El momento en que una bandada de gaviotas invadió la cancha en medio de un partido: “Esto es una locura”

El video registra un partido de fútbol disputado en un estadio en Australia. Jugadores con uniformes de dos colores distintos se encuentran en el campo verde. Una extensa bandada de gaviotas blancas se posa en la cancha y sobrevuela el área de juego. El marcador indica un empate de dos a dos en el tiempo de adición. Este material corresponde a la cobertura de un evento deportivo.

Fue una de las escenas más irreales del fin de semana a nivel internacional. Cuando estaba a punto de finalizar el encuentro entre Melbourne Victory y Newcastle Jets en la liga australiana, una bandada de gaviotas irrumpió en escena y se instaló sobre una de las bandas del campo de juego del estadio AAMI Park. Lo insólito es que el árbitro Alexander King no detuvo la acción y dejó que continuara como si nada pasara.

De hecho, dos futbolistas del Newcastle planificaron un tiro libre a favor sobre el mismo sector donde sobrevolaban los pájaros y hasta casi se llevan la victoria. Los defensores, incluidos dos futbolistas ubicados en la barrera, más el arquero del Melbourne Victory, tampoco se espantaron ni acusaron recibo de lo que estaba sucediendo. Así, la pelota rodó entre cientos de aleteos.

El relator y comentarista del partido quedaron atónitos durante la transmisión: “¿Podrán cruzar la línea, los Jets, y acercarse un paso más a ganar la liga? Incluso las gaviotas quieren participar. Bayliss, Nunes y Victory hacen lo justo. Esto es una locura. Mira a las gaviotas. Torbellino. Es como un día en el puerto de Newcastle”. Vale mencionar que el estadio del Victory está bordeado por el Río Yarra y a apenas ocho kilómetros de distancia se encuentra el Puerto de Melbourne, zona en la que suelen aparecer muchas de estas aves.

Una multitud de gaviotas se posa en el campo durante un partido de fútbol, sorprendiendo a los jugadores mientras el marcador indica un empate 2-2.

“Bueno, Ben, con respeto, la gente de Melbourne va al puerto de Newcastle y dice ‘esto es una noche en el AAMI Park”, bromeó el narrador del juego. Más de 30 mil espectadores fueron testigos de la invasión de aves que igualmente no impidió que se disputaran los minutos finales de un match que concluyó 2-2 y mantuvo en la primera posición de la tabla a los Jets, que disputarán las semifinales del campeonato.

Eli Adams adelantó a la visita en AAMI Park, pero el japonés Charles Nduka lo dio vuelta en el primer tiempo con un doblete. Al minuto 89, Adams empardó de forma agónica. En el último compromiso, Newcastle Jets recibirá a Central Coast Mariners, mientras que el Victory visitará a WS Wanderers.

La A-League de Australia cuenta con 12 equipos: los dos mejores se clasifican directamente a las semifinales por el título, mientras que del tercero al sexto ingresan a los cuartos de final y se eliminan entre ellos antes de afrontar el Top 4. Por el momento, Auckland FC acompañará a los Jets en las semis, mientras que los clasificados a cuartos son Sydney FC, Melbourne City, Melbourne Victori y Adelaide United.