El reproche al aire de Sebastián Ortega a Mario Pergolini por una crítica: “Me acuerdo lo que dijiste”

El reproche de Sebastián Ortega a Mario Pergolini por las críticas del pasado (Video: Otro día perdido. El trece)

En su visita a Otro día perdido, el director Sebastián Ortega le hizo un reproche al conductor Mario Pergolini por unas críticas que le había hecho en el pasado. El responsable de obras como El marginal y En el barro puso sobre la mesa un comentario que el presentador había hecho en referencia a su serie Tumberos, original del 2002. Lo que pudo haber sido un momento tenso se matizó con el oficio de ambos, entre elogios cruzados, pasos de comedia y reconocimiento.

El diálogo comenzó con Pergolini recordando la juventud de Ortega y cierta luz verde para arriesgar en los contenidos: “También vos tenías veintipico, es tu época para estar loco.” Ortega respondió: “Pero me acuerdo un día que…” y Pergolini interrumpió: “Nosotros te dábamos un poco”. Ortega admitió: “Un poquito, y no pararon nunca”, Esta interacción demostró que el vínculo entre ambos incluía una cuota de humor y cierta complicidad generacional. Ortega marcó que, aunque avanzaba en su carrera y emprendía nuevos proyectos, el tono crítico de Pergolini y su equipo se mantenía, generando una continuidad en la forma de tratarlo públicamente.

Luego, el hijo de Palito y Evangelina Salazar fue al centro de su reproche: “Yo dije, bueno, después hicimos Tumberos, otras cosas, y pensé que iban a aflojar”, y ante la negativa retro de Pergolini, sumó otra anécdota: “Un día me acuerdo que estabas llegando a la productora y habíamos estrenado Tumberos y dijiste: ‘Es como Oz, pero en español’”, una comparación que al parecer no le gustó y quedó grabado en su memoria hasta hoy. La serie protagonizada por Germán Palacios, Belén Blanco y Carlos Belloso y rodada en la cárcel de Caseros fue un hito en la cadena productiva de Ortega.

Sebastián Ortega y Adrián Caetano, creador y director de series como Tumberos y El Marginal

“No lo hacía rencoroso”, reaccionó Pergolini en un intercambio que dejó en claro que el recuerdo no era una cuenta pendiente, sino parte de una historia compartida. Al mismo tiempo, surgió una complicidad evidente en el ida y vuelta, ya que ambos reconocieron que la exposición mediática trae consigo ese tipo de situaciones. La conversación evitó el tono de enfrentamiento y giró hacia una reflexión sobre el humor y la crítica pública.

La charla derivó en cómo funciona el humor en los medios y por qué ciertos proyectos, como los de Ortega, se convierten en blanco de chistes. “Uno no habla de lo que pasa inadvertido, porque tenés que contar, tenés que explicar el chiste. Uno puede hacer chistes, a veces un poco duros con respecto a la gente que lo va haciendo, pero porque no tenés que aclarar nada. En el chiste de lo muy conocido, solo con hacer referencia todo el mundo sabe de qué estás hablando”, explicó Pergolini a modo de elogio.

Ambos mostraron que la notoriedad de una obra implica inevitablemente exposición y humor, una dinámica que aceptan y entienden desde su lugar como protagonistas de la industria. Mario admitió haber visto Tumberos y Sebastián se reconoció como su oyente de Cuál es?.

Hacia el final, Pergolini resaltó la carrera de Ortega: “La verdad que siempre has hecho cosas que se han destacado. El que niegue esto hoy en día es un tonto. La carrera que has hecho fue siempre creciendo. Casi no tenés pasos en falso, es destacable”. Ortega agradeció y la charla terminó entre aplausos, dejando expuesta una relación construida sobre la franqueza, la ironía y el respeto profesional. La escena mostró que, más allá de las diferencias y los cruces del pasado, ambos comparten una visión sobre el valor de la crítica y el reconocimiento en la televisión.