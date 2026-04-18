Deportes

Verstappen reveló una charla inédita con su pareja tras las cancelaciones en la F1: “¿De verdad es necesario?”

El neerlandés de Red Bull participará en la NLS en Nürburgring y contó cómo reaccionó su pareja Kelly Piquet

Guardar
Verstappen reveló cómo le dijo a su pareja que correrá a pesar del mes sin actividad en al F1 (REUTERS/Amanda Perobelli)
Verstappen reveló cómo le dijo a su pareja que correrá a pesar del mes sin actividad en al F1 (REUTERS/Amanda Perobelli)

La Fórmula 1 está atravesando un inusual mes de abril sin actividad en pista por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. Sin embargo, Max Verstappen aprovechó el parón para correr en otra categoría: participará de las carreras clasificadoras de las 24 Horas de Nordschleife en el histórico circuito de Nürburgring. El neerlandés reveló la conversación con su pareja Kelly Piquet, quien en un principio se había mostrado emocionada por el parate de la Máxima, sobre el momento en el que le dijo que iba a competir en Alemania.

En una entrevista con el portal Viaplay, que se realizó en un teatro en Ámsterdam bajo el nombre de “Una velada con Max Verstappen”, el tetracampeón de la F1 contó detalles de su vida y cómo influye su pasión por el automovilismo con su pareja. En medio de una charla distendida, el neerlandés aseguró que tuvo que explicar que un mes sin actividad en el Gran Circo no significa que no tenga que competir en otra categoría. “Claro que tengo que sacar el tema en casa”, comentó entre risas.

Verstappen contó cómo fue la charla que tuvo con Kelly Piquet respecto a su participación en las 24 Horas de Nordschleife. “Kelly me dijo: ‘Oh, se han cancelado dos carreras’. Le dije: ‘Sí, es cierto, pero tengo un fin de semana programado y voy a correr de todas formas’. Entonces, claro, me miró un momento como diciendo: ‘¿De verdad es necesario?’”, comentó el piloto de Red Bull.

Ambos están en pareja desde finales de 2021 y a mediados de 2025 celebraron el nacimiento de su primera hija, Lily. Kelly es hija de Nelson Piquet, tricampeón mundial en 1981, 1983 y 1987, y hermana de Nelsinho Piquet, ex piloto de F1 y conocido por su participación en el “Crashgate” de Singapur 2008. La vida personal de la relación fue objeto de la atención mediática por el antecedente de la relación de la modelo con Daniil Kvyat, excompañero de Mad Max en Red Bull y padre de su hija Penélope, además de la diferencia de edad entre ambos.

Max Verstappen y Kelly Piquet
Max Verstappen y Kelly Piquet confirmaron su relación a finales de 2021

La presencia de Verstappen en el histórico circuito alemán responde a un paso más en la incursión en las carreras de resistencia. El evento principal, conocido como las “Clasificatorias de las 24 Horas de Nürburgring”, se estructura en dos carreras de cuatro horas que integran la tercera y cuarta ronda nominales de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). El neerlandés, que comparte equipo con Lucas Auer, largará noveno con el Mercedes número 3 de Winward por una penalización.

Verstappen, quien acumuló victorias en simuladores y un historial sólido en competencias virtuales, lleva ese aprendizaje al terreno real. El cuatro veces campeón de Fórmula 1 afirmó que, aunque el ambiente resulta “realmente divertido”, el objetivo prioritario es conquistar la 24 Horas: “Como equipo, por supuesto, el objetivo es ganar las 24 Horas. Para eso nos estamos preparando, y por eso estas carreras son tan importantes”.

Vista aérea de Max Verstappen de pie junto a un coche de carreras azul y rojo de Red Bull, rodeado por una gran multitud de aficionados en una pista con gradas
Max Verstappen revolucionó Nürburgring y se sigue adentrando en las carreras de resistencia (@amgmotorsport)

El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 debutó en la categoría GT4 en la NLS7 del año pasado y dejó huella desde la clasificación, lo que formó parte de los requisitos para obtener su permiso en la pista. Su progreso fue inmediato: en la NLS9, compitiendo en GT3 junto a Chris Lulham (compañero habitual de simulación), dominó la prueba. En su regreso este año en la NLS2, el neerlandés arrancó en la pole, cedió brevemente el liderazgo, pero recuperó la punta y cruzó primero la meta. Sin embargo, el equipo fue descalificado por una infracción de procedimiento: la utilización incorrecta del número de juegos de neumáticos entre clasificación y carrera.

La cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y de Arabia Saudita en la F1 por los conflictos en Medio Oriente alivió la apretada agenda de Verstappen. Su participación en las clasificatorias de las 24 Horas de Nürburgring marca su consolidación como referente más allá de la Fórmula 1 y el crecimiento tangible de la estructura Verstappen Racing en las carreras de resistencia.

Temas Relacionados

Max VerstappenKelly PiquetRed BullFórmula 1F1

Últimas Noticias

El momento en que una bandada de gaviotas invadió la cancha en medio de un partido: “Esto es una locura”

Ocurrió en el partido entre Melbourne Victory y Newcastle Jets en Australia

El momento en que una bandada de gaviotas invadió la cancha en medio de un partido: “Esto es una locura”

La estrella del fútbol inglés que tocó fondo tras fracasar con su selección: “Tenía un problema conmigo”

Tras la derrota en la Eurocopa 1996, cayó en una espiral autodestructiva que lo mantuvo ebrio durante 44 días, llevando su vida y carrera al límite

La estrella del fútbol inglés que tocó fondo tras fracasar con su selección: “Tenía un problema conmigo”

Una ex campeona de Wimbledon podría recibir una sanción de cuatro años por negarse a un control antidoping: “Estaba asustada”

Marketa Vondrousova fue acusada de eludir sin justificación un chequeo: la checa aseguró que enfrentó una crisis de “estrés físico y mental”

Una ex campeona de Wimbledon podría recibir una sanción de cuatro años por negarse a un control antidoping: “Estaba asustada”

La medida que tomarán los jugadores del Real Madrid si Vinícius Júnior es discriminado por racismo otra vez

Un compañero del brasileño adelantó cómo se manejará el plantel merengue en caso de que suceda

La medida que tomarán los jugadores del Real Madrid si Vinícius Júnior es discriminado por racismo otra vez

Un ex arquero mundialista con la selección argentina apuntó a Santiago Beltrán como posible heredero del Dibu Martínez

Oscar Ustari postuló al guardameta millonario. Además, le dio su respaldo a Juan Musso y Gerónimo Rulli

Un ex arquero mundialista con la selección argentina apuntó a Santiago Beltrán como posible heredero del Dibu Martínez
DEPORTES
El momento en que una bandada de gaviotas invadió la cancha en medio de un partido: “Esto es una locura”

El momento en que una bandada de gaviotas invadió la cancha en medio de un partido: “Esto es una locura”

La estrella del fútbol inglés que tocó fondo tras fracasar con su selección: “Tenía un problema conmigo”

Una ex campeona de Wimbledon podría recibir una sanción de cuatro años por negarse a un control antidoping: “Estaba asustada”

La medida que tomarán los jugadores del Real Madrid si Vinícius Júnior es discriminado por racismo otra vez

Un ex arquero mundialista con la selección argentina apuntó a Santiago Beltrán como posible heredero del Dibu Martínez

TELESHOW
Ricky Martin deslumbró con un show íntimo, hits y cinco cambios de look: “Hicieron que estas canciones sean himnos”

Ricky Martin deslumbró con un show íntimo, hits y cinco cambios de look: “Hicieron que estas canciones sean himnos”

Las 45 mejores fotos del show de Ricky Martin en Buenos Aires: sorpresas, hits y emoción en una noche mágica

Pipo Lernoud, pionero del rock nacional: el hombre que estuvo ahí...

De boxeador invicto a cantante: Ezequiel Matthysse revela los secretos de un “Boxindanga”

Juan Cabral, el director que hizo debutar a Cazzu en la pantalla grande: “Sentí que era ella”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU autorizó la entrega y venta de petróleo ruso cargado en buques hasta mediados de mayo

EEUU autorizó la entrega y venta de petróleo ruso cargado en buques hasta mediados de mayo

La estrella del fútbol inglés que tocó fondo tras fracasar con su selección: “Tenía un problema conmigo”

El alto el fuego comenzó su último fin de semana con incertidumbre en Ormuz y perspectivas de negociaciones

El ejército de Israel denunció que terroristas de Hezbollah violaron el alto al fuego en Líbano

Donald Trump: “Muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba”