedé en mi casa con mi familia, con mis hermanitas, que para ellas yo era su ídolo. Ellas me seguían viendo con ese brillo en los ojos de: “wow, lo hiciste increíble”. Eso fue mi terapia.

PUBLICIDAD

—¿Cómo llegó la oportunidad de participar en Miss Cosmo?

—Justamente en ese momento estaba regresando de Europa, terminando unas campañas internacionales. Tuve la oportunidad de estar en París, en Colmar también, y tenía un tiempo de break. Me fui a El Salvador y comencé a tomar clases de pasarela con un amigo mío. Uno de mis sueños siempre fue representar a El Salvador a nivel internacional. Cuando tuve el espacio libre, lo aproveché. Empecé a compartir toda esta experiencia en mis redes sociales y la gente comenzó a emocionarse conmigo, a animarme a intentarlo. En ese momento justo empezaron las audiciones para Miss Cosmo. Sentí que la vida me estaba poniendo la oportunidad frente a mí y fue uno de esos momentos en los que decís: es ahora o nunca. Y entré. Decidí intentarlo.

PUBLICIDAD

—¿Qué diferencia encontraste entre Miss Cosmo y otros certámenes?

—Creo que los certámenes de belleza son una excelente plataforma que te ayudan a impulsar cualquier proyecto que tengas en mente. Para mí Miss Cosmo fue el que en ese momento se alineó más con mis expectativas. Seguí de cerca la edición del primer año y la Miss Cosmo 2024 es muy amiga mía.

Según sus opiniones, todo era muy transparente, la experiencia diez de diez. Pero ya cuando compites, entiendes que en los certámenes siempre hay otros intereses de por medio, cosas que no se alinean con tus valores. Me quedo con lo bonito, con la conexión que logré crear con la gente, el público que siempre estuvo conmigo.

PUBLICIDAD

La Miss Cosmo salvadoreña dijo que el apoyo de su familia en El Salvador fue su principal sostén tras la decepción en el certamen internacional.

—¿Qué consejo le darías a quienes dudan en participar en un certamen de belleza?

—El miedo viene desde vacíos que todavía falta por llenar en nuestra vida. Yo no siempre fui una niña aventada o extrovertida, pero en el momento en el que decidí entrar al certamen sabía que había vacíos que necesitaba trabajar. Cuando comencé a trabajarlos punto por punto, la confianza vino a mí sola, pero no fue por magia, sino que los vacíos desaparecían con la preparación. Mi consejo es que se atrevan, que es mejor intentarlo y fallar que quedarse con la duda. Los certámenes de belleza son una plataforma que te ayudan a empoderarte y a impulsarte en cualquier rama que quieras desarrollarte. Siempre que tengan la oportunidad, prepárense, den lo mejor de ustedes y atrévanse a tomar el reto.

PUBLICIDAD

Rakele no cierra las puertas a un nuevo certamen de belleza, aunque actualmente está enfocada en sus proyecto, no descarta que a los salvadoreños les debe la alegría de calificar y una corona de un certamen internacional.

Modelaje y vida en el extranjero

—¿Cómo es tu vida detrás de las cámaras, fuera del personaje público?

—Detrás de todo mi personaje, aunque en cámaras muestro la misma versión que soy en mi vida personal, cuando ya no tengo maquillaje ni el pelo hecho, soy bastante sencilla. Mi actividad favorita probablemente sea dormir o ponerme una ropa cómoda, una pijama, quedarme en mi casa, hablar con mi familia. Me encanta hablar con mi familia, ponerlos al día con lo que estoy haciendo, escuchar a ellos emocionarse por mis proyectos. Disfruto mucho las cosas simples, como salir por un helado, una tarde de pijamada, una conversación con alguien que extraño o simplemente descansar después de una semana intensa.

Rakele Menjívar contó que la distancia por su carrera de modelaje la hizo perder momentos familiares, aunque mantiene el vínculo con viajes y comunicación constante.

—¿Cómo logras equilibrar tu trabajo con el tiempo para la familia y amigos?

—El precio de la vida que sueñas es la vida que tenías antes. Lo más difícil fue estar lejos de mi familia. Me perdí cumpleaños, graduaciones, fechas importantes que me dolieron el corazón. Hay momentos que sé que no voy a recuperar. Trato de mantener siempre una comunicación activa, mandándoles fotos, videos, les cuento todo lo que hago. Cuando tengo una semana sin eventos, el primer lugar al que voy es El Salvador. Regresar es estar en mi casa, con mi familia, compartir con mi abuelita que ya tiene noventa y cuatro años. Disfruto cada día con ella como si fuera el último, porque en cada viaje no sé si será el último abrazo. No puedo darles cantidad de tiempo, pero puedo darles calidad cuando estoy con ellos.

—¿Cómo mantienes la autenticidad frente a la exposición pública?

—Algo que trato siempre de mantener es que la persona que la gente ve en cámara sea la misma que encuentran en persona. En el momento que tengan una conversación más de diez minutos conmigo, van a encontrar la misma persona que está en cámaras.

Participación en Cannes y proyectos como actriz

—¿Cómo surgió la oportunidad de asistir a Cannes y cuál fue tu reacción al recibir la invitación?

—Todo comenzó muy inesperadamente. Yo estaba en Costa Rica terminando una filmación de una película que se está preparando para competir el próximo año 2027 en Cannes. Tenía la aspiración de ir a Cannes el próximo año como actriz. Pero la invitación llegó de forma inesperada, diez días antes del evento.

Lo primero que hice fue enviársela a mi agente para que verificara. Cuando él me confirmó que era real, sentí una mezcla de emoción, nervio y felicidad. Llamé a mis papás y ellos igual de sorprendidos y emocionados. Empezó la carrera contra el tiempo para preparar el outfit. Llamé a mi diseñador, con quien trabajé para Miss Cosmo, y comenzamos a construir una propuesta totalmente de cero para la alfombra roja.

La invitación a Cannes llegó diez días antes del evento, cuando Rakele Menjívar estaba en Costa Rica terminando una filmación. (Retomado de redes sociales de Rakele Menjívar)

—¿Cuáles fueron los detalles más significativos de tu look en la alfombra roja?

—Siempre me he sentido identificada con el color negro y el rojo. Mi diseñador y yo decidimos que el vestido fuera negro para contrastar con la alfombra roja. El sombrero tiene una historia muy personal: lo hicimos con cadenas cayendo como una cortina, en la que me sentía protegida. Representa a la niña de hace quince años, que era muy tímida e introvertida y soñaba en grande, pero no sabía cómo lograrlo. Al cruzar la barrera de los miedos y afrontarlos, abres la cortina y permites que la gente vea tu brillo y quién eres de verdad. Desde el momento que bajé del carro, los fotógrafos comenzaron a tomar fotos. Cuando abrí el sombrero en la alfombra, todos pudieron ver quién era yo. Fue un momento de muchísima gratitud por toda la gente que me acompañó y el equipo que hizo posible el trabajo, desde maquillistas, fotógrafos y mi diseñador. Más que orgullosa de portar una pieza hecha cien por ciento por manos salvadoreñas.

—¿Tuviste algún encuentro especial o conversación significativa durante el festival?

—Durante la semana del festival tuve la oportunidad de conectar con muchísima gente influyente en la industria: productores de cine, agentes de modelaje, diseñadores, fotógrafos. Incluso ya comencé a trabajar editoriales con algunos de ellos después de Cannes. Una de las conversaciones más recientes fue con una diseñadora que me dijo: “Qué lindo tu rostro, nunca te vayas a hacer ningún cambio estético, mantené esa esencia que te hace diferente”. Para mí fue una confirmación de que no necesitas encajar en estándares para brillar. Es muy gratificante que personas influyentes aprecien el trabajo que nació en El Salvador, desde un sueño en un país con tantas dificultades.

Rakele Menjívar afirmó que su infancia en Santa Ana estuvo marcada por una familia numerosa, la humildad y el trabajo duro. (Redes Sociale de Rakele Menjívar)

—¿Qué proyectos tienes próximamente como actriz y modelo?

—Me encantaría volver a competir en certámenes, pero hoy lo haría con una perspectiva más madura y responsable. La primera vez fue cumplir un sueño de niña; si lo hago otra vez, sería para demostrarme que una derrota no define una historia. Ahora estoy enfocada en mis proyectos personales y profesionales. Tengo una serie donde próximamente me van a poder ver por primera vez como actriz y se va a estrenar a nivel de Latinoamérica. También soy protagonista de la película La Princesa Bribri, que hace referencia a una tradición de Costa Rica y va a competir en Cannes el próximo año. Otra producción es la novela En el corazón de América, grabada en todos los países de Centroamérica y que se estrenará en la región.

—¿Hubo alguna escena o reto como actriz que te haya sacado de tu zona de confort?

—Meterme en el papel de actriz ha sido un reto desde el primer día. Uno de los momentos más intensos fue grabar una escena de mi secuestro, ver a mi personaje a punto de morir. Fue una experiencia de muchas emociones encontradas, porque uno se encariña con el personaje y verlo terminar es muy fuerte. Tuve que fingir que moría, y eso me retó mucho.

Mensajes y consejos para nuevas generaciones

—¿Qué mensaje le darías a quienes todavía sueñan con alcanzar sus metas, sin importar la edad o los obstáculos?

—Me encantaría decirles lo que a mí me hubiese gustado escuchar en algún momento y que a veces aún me repito. Les diría que sigan soñando en grande, incluso cuando sus metas parezcan imposibles o demasiado lejanas. Muchas veces creemos que primero hay que saber cómo llegar para atreverse a soñar, pero desde mi experiencia ocurre al revés: primero hay que permitirse soñar y luego la vida te va mostrando el camino paso a paso.

La carrera de Rakele Menjívar incluye la serie que se estrenará en Latinoamérica, la película La princesa Bribrí y la novela En el corazón de América. (Redes Sociales de Rakele Menjívar)

—¿Cómo enfrentar los comentarios negativos o las dudas de otros sobre los sueños propios?

—No permitas que nadie defina tu camino, porque el único que decide tus límites eres tú. Habrá personas que te dirán que es difícil, que es imposible, pero nadie conoce tu potencial más que tú misma. Confía en tu capacidad de aprender, de crecer y de levantarte cada vez que sea necesario. Lo importante no es cuántas veces falles, sino atreverte a volver a intentarlo.

—¿Qué papel ha jugado el trabajo y la perseverancia en tu historia?

—Cuando era niña, no sabía cómo iba a llegar hasta mis sueños; lo único que sabía era que estaba dispuesta a trabajar por ellos y que no iba a renunciar, aunque tuviera que intentarlo una y otra vez o me cerraran puertas. No dejes que el miedo tome decisiones por ti. Los sueños sí se cumplen, sí se cumplen.

La trayectoria de Rakele Menjívar abarca desde sus raíces en Santa Ana hasta las alfombras rojas internacionales y la pantalla como actriz. Actualmente, la joven salvadoreña prepara el estreno de La princesa Bribri, película basada en tradiciones costarricenses, y la novela En el corazón de América, grabada en Centroamérica y próxima a emitirse en toda la región.