La novedad de Google Fotos en Android para que no pierdas los stickers que creaste

Google Fotos en Android añade un álbum exclusivo para stickers personalizados creados desde la app. (Google)

Google Fotos introduce una actualización en su aplicación para Android que soluciona una de las principales limitaciones para los usuarios que crean stickers personalizados a partir de sus imágenes. A partir de ahora, cada sticker generado a través de la app quedará guardado de forma automática en un nuevo álbum, evitando que se pierdan tras su primer uso.

Hasta esta actualización, quienes utilizaban la función de creación de stickers en Google Fotos en Android se enfrentaban a la pérdida automática de estos elementos después de copiarlos en aplicaciones como WhatsApp o cualquier otra plataforma de mensajería.

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El proceso, que consiste en seleccionar una instantánea, hacer una pulsación larga sobre el sujeto y elegir la opción ‘Copiar Sticker’, generaba un elemento efímero: una vez usado, desaparecía y era necesario repetir toda la acción para volver a utilizar ese sticker.

Cada nuevo sticker creado se almacena automáticamente en la colección de stickers del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de esta nueva función, Google Fotos incorpora un álbum específico dentro de la sección ‘Colecciones’. Allí se almacenan todos los stickers personalizados creados por el usuario. Cada vez que se genera uno nuevo a partir de una foto, la aplicación lo guarda automáticamente en este espacio dedicado, permitiendo consultarlo, copiarlo o reutilizarlo tantas veces como se desee.

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Acceso rápido, favoritos y despliegue progresivo

El nuevo álbum de stickers facilita la gestión y el acceso a las creaciones favoritas. Los usuarios pueden marcar sus stickers preferidos para tenerlos siempre disponibles en la parte superior de la colección. Así, se elimina la necesidad de repetir el proceso de creación y se ahorra tiempo al momento de enviar pegatinas repetidas en diferentes conversaciones o plataformas.

La función está llegando en estos días de forma progresiva a la aplicación de Google Fotos en Android. El despliegue depende de la región y otros factores técnicos, pero no requiere ninguna intervención manual por parte del usuario. Al actualizarse la app, el álbum aparece automáticamente en la pestaña de ‘Colecciones’ y todos los nuevos stickers generados se almacenan allí. Si aún no aparece esta opción, es recomendable verificar si hay una actualización pendiente de la aplicación.

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Los usuarios pueden marcar como favoritos sus pegatinas preferidas para encontrarlas más rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante destacar que este nuevo álbum solo almacena los stickers creados desde Google Fotos y no recopila pegatinas importadas desde otras aplicaciones como WhatsApp. Además, la colección permanece sincronizada con la cuenta del usuario, permitiendo que los stickers estén disponibles en todos los dispositivos en los que se acceda a la app, siempre que se utilice la misma cuenta de Google.

Un editor avanzado para personalizar recuerdos

Recientemente, Google Fotos reforzó su apuesta por la personalización y la gestión inteligente de los recuerdos. La plataforma incorporó un editor avanzado que permite a los usuarios modificar y mejorar sus imágenes de manera sencilla, aplicar efectos y crear montajes personalizados.

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Esta función facilita la edición de fotos y la creación de recuerdos únicos, integrando herramientas de inteligencia artificial para sugerir mejoras y diseños.

La novedad se activa de forma progresiva y no requiere configuración manual. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ahora, la función de stickers almacenados en un álbum dedicado complementa esta experiencia, ofreciendo a los usuarios un espacio más organizado y accesible para sus creaciones más personales.

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