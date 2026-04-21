El director de tecnología de Meta confiesa que sufre estrés recurrente y explica qué los provoca

Andrew Bosworth, director tecnológico de Meta, sostuvo que conoce los momentos exactos en los que sufre de estrés.

Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta, reconoció que experimenta episodios de estrés laboral entre cuatro y cinco veces al año y aseguró haber identificado con claridad el principal detonante: la sensación de estar constantemente ocupado sin poder dedicar tiempo al trabajo realmente importante.

La declaración la hizo durante una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde abordó cómo gestiona la presión en uno de los cargos más exigentes de la industria tecnológica. El ejecutivo explicó que, aunque no se siente estresado con frecuencia, cuando estos episodios aparecen suelen estar vinculados a una sobrecarga de tareas y a la dificultad para priorizar.

Según detalló, el problema no es la cantidad de trabajo en sí, sino la percepción de no estar avanzando en lo que considera esencial. “Cuando empiezo a sentir estrés, es una señal útil”, indicó, al describir este estado como una alerta que le permite reorganizar sus prioridades.

Andrew Bosworth ya sabe en qué momentos exactamente sufre de estrés. REUTERS/Carlos Barria

Bosworth forma parte del círculo cercano de liderazgo de Meta y supervisa, entre otras áreas, Reality Labs, la división encargada de desarrollar tecnologías vinculadas al metaverso. Este equipo ha atravesado en los últimos años una etapa compleja, marcada por recortes de productos y despidos, en línea con los ajustes más amplios que ha implementado la compañía. Este contexto agrega presión a un rol que ya de por sí implica tomar decisiones estratégicas en un entorno altamente competitivo.

En su intervención, el ejecutivo planteó que su forma de enfrentar el estrés se basa en identificar qué tareas tienen un impacto real y redistribuir el tiempo para enfocarse en ellas. En ese proceso, busca dejar en segundo plano aquellas actividades urgentes que, según su análisis, pueden convertirse en distracciones constantes. Esta capacidad de diferenciar entre lo urgente y lo importante es, para él, clave para recuperar el control en momentos de tensión.

Además de la gestión del tiempo, Bosworth mencionó otras estrategias personales que utiliza para reducir el estrés. Entre ellas, destacó la respiración profunda, la práctica de ejercicio físico y el tiempo compartido con su familia. También subrayó la importancia de hablar sobre lo que le ocurre, especialmente con su esposa, como una forma de procesar la presión y encontrar perspectiva.

Meta tiene como director de tecnología a Andrew Bosworth, quien es el encargado de supervisar a Reality Labs. (AP foto/Jeff Chiu)

El testimonio del CTO de Meta se suma a una conversación más amplia sobre cómo los altos ejecutivos manejan el estrés en posiciones de liderazgo. En distintos entornos empresariales, figuras de primer nivel han compartido métodos diversos, que incluyen desde actividades físicas como el yoga hasta caminatas prolongadas o el contacto con la naturaleza. Estas prácticas buscan contrarrestar el impacto de jornadas intensas y decisiones de alto riesgo.

En el caso de Meta, el propio CEO Mark Zuckerberg ha reconocido públicamente los efectos del estrés en su rutina. En una entrevista en 2022, señaló que comenzar el día revisando su teléfono le generaba una sensación inmediata de presión. Como respuesta, incorporó el ejercicio matutino como una herramienta para equilibrar su estado mental antes de enfrentar sus responsabilidades.

El estrés en la alta dirección no tiene un único efecto. Mientras algunos ejecutivos consideran que puede afectar negativamente su desempeño e incluso llevarlos a replantear su continuidad en el cargo, otros sostienen que funciona como un impulso que mejora su capacidad de respuesta. Bosworth, por su parte, se ubica en una posición intermedia: reconoce el estrés como una señal que, bien gestionada, puede ser útil para recalibrar su enfoque.

Meta es una de las compañías de tecnología más grandes del mundo. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

En ese sentido, el directivo restó singularidad a sus métodos y sugirió que sus estrategias son aplicables a distintos contextos laborales. Su enfoque apunta a una idea central: el estrés no siempre puede evitarse, pero sí puede interpretarse como una herramienta para tomar decisiones más claras sobre cómo y en qué invertir el tiempo.