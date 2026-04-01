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Estudio revela que la música generada por IA casi no tiene audiencia: 97% no supera 50 reproducciones

Aunque la IA ha facilitado una explosión de nuevas composiciones, casi la mitad de las piezas creadas nunca ha sido reproducida

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IA - música - canciones - tecnología - 31 de marzo
El estudio indica que el auge de la música con IA no constituye una revolución del streaming. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un análisis reciente de la plataforma Neume, basado en 123.000 canciones creadas por más de 32.000 usuarios en 13 meses, expone una realidad en el auge de la inteligencia artificial musical: la mayoría de las piezas compuestas no son escuchadas, ni siquiera por sus propios autores, y el fenómeno parece no preocupar a los creadores.

Creación musical con IA: mucho volumen, poca audiencia

El informe de Neume destaca una paradoja central en la relación entre creación y consumo digital. Aunque la IA ha facilitado una explosión de nuevas composiciones, casi la mitad de la música generada nunca ha sido reproducida y el 97% de las canciones no supera las 50 escuchas.

A pesar de este escaso alcance, los usuarios siguen generando música, lo que sugiere que el acto creativo cumple una función personal y emocional más allá de la búsqueda de popularidad.

IA - música - canciones - tecnología - 31 de marzo
La mayoría de las piezas compuestas con IA no son escuchadas, según un informe. (Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio indica que el auge de la música con IA no constituye una revolución del streaming, sino un fenómeno inédito: la composición se convierte en un acto íntimo y efímero, en el que la audiencia parece secundaria. El hecho de que los creadores no se preocupen por la falta de oyentes revela un cambio profundo en la relación entre autor y público en la era digital.

Temas y géneros: cómo la IA musical refleja emociones y preferencias

Entre los hallazgos más sorprendentes, la plataforma web de IA diseñada específicamente para la generación de canciones completas detectó que las canciones sobre depresión y ansiedad son las más escuchadas, superando a cualquier otro tema. Esto sugiere que la música generada por IA se utiliza como herramienta de procesamiento emocional, cubriendo necesidades que las plataformas convencionales no satisfacen.

En contraste, las canciones de cumpleaños cumplen una función casi transaccional: el 93% de quienes crean una no vuelven a repetir la experiencia.

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La mayoría de las piezas compuestas no son escuchadas, ni siquiera por sus propios autores. (Imagen ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial muestra un desempeño irregular según el género musical. Los estilos íntimos y vocales —como rap, country, gospel y K-pop— obtienen índices de aprobación superiores al 93%, mientras que géneros con arreglos complejos, como la música orquestal o los himnos de estadio, apenas superan el 47%.

Es menester señalar que este patrón revela que la tecnología actual prioriza la voz y enfrenta dificultades a la hora de reproducir estructuras musicales más densas.

Otro dato relevante es el esfuerzo que los usuarios dedican a la creación de canciones. El 36% de las sugerencias superan los 1.000 caracteres, con una media cercana a las 146 palabras.

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La inteligencia artificial muestra un desempeño irregular según el género musical. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las piezas generadas a partir de prompts estructurados —que incluyen marcadores de verso, estribillo y direcciones líricas específicas— obtienen 2,6 veces más reproducciones y tres veces más “me gusta”. Esto apunta a que la redacción de sugerencias se ha convertido en una forma incipiente de composición musical digital.

A pesar de su masiva producción, la música generada por IA representa actualmente entre el 28% y el 39% de todas las subidas diarias a plataformas de streaming, pero solo el 0,5% de las reproducciones reales. El contraste entre volumen de creación y consumo efectivo subraya que la mayoría de estas canciones quedan en el olvido digital, consolidando la paradoja de una creatividad abundante sin audiencia significativa.

Cómo crear tu propia canción con IA en Neume paso a paso

Crear una canción en Neume es un proceso simple y accesible para cualquier usuario, sin necesidad de conocimientos musicales. Así funciona:

1. Acceso a la plataforma:

  • Descarga la app “AI Song Generator - Neume” en la App Store o Google Play, o entra en neume.io desde tu navegador.

2. Escribe tu idea (Prompt):

  • Describe el tema de la canción y el estado de ánimo (alegre, triste, relajante, etc.).
Robots músicos tocan con billetes cayendo en un escenario bicolor (azul/rojo), mientras dos músicos humanos observan. Pantallas muestran streaming y una balanza desequilibrada.
La música generada por IA representa actualmente entre el 28% y el 39% de todas las subidas diarias a plataformas de streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Gestiona la letra:

  • Modo Automático: La IA crea la letra según tu idea.
  • Modo Personalizado: Puedes pegar una letra propia para que la IA la utilice.

4. Elige el género musical:

  • Especifica el estilo (pop, rap, rock, EDM, etc.) y la voz (masculina o femenina).

5. Genera la canción:

  • Pulsa el botón para crearla y, en segundos, tendrás una pieza musical lista, producida y con voces profesionales.

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