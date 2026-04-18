El brutal tackle antideportivo que derivó en la expulsión de un jugador argentino en Los Pumas 7s

En el marco del Seven de Hong Kong por la SVNS World Championship, Martiniano Arrieta protagonizó una polémica acción en la que recibió la tarjeta roja por un tackle considerado peligroso sobre Zain Davids, dejando a Los Pumas 7’s en inferioridad numérica durante buena parte del encuentro ante Sudáfrica. La sanción, confirmada tras la revisión del TMO, fue determinante en la derrota por 38-0 y relegó al equipo dirigido por Santiago Gómez Cora al tercer puesto del grupo. A pesar del golpe, el seleccionado argentino logró recuperarse en la jornada decisiva y selló su pase a las semifinales —chocará contra España— tras vencer a Fiji por 24-17.

La expulsión de Arrieta ocurrió en un momento crucial del primer tiempo, cuando Sudáfrica ya había impuesto condiciones en el marcador (12-0) y capitalizó la superioridad numérica. El tackle fue juzgado como de alto riesgo y resultó en la exclusión inmediata del jugador argentino, lo que condicionó el desempeño del equipo restante por más de la mitad del encuentro. El episodio fue revisado exhaustivamente por el sistema de revisión de jugadas, que determinó la gravedad disciplinaria de un contacto considerado antideportivo.

Pese al impacto de la derrota y la expulsión, Los Pumas 7’s concretaron una recuperación destacada al imponerse con autoridad ante Fiji por 24-17 en los cuartos de final, posición desde la que históricamente habían logrado apenas dos triunfos en catorce presentaciones previas en Hong Kong. La clasificación a semifinales llegó tras un partido cambiante, donde el equipo argentino aprovechó las ventajas numéricas luego de la expulsión de Akuila Dranivotua en el combinado oceánico por un contacto peligroso en el aire.

*El compacto de la clasificación a las semifinales de Los Pumas 7s

El inicio del partido fue favorable a la Argentina, con tries de Santiago Álvarez Fourcade y Marcos Moneta, quien destacó la importancia del triunfo y el significado de competir en un escenario emblemático para la disciplina: “Amamos este torneo, amamos este estadio. Es un placer jugar contra los reyes del seven. Si decís rugby seven, lo primero que se te viene a la cabeza es Fiji y es un placer jugar contra ellos. Tenemos una gran relación y siempre son grandes batallas. Estoy feliz por haber ganado y seguir en la competencia”, expresó Moneta tras el encuentro.

Fiji descontó y pudo igualar el marcador en el complemento, pero la Argentina mantuvo la calma, ejecutó posesiones largas y supo aprovechar la superioridad numérica en su favor. El try definitivo llegó gracias a la asistencia de Álvarez Fourcade y una intervención decisiva de Moneta, quien sumó un doblete en el partido.

El esfuerzo defensivo en los minutos finales, coronado por un contraruck donde participaron Pedro De Haro, Luciano González Rizzoni y el propio Moneta, aseguró el pase argentino y rompió una tendencia adversa en cuartos de final en Hong Kong.

*El compacto de la derrota contra Sudáfrica

Durante la fase de grupos, el seleccionado argentino había comenzado con triunfos sólidos: primero superó a España con un claro 38-14, luego venció a Los Teros de Uruguay por 40-19. La última jornada de la fase inicial tuvo como desenlace la derrota ante Sudáfrica, que desplazó a Los Pumas 7’s del primer al tercer puesto del grupo y generó incertidumbre de cara a los partidos decisivos.

Frente al revés sufrido, el plantel asimiló el golpe, revalidó su carácter competitivo y se enfocó en el próximo desafío: disputar la semifinal ante España, programada para el domingo a las 3.23 de la madrugada (hora de Argentina). Así lo planteó Moneta, que anticipó: “Tenemos que descansar y después poner nuestra cabeza en España y prepararnos para una batalla, pero también disfrutar. De eso se trata: disfrutar con los chicos e intentar ganar. Y si no, volver a casa para ir por Valladolid y Bordeaux”, indicó.