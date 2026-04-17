Ofertas de trabajo falsas en Google: la nueva trampa por correo electrónico que debes evitar

El uso del logo de una marca tecnológica reconocida busca otorgar legitimidad al mensaje. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Difusión)

Un nuevo caso de intento de phishing pone en alerta a usuarios de correo electrónico: un mensaje supuestamente enviado por “Bansley & Kiener” utiliza el logo de Gemini y un tono amistoso para engañar a potenciales víctimas.

El correo invita a agendar una llamada a través de un enlace sospechoso, empleando recursos clásicos de los fraudes digitales, como remitentes inconsistentes y lenguaje genérico. Expertos recomiendan no interactuar con este tipo de mensajes y reportarlos como spam o suplantación de identidad.

Indicadores de que el mensaje es un intento de phishing

El correo recibido por un usuario bajo el nombre de “Daniel” contiene múltiples señales de advertencia que permiten identificarlo como un posible intento de fraude. Estas son las principales banderas rojas:

Remitente inconsistente: El nombre figura como “Bansley & Kiener”, firma conocida por servicios contables, pero la dirección de correo pertenece a un dominio desconocido y ajeno al remitente.

El correo enviado, dirigido a “Daniel”, emplea un estilo informal y directo. (Difusión)

Logo de Gemini: El uso del logo de una marca tecnológica reconocida busca otorgar legitimidad al mensaje, aunque no existe relación real con Google o Gemini.

Lenguaje genérico y superficial: El texto menciona que el remitente “vio el perfil” del destinatario, pero no ofrece detalles específicos ni menciona plataformas, empresas o logros concretos.

Enlace sospechoso: Todo el contenido del correo está dirigido a que el usuario haga clic en “Book a time”, lo que podría llevar a una página fraudulenta para robar datos personales o instalar software malicioso.

Expertos aconsejan no hacer clic en ningún enlace fraudulento ni descargar archivos adjuntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estructura del mensaje recibido

El correo enviado, dirigido a “Daniel”, emplea un estilo informal y directo. A continuación, el texto completo del mensaje:

“Hola Daniel. Me crucé con tu perfil hace poco y me quedé con la idea de escribirte. Estoy metido en temas de marketing digital bastante enfocados a social media, sobre todo en cómo se están usando herramientas de IA para crear, probar y mover contenido. Viendo lo que venís haciendo, me dio la sensación de que podrías encajar bien en ese tipo de trabajo. No es nada muy estructurado — más bien ver si tiene sentido conectar y contarte un poco por dónde va. Si te pinta, podés elegir un momento por acá: Book a time. Abrazo, Tomás".

Recomendaciones para actuar ante correos sospechosos

Ante la sospecha de estar frente a un correo fraudulento, los especialistas sugieren las siguientes acciones:

No hacer clic en ningún enlace ni descargar archivos adjuntos.

Marcar el mensaje como “ Spam ” o “ Phishing ” dentro del proveedor de correo electrónico.

Eliminar el correo sin responder ni interactuar con el remitente.

Mantener actualizado el software de seguridad y estar alerta ante mensajes con remitentes o contenidos dudosos.

Marcar el mensaje como “Spam” o “Phishing” dentro del proveedor de correo electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este caso demuestra que la suplantación de identidad digital sigue siendo una amenaza vigente, incluso utilizando marcas reconocidas como Gemini. La prevención y la atención a los detalles son la mejor defensa frente a posibles estafas en línea.

Principales formas de fraude digital

Además del phishing por correo electrónico, existen múltiples formas de fraude digital que afectan a usuarios en todo el mundo. Uno de los más comunes es el smishing, donde los estafadores envían mensajes de texto que simulan provenir de bancos o empresas conocidas, buscando que la víctima haga clic en enlaces maliciosos.

También se encuentra el vishing, una modalidad realizada por teléfono en la que los delincuentes se hacen pasar por representantes oficiales para obtener datos sensibles.

Los ataques por software malicioso (malware) pueden instalarse en dispositivos a través de descargas o archivos adjuntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra amenaza frecuente son los sitios web falsos, que imitan plataformas legítimas para robar credenciales de acceso y datos personales. En redes sociales, los fraudes se presentan a través de perfiles falsos, sorteos inexistentes y mensajes directos con enlaces engañosos.

Finalmente, los ataques por software malicioso (malware) pueden instalarse en dispositivos a través de descargas o archivos adjuntos, permitiendo a los atacantes controlar equipos o acceder a información confidencial sin que el usuario lo advierta.