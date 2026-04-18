Verstappen reveló una charla inédita con su pareja tras las cancelaciones en la F1: “¿De verdad es necesario?”

Verstappen reveló cómo le dijo a su pareja que correrá a pesar del mes sin actividad en al F1 (REUTERS/Amanda Perobelli)

La Fórmula 1 está atravesando un inusual mes de abril sin actividad en pista por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. Sin embargo, Max Verstappen aprovechó el parón para correr en otra categoría: participará de las carreras clasificadoras de las 24 Horas de Nordschleife en el histórico circuito de Nürburgring. El neerlandés reveló la conversación con su pareja Kelly Piquet, quien en un principio se había mostrado emocionada por el parate de la Máxima, sobre el momento en el que le dijo que iba a competir en Alemania.

En una entrevista con el portal Viaplay, que se realizó en un teatro en Ámsterdam bajo el nombre de “Una velada con Max Verstappen”, el tetracampeón de la F1 contó detalles de su vida y cómo influye su pasión por el automovilismo con su pareja. En medio de una charla distendida, el neerlandés aseguró que tuvo que explicar que un mes sin actividad en el Gran Circo no significa que no tenga que competir en otra categoría. “Claro que tengo que sacar el tema en casa”, comentó entre risas.

Verstappen contó cómo fue la charla que tuvo con Kelly Piquet respecto a su participación en las 24 Horas de Nordschleife. “Kelly me dijo: ‘Oh, se han cancelado dos carreras’. Le dije: ‘Sí, es cierto, pero tengo un fin de semana programado y voy a correr de todas formas’. Entonces, claro, me miró un momento como diciendo: ‘¿De verdad es necesario?’”, comentó el piloto de Red Bull.

Ambos están en pareja desde finales de 2021 y a mediados de 2025 celebraron el nacimiento de su primera hija, Lily. Kelly es hija de Nelson Piquet, tricampeón mundial en 1981, 1983 y 1987, y hermana de Nelsinho Piquet, ex piloto de F1 y conocido por su participación en el “Crashgate” de Singapur 2008. La vida personal de la relación fue objeto de la atención mediática por el antecedente de la relación de la modelo con Daniil Kvyat, excompañero de Mad Max en Red Bull y padre de su hija Penélope, además de la diferencia de edad entre ambos.

Max Verstappen y Kelly Piquet confirmaron su relación a finales de 2021

La presencia de Verstappen en el histórico circuito alemán responde a un paso más en la incursión en las carreras de resistencia. El evento principal, conocido como las “Clasificatorias de las 24 Horas de Nürburgring”, se estructura en dos carreras de cuatro horas que integran la tercera y cuarta ronda nominales de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). El neerlandés, que comparte equipo con Lucas Auer, largará noveno con el Mercedes número 3 de Winward por una penalización.

Verstappen, quien acumuló victorias en simuladores y un historial sólido en competencias virtuales, lleva ese aprendizaje al terreno real. El cuatro veces campeón de Fórmula 1 afirmó que, aunque el ambiente resulta “realmente divertido”, el objetivo prioritario es conquistar la 24 Horas: “Como equipo, por supuesto, el objetivo es ganar las 24 Horas. Para eso nos estamos preparando, y por eso estas carreras son tan importantes”.

Max Verstappen revolucionó Nürburgring y se sigue adentrando en las carreras de resistencia (@amgmotorsport)

El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 debutó en la categoría GT4 en la NLS7 del año pasado y dejó huella desde la clasificación, lo que formó parte de los requisitos para obtener su permiso en la pista. Su progreso fue inmediato: en la NLS9, compitiendo en GT3 junto a Chris Lulham (compañero habitual de simulación), dominó la prueba. En su regreso este año en la NLS2, el neerlandés arrancó en la pole, cedió brevemente el liderazgo, pero recuperó la punta y cruzó primero la meta. Sin embargo, el equipo fue descalificado por una infracción de procedimiento: la utilización incorrecta del número de juegos de neumáticos entre clasificación y carrera.

La cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y de Arabia Saudita en la F1 por los conflictos en Medio Oriente alivió la apretada agenda de Verstappen. Su participación en las clasificatorias de las 24 Horas de Nürburgring marca su consolidación como referente más allá de la Fórmula 1 y el crecimiento tangible de la estructura Verstappen Racing en las carreras de resistencia.