Kicillof criticó a Milei en una cumbre progresista en España: “Es un fracaso, hay otro camino que no es la crueldad”

Discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en el marco del encuentro del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos (Grupo PSE)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que el gobierno del presidente Javier Milei “es un desastre” y “un fracaso” cuyas consecuencias “recaen sobre intendentes y gobernadores” que deben ser la “red para sostener la vida cotidiana” de las personas. Por eso llamó a decirle a la gente que “hay otro camino que no es el de la guerra, no es el de la crueldad y no es el del abandono".

El mandatario provincial dio un breve discurso durante su gira por España, en el marco de la Global Progressive Mobilisation, organizada por el Grupo PES, que conforman los partidos políticos socialdemócratas y progresistas elegidos a nivel local y regional de toda la Unión Europea.

“La política que está llevando adelante en la Argentina Javier Milei no está funcionando, es un fracaso. Está destruyendo el aparato productivo, está destruyendo salarios, está destruyendo de manera elocuente, también frontal la salud, la educación, la justicia social. Lo de Milei es un desastre. Y ese desastre recae sobre intendentes, alcaldes, sobre gobernadores, que nos hemos tenido que convertir en un escudo y en una red para sostener la vida cotidiana de nuestro pueblo", afirmó durante su discurso en la cumbre de líderes progresistas en Barcelona.

Durante su gira por España, Kicillof acusó al presidente argentino de implementar políticas que, según dijo, han agravado la crisis económica y social tanto en su provincia como en el país.

Axel Kicillof criticó las políticas económicas de Javier Milei durante su gira por España y pidió mayor cooperación internacional (Captura de video)

El gobernador bonaerense profundizó en el impacto de la actual gestión nacional sobre la provincia. “La provincia de Buenos Aires es la más grande de Argentina. Representa, a cerca del 40 % de la población del país. Es casi medio país. Venimos de llevar adelante los primeros cuatro años de gobierno, políticas locales que tienen que ver con transformar, mejorar la salud, la educación, la infraestructura, con darle a quienes viven en lugares distantes acceso a la educación universitaria, una vida mejor. Y veníamos avanzando en planes quinquenales de manera muy contundente y además con mucho apoyo en las urnas. ¿Qué es lo que cambió? Llegó al gobierno nacional uno de los líderes de la ultraderecha más extrema, Javier Milei", sostuvo Kicillof.

Recalcó que, tras el cambio de administración nacional, los representantes provinciales y municipales debieron aumentar sus esfuerzos. “A partir del cambio de gobierno, hemos tenido que actuar no solo con convicción, no solo con transparencia, sino con mucha decisión y mucha valentía para oponernos a esas políticas”, expresó el mandatario bonaerense. Señaló que los gobiernos locales no pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento social y que la respuesta debe incluir tanto la asistencia material como la defensa de la justicia social y los derechos humanos.

“No podemos escaparnos, no podemos hacernos los distraídos, tenemos que darle respuestas a nuestra gente. Por eso, hoy quiero decir que además de responder con alimentos, con recursos, con remedios, con salud y educación, tenemos que responder con certezas y con perspectiva de futuro. Nuestro pueblo no le alcanza con que le demos soluciones materiales”, manifestó Kicillof.

“Tenemos que decirle también que hay otro camino que no es el de la guerra, no es el de la crueldad y no es el del abandono. Por eso, desde la provincia de Buenos Aires y en representación del pueblo de la Argentina, decimos que estamos en contra de las matanzas, en contra de la persecución y a favor de la justicia social y del bienestar de nuestros pueblos”.

La cumbre progresista de Barcelona reunió a líderes de América Latina y Europa para debatir alternativas frente al avance de la ultraderecha (Grupo PES, X)

Kicillof busca apoyo internacional contra la ultraderecha

En el marco de su viaje a España, Kicillof desplegó una agenda centrada en fortalecer alianzas frente al avance de la “ultraderecha internacional”. El gobernador mantuvo encuentros bilaterales con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Katarina Barley. Además, mantuvo reuniones con dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y representantes de la Movilización Global Progresista.

“En esta segunda jornada en España, tuvimos una agenda colmada de reuniones con líderes de distintos países, parlamentarios y dirigentes de diversas organizaciones, con quienes compartimos la preocupación en torno a la conformación de un nuevo orden internacional”, sostuvo Kicillof tras los encuentros, informaron fuentes oficiales.

El mandatario destacó el efecto negativo de tendencias globales relacionadas con figuras como Donald Trump y su influencia sobre el escenario argentino. “La dirección que le está imprimiendo Trump al mundo, que en Argentina se ve representada por Milei, genera mucho daño: gran parte de la dirigencia política global no está de acuerdo con esa línea y vino a Barcelona a manifestar su rechazo”, explicó.

Kicillof resaltó la importancia de fortalecer alianzas regionales y profundizar la cooperación institucional entre Europa y América Latina. De acuerdo con el Gobierno bonaerense, estos intercambios buscan ofrecer alternativas a las políticas inspiradas en la ultraderecha y construir una expectativa de futuro basada en la justicia social.

Uno de los encuentros que mantuvo el gobernador en España fue con el presidente de Colombia Gustavo Petro

Participaron también en la ronda de reuniones la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, y el secretario adjunto de Organización y de Transparencia y Acción Democrática del partido, Borja Cabezón. El gobernador bonaerense insistió en la necesidad de plantear una postura conjunta ante “los atropellos que se están viviendo en muchos países” y de coordinar acciones internacionales para enfrentar los desafíos actuales.

El viaje oficial incluyó reuniones con autoridades del Ayuntamiento de Barcelona para profundizar lazos y definir acciones de cooperación institucional. Kicillof se reunió con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y abordaron temas como el turismo, la seguridad ciudadana y la colaboración entre ambos distritos.

Según la información del Gobierno bonaerense, se acordó avanzar en un acuerdo de hermanamiento entre la provincia de Buenos Aires y Barcelona, con el fin de consolidar la cooperación en diferentes áreas de gestión.

El mandatario mantuvo además encuentros con empresarios españoles de sectores como energía, tecnología, alimentación y fondos de inversión, tal como informó Infobae. Allí, expuso avances de su gestión en infraestructura, educación y salud, y señaló el impacto de la “política económica” nacional. “Ahora, también estamos enfocados en acompañar a una población que hace frente a una crisis muy profunda ocasionada por las políticas económicas del Gobierno nacional”, afirmó Kicillof durante el encuentro.

En paralelo, dialogó con Yolanda Díaz Pérez, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, en una reunión para abordar la cooperación institucional y la regulación laboral, especialmente la asociada a las aplicaciones de reparto. El gobernador bonaerense detalló su proyecto para crear un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales, alineado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En otra bilateral, el mandatario provincia junto Boric, expresidente de Chile,

“Es para dar transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, exigir seguros obligatorios contra accidentes, regular condiciones básicas en los espacios donde se desarrolla la actividad y establecer herramientas de protección”, sostuvo Kicillof, conforme a la experiencia internacional citada.

Distancia política con Milei ante los líderes globales

Uno de los ejes del discurso de Kicillof fue marcar distancia política con Milei frente a los principales referentes progresistas. “La solución ante estas políticas, la solución ante esta ideología, tiene que ser también internacional”, manifestó el gobernador durante la cumbre, según su intervención.

La agenda bonaerense en la capital catalana se inscribió en la Movilización Global Progresista, que congregó a líderes de América Latina y Europa como Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Scheinbaum. Kicillof procuró sumar apoyos frente a la “ultraderecha” encarnada, a su juicio, en Milei y Trump, así como presentarse como una voz alternativa en debates sobre multilateralismo y el papel de los gobiernos subnacionales.

El mandatario bonaerense remarcó que “las consecuencias de las decisiones de la ultraderecha en Argentina solo pueden abordarse internacionalmente”. Planteó como reto avanzar hacia un mundo más multipolar y protegerse de la dependencia hacia grandes poderes externos.

La agenda internacional de Axel Kicillof en España estuvo centrada en alianzas progresistas y cooperación institucional

Señaló la urgencia de tejer alianzas globales para brindar respuestas solidarias y cooperativas a los conflictos sociales. Inspirado por los intercambios con líderes extranjeros, el gobernador bonaerense consideró que enfrentar los efectos de políticas regresivas requiere estrategias compartidas con otros países. A su juicio, las soluciones reales para los problemas sociales actuales sólo pueden surgir mediante la cooperación internacional.