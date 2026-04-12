Cuida tus fotos más privadas con esta opción de Google Fotos: quedan protegidas con tu huella

Una persona sostiene un teléfono móvil mostrando en su pantalla el reconocible logo de Google Fotos, simbolizando la facilidad de acceso y gestión de imágenes digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Carpeta privada de Google Fotos es una de las herramientas más eficaces para quienes buscan un mayor control sobre la privacidad de sus imágenes y videos en el entorno digital.

Esta función, disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone, iPad y a través de la web, ofrece un espacio especialmente protegido dentro de la aplicación Google Fotos, pensado para almacenar aquellos archivos que contienen información sensible o que simplemente el usuario prefiere mantener lejos de miradas ajenas.

Cómo funciona la Carpeta privada de Google Fotos

La Carpeta privada es un espacio separado dentro de Google Fotos, diseñado para que el usuario pueda mover allí fotos y videos que no desea que se muestren en la cuadrícula principal ni en los recuerdos, búsquedas, álbumes o libros de fotos. Los elementos guardados en esta carpeta no estarán a la vista de otras aplicaciones instaladas en el dispositivo, a menos que se otorgue un permiso explícito.

A diferencia de otras carpetas o álbumes, la Carpeta privada no sincroniza su contenido automáticamente en la nube, salvo que el usuario lo decida. Esto significa que, por defecto, los archivos almacenados en ella se mantienen exclusivamente en el dispositivo y no se distribuyen por Internet, a menos que se habilite la opción de copia de seguridad.

Google Fotos aplica encriptación estándar y bloquea la visualización de la Carpeta privada desde otras aplicaciones o la cuadrícula principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propósito central de esta función es brindar un espacio donde almacenar imágenes y videos que requieren un nivel de privacidad superior al estándar de la aplicación. Entre los usos más frecuentes se encuentran la protección de fotografías personales de carácter íntimo, imágenes de documentos o información confidencial y videos que no se desean compartir ni con contactos cercanos ni con otras aplicaciones.

Ventajas y beneficios de la Carpeta privada

Uno de los principales beneficios de esta función es que refuerza la privacidad del usuario frente a situaciones de pérdida, robo o acceso accidental por parte de otras personas que puedan utilizar el mismo dispositivo. La Carpeta privada está protegida por prácticas de encriptación estándar de Google Fotos, lo que añade un nivel técnico de seguridad a la protección física del teléfono.

Además, los archivos almacenados dentro de esta carpeta no aparecerán en la galería principal, ni se mostrarán en la vista de recuerdos, búsquedas o álbumes. Tampoco estarán disponibles para otras aplicaciones del dispositivo, lo que significa que el acceso queda completamente restringido al usuario, salvo que este decida mover los archivos fuera de la carpeta para compartirlos o editarlos.

Esto convierte a la Carpeta privada en una solución práctica para quienes almacenan información particularmente delicada, como copias digitales de documentos personales, tarjetas bancarias, resultados médicos o imágenes comprometidas.

La Carpeta privada resulta útil para guardar documentos personales, tarjetas bancarias, resultados médicos y contenido de alta confidencialidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro beneficio destacable es la posibilidad de activar o desactivar la copia de seguridad de la Carpeta privada según la preferencia y nivel de confianza del usuario en los servicios de Google.

Cómo activar y configurar la Carpeta privada

El proceso para activar la Carpeta privada en Google Fotos es sencillo y accesible para cualquier usuario con una cuenta de Google y un dispositivo compatible. No es necesario contar con una suscripción de pago, ya que la función está disponible para cuentas gratuitas.

Para comenzar, el usuario debe abrir la aplicación de Google Fotos en su dispositivo o acceder a la versión web. Desde la sección de Colecciones, ubicada en la parte inferior de la pantalla, se puede encontrar la opción “Carpeta privada”. La primera vez que se accede, será necesario configurarla siguiendo una serie de pasos guiados por la aplicación.

El sistema solicitará el uso del método de desbloqueo de pantalla ya establecido en el dispositivo. Si no se ha configurado uno, será indispensable hacerlo antes de continuar. Entre las opciones disponibles se encuentran el PIN, patrón, contraseña, huella digital o reconocimiento facial, dependiendo de las capacidades del teléfono o tableta.

En Android, la Carpeta privada solo está disponible en versiones 6 o superiores y se recomienda seleccionar una protección robusta para máxima seguridad. (Foto: Imagen ilustrativa)

Una vez configurada, la Carpeta privada estará lista para recibir fotos y videos sensibles. El usuario podrá elegir entre mantener activada la copia de seguridad automática, lo que permitirá acceder a la Carpeta privada desde otros dispositivos asociados a la misma cuenta de Google, o desactivar la sincronización y conservar los archivos exclusivamente en el dispositivo actual.

En dispositivos Android, la Carpeta privada solo está disponible en versiones 6 y posteriores del sistema operativo. Además, cualquier persona con acceso al método de desbloqueo del dispositivo podría también acceder a la Carpeta privada, por lo que se recomienda elegir un sistema de protección robusto.