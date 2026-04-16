Tim Cook recibió este consejo de Steve Jobs antes de liderar Apple: “Nunca te preguntes qué haría yo”

Steve Jobs trajo a Tim Cook a la compañía en plena crisis a finales de la década del 90. (Foto: REUTERS)

Durante una entrevista reciente, el actual director ejecutivo de Apple, Tim Cook, compartió un episodio poco conocido de la transición en el liderazgo de la empresa tras la muerte de Steve Jobs.

Según relató Cook, Jobs le advirtió: “Nunca te preguntes qué haría yo”, una frase que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la compañía. El consejo Jobs buscaba impedir que la organización quedara anclada a la figura del fundador y, en su lugar, alentaba a sus sucesores a actuar con independencia.

Por qué Steve Jobs aconsejó a Tim Cook evitar el “¿qué haría yo?”

La advertencia de Steve Jobs a Tim Cook tiene su origen en una experiencia personal, vivida mientras estuvo fuera de Apple. Tras vender casi todas sus acciones en la compañía, salvo una, Jobs se enfocó en su rol como principal inversionista y presidente de Pixar.

El consejo de Jobs surgió tras observar cómo la idolatría hacia Walt Disney paralizó a la compañía de animación y temía que Apple enfrentara el mismo destino. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

En ese periodo, observó cómo Disney enfrentó una crisis directiva en la década de 1980. Jobs quedó impactado por la “parálisis” que se produjo en la compañía al tratar de adivinar qué habría hecho Walt Disney en situaciones clave.

Jobs no deseaba que Apple sufriera el mismo estancamiento. Al regresar como director ejecutivo en 1997, trasladó esa preocupación a la empresa y a su sucesor.

Cook citó la instrucción de Jobs: “Nunca te preguntes qué haría yo en tu lugar, tan sólo haz lo correcto”, una directriz que puede buscar preservar el legado sin impedir el avance.

De qué forma convenció Steve Jobs a Tim Cook para ir a Apple en plena crisis

En 1998, Apple ofreció a Tim Cook un paquete de contratación sin precedentes para la época. 8Foto: REUTERS)

El año 1998 resultó decisivo para Apple, que entonces se encontraba al borde de la quiebra. Steve Jobs, recién restituido como director ejecutivo, identificó en Tim Cook el perfil necesario para rescatar a la empresa.

Cook, que ocupaba el cargo de vicepresidente de operaciones globales en Compaq, no tenía intención de cambiar de empleo y rechazó los primeros acercamientos de Jobs.

La oferta salarial de Apple superaba el millón de dólares sumando sueldo y bonificaciones, un monto excepcional considerando el contexto financiero de la empresa.

Según relató Cook, su decisión cambió tras una reunión personal con Jobs. “Tuve una sensación. Sentí que no podía dejar pasar esa oportunidad”, declaró el CEO sobre el momento que marcó el inicio de su historia en la compañía.

Cómo ha sido la evolución de Apple a lo largo de su historia

Durante sus 50 años de historia Apple ha lanzado diferentes dispositivos que han marcado tendencia. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

La trayectoria de Apple está marcada por ciclos de éxito, crisis y reinvención. Desde la introducción del Apple II en 1977, que vendió seis millones de unidades, hasta el lanzamiento del Mac en 1984, la empresa se ha caracterizado por su capacidad de adaptación.

El despido de Jobs en 1985 y su regreso en 1997 redefinieron la estrategia de la compañía, que lanzó productos emblemáticos como el iMac, el iPod y el iPhone.

Tras la muerte de Jobs en 2011, Cook asumió la dirección. Aunque recibió críticas por una supuesta falta de innovación en comparación con su antecesor, la gestión de Cook ha permitido que Apple alcance y mantenga el liderazgo en la capitalización bursátil global.

Cook ha llevado a la empresa a ser referente en innovación y en el mercado bursátil. (Foto: REUTERS/Loren Elliott)

La empresa se ha situado durante largos periodos como una de la más valiosa del mundo, superando a otros gigantes tecnológicos y diversificando su portafolio.

Cuáles logros ha tenido Tim Cook al frente de Apple

Bajo el mando de Cook, Apple amplió su ecosistema más allá del iPhone, con productos como el Apple Watch en 2015 y los AirPods, que redefinieron los mercados de wearables y audio inalámbrico.

Asimismo, la compañía incursionó en la computación espacial con el lanzamiento de las Vision Pro y consolidó una nueva era técnica al desarrollar sus propios chips, Apple Silicon.