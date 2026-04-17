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Así se conducirán los ‘robotaxis’ en Europa: Elon Musk y Tesla muestran su eficiencia este video

El despliegue de taxis autónomos en Europa comienza a tomar forma, con proyectos que ya operan en diferentes ciudades

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Un video graba el interior de un vehículo Tesla mientras su sistema de conducción autónoma navega por una calle. La pantalla central del automóvil muestra una interfaz de navegación con representaciones de vehículos circundantes y una ruta. Se visualizan personas caminando y vehículos estacionados a lo largo de la vía. Las imágenes documentan una prueba o demostración del funcionamiento de la tecnología robotaxi de la marca. El contenido corresponde a una demostración de producto.

La conducción autónoma avanza con paso firme y comienza a consolidarse como una alternativa real en el transporte urbano. En ese sentido, Elon Musk difundió un video en el que se observa el desempeño de los ‘robotaxis’ de Tesla, mostrando cómo estos vehículos son capaces de reaccionar con precisión ante situaciones complejas del tráfico.

La demostración llega en un momento clave, cuando Europa empieza a abrir sus puertas a este tipo de tecnología. Las imágenes compartidas evidencian la capacidad de estos automóviles para tomar decisiones en tiempo real, adaptarse a imprevistos y circular con fluidez en entornos urbanos.

Según lo mostrado, los vehículos no solo cumplen con las reglas de tránsito, sino que también pueden anticiparse a ciertos comportamientos, lo que refuerza la idea de que la conducción autónoma está cada vez más cerca de una implementación masiva.

Robotaxis Uber
Europa empieza a probar sus primeros robotaxis, aunque con muchas regulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, en Estados Unidos, este tipo de soluciones ya tiene presencia, aunque aún limitada. Empresas como Waymo, perteneciente a Alphabet, han sido pioneras en este sector. De hecho, fue la primera en ofrecer un servicio de robotaxis abierto al público mediante una aplicación en San Francisco, marcando un hito en la industria de la movilidad.

El crecimiento de este mercado no se detiene. Waymo proyecta expandir su servicio a más de 20 ciudades y alcanzar más de un millón de usuarios por semana, lo que refleja el interés y la demanda por alternativas de transporte automatizado. Sin embargo, otras compañías como Tesla o Zoox continúan en fase de pruebas, afinando sus sistemas antes de un despliegue más amplio.

Europa, por su parte, comienza a dar sus primeros pasos en esta transformación. Uber, en alianza con la empresa Verne, ya lanzó un servicio inicial de robotaxis en Zagreb. Este proyecto marca el inicio de la adopción de vehículos autónomos en el continente y busca expandirse a unas 30 ciudades en el mediano plazo.

Un coche autónomo Waymo blanco, un Jaguar I-Pace modificado, con sensores en el techo y los laterales, transita por una calle urbana
Verne, en alianza con Uber, han empezado a probar los primeros robotaxis en Europa.

No obstante, el desembarco europeo será gradual. A diferencia de lo que ocurre en algunas zonas de Estados Unidos, los robotaxis operarán inicialmente con un conductor a bordo por motivos de seguridad y regulación. Esta medida responde a las exigencias normativas locales y a la necesidad de generar confianza en los usuarios.

La empresa Verne espera obtener las autorizaciones necesarias para eliminar progresivamente la intervención humana y avanzar hacia un modelo completamente autónomo. En paralelo, el plan contempla la expansión hacia 11 ciudades de la Unión Europea, además de mercados en Reino Unido y Oriente Próximo.

En este escenario, países como España siguen de cerca estos avances. La posible llegada de robotaxis dependerá tanto del desarrollo tecnológico como de la evolución de los marcos regulatorios, que aún están en proceso de adaptación frente a este tipo de innovaciones.

A diferencia de Estados Unidos, los primeros robotaxis deberán operar con un conductor humano. REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo
A diferencia de Estados Unidos, los primeros robotaxis deberán operar con un conductor humano. REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo

El impulso de Tesla, sumado a las iniciativas de otras compañías, refleja una competencia creciente en el sector de la movilidad inteligente. El video compartido por Musk no solo funciona como una demostración tecnológica, sino también como una señal de hacia dónde se dirige el futuro del transporte.

Así, los robotaxis dejan de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad en expansión. Aunque todavía existen desafíos regulatorios y técnicos, el avance de estas tecnologías sugiere que la conducción autónoma será, en los próximos años, una pieza clave en la transformación de las ciudades y la forma en que las personas se desplazan.

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