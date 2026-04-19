Evita los radares de velocidad y las multas con este truco de Google Maps

Google Maps incorpora avisos de radares de velocidad en rutas y accesos clave de Argentina para mejorar la seguridad vial.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La llegada de la función de avisos de radares de velocidad a Google Maps será una herramienta clave para quienes conducen por las rutas y accesos de las grandes ciudades de Argentina.

La aplicación ahora suma una herramienta que promete mayor previsibilidad y tranquilidad al volante: la posibilidad de recibir alertas en tiempo real sobre controles de velocidad fijos y móviles, sin instalar aplicaciones adicionales.

Cómo funciona el sistema de radares en Google Maps

La función de avisos de radares de velocidad, detallada por Google, se apoya en dos pilares: la visualización de cámaras en el mapa y las alertas de voz que se activan al acercarse a un control. Cuando la aplicación detecta un radar fijo, muestra un pequeño icono de cámara al costado de la ruta seleccionada. Al aproximarse, el usuario recibe una advertencia sonora y una tarjeta en pantalla, lo que permite anticipar el control y ajustar la velocidad.

Esta funcionalidad está disponible en todas las plataformas, siempre que la aplicación esté actualizada a la última versión desde la tienda oficial del dispositivo. No requiere complementos ni descargas adicionales, lo que facilita su acceso para cualquier conductor.

La aplicación muestra iconos de cámara en el mapa y emite advertencias sonoras y visuales al acercarse a los radares de velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la pantalla de navegación sigue mostrando el límite de velocidad permitido y el velocímetro en tiempo real, dos indicadores clave para mantener el control durante el viaje.

Google Maps también ofrece la posibilidad de alertar al usuario si excede la velocidad máxima permitida. En ese caso, el velocímetro cambia de color y la señal de alerta se vuelve más notoria, ayudando a evitar multas por infracción.

Para qué sirve la función de radares

El principal objetivo de la inclusión de radares en Google Maps es prevenir sanciones por exceso de velocidad y mejorar la experiencia de conducción. Al informar con anticipación sobre la presencia de cámaras fijas y controles móviles, la aplicación permite que los automovilistas reduzcan la velocidad y circulen de acuerdo a las normas.

Esta función resulta especialmente útil en rutas nacionales y accesos a grandes ciudades, donde los controles suelen sorprender a conductores poco habituados a la zona. Además, la herramienta contribuye a disminuir el estrés de la conducción, al ofrecer mayor previsibilidad y control sobre el entorno.

La función de radares está disponible en todas las plataformas móviles, siempre que la app esté actualizada desde la tienda oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Maps no solo advierte sobre radares fijos, sino que también incorpora reportes de controles móviles, conocidos como “foto multas”. En este caso, los avisos se nutren de la información aportada por la comunidad de usuarios, quienes pueden reportar la ubicación de nuevos controles en tiempo real.

Cómo activar los avisos de radares y controles de velocidad

Para utilizar la función de radares en Google Maps, es necesario seguir algunos pasos sencillos. Primero, se debe actualizar la aplicación desde la tienda correspondiente (Play Store o App Store) a la última versión disponible. Luego, al ingresar en la app, el usuario debe tocar su foto de perfil y acceder a Ajustes, para después seleccionar Configuración de navegación.

Dentro de este menú, hay que activar las opciones de “Límites de velocidad” y “Velocímetro”. Así, se habilita la visualización de datos en tiempo real durante la navegación. Si los avisos no aparecen de inmediato, se recomienda cerrar sesión, limpiar la caché de la aplicación o cambiar el idioma a Español (Argentina).

El despliegue de la función es progresivo y puede depender de la zona o del perfil de usuario, teniendo en cuenta que según la Ley de Transito del país es de máximo es 40 km/h en calles y 60 km/h en avenidas, en zonas urbanas. Mientras que en rutas el límite es 110 km/h y en autopistas es 130 km/h para automóviles.

Configurar los avisos de radares en Google Maps solo requiere activar las opciones de 'Límites de velocidad' y 'Velocímetro' en los ajustes de navegación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que la función aún no se encuentre disponible, algunos usuarios sugieren verificar la configuración regional de la cuenta, reiniciar el equipo y esperar unos días. Muchas veces, la función se habilita de manera automática, sin necesidad de realizar ajustes adicionales.

La función de radares en Google Maps proporciona varios tipos de información relevante para el conductor. Por un lado, los radares fijos aparecen como un icono de cámara a los lados del camino. Al aproximarse, el sistema emite un aviso de voz breve y muestra una tarjeta de advertencia en la pantalla.