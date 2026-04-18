El golazo “a lo Messi” de un juvenil Sub 17 para clasificar a la selección argentina a la final de los Juegos Suramericanos

El video presenta la cobertura de un partido de fútbol masculino entre las selecciones de Argentina y Panamá, correspondiente a los Juegos Suramericanos. Las imágenes muestran el desarrollo del juego en el campo y la anotación de un gol por parte de Argentina, estableciendo un marcador de 1-0. Se observa a los jugadores argentinos celebrando el tanto en el área penal. Las tomas incluyen vistas generales del estadio y la acción de los equipos.

El seleccionado juvenil de Argentina avanzó a la final del fútbol masculino en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 tras vencer 1-0 al anfitrión, con un gol de Uriel Pepe en el tiempo de descuento, en el estadio Rommel Fernández. El resultado le garantizó al equipo Sub 17 albiceleste al menos una medalla para la delegación en la competencia continental.

El encuentro ante Panamá se mantuvo igualado durante los 90 minutos, con alternancia en el dominio del juego y una posesión del balón del 56% para el conjunto argentino. Cuando el empate parecía confirmado, el gol de Pepe desató la celebración albiceleste y selló la clasificación al partido decisivo con un gol “a lo Messi” en el que se sacó a dos rivales de encima, entró al área y definió. El 10 es una de las grandes promesas de la cantera de Ferro Carril Oeste.

“Se traba en el compañerismo, apoyarnos uno al otro. Eso es lo que nos remarca a nosotros los argentinos, que siempre vamos para adelante, si las cosas vienen mal, será por algo. Todos juntos, con este grupo que tengo, gracias a Dios, vamos todos para adelante. Yo vengo de Moreno, Barrio Parque, nací en 2009, siempre jugué en Ferro, es mi casa también. A corto plazo, el sueño es irme con una medalla, ojalá sea la de oro, y también como el mejor jugador”, declaró tras el encuentro.

El año pasado, el categoría 2009 se había hecho viral luego de recibir la noticia de que firmaría su primer contrato profesional con el club de Caballito a los 16 años. La escena quedó registrada en un video difundido en redes sociales, donde se observó al joven jugador compartir la novedad con su madre en un emotivo diálogo telefónico. A fines de 2024, Pepe también había trascendido tras convertir un tanto de rabona en una final de campeonato con su divisional.

La actuación de Panamá, que había superado en la fase anterior a Paraguay y Bolivia, consolidó al anfitrión como una de las selecciones más firmes del certamen. El desarrollo de la semifinal sintetizó la intensidad del torneo, en el que jóvenes talentos de la región exhibieron un alto nivel competitivo.

Tras disputar partidos exigentes ante Bolivia y Paraguay en la fase previa, la selección argentina enfrentará a Paraguay por el oro este sábado 19 de abril, a partir de las 19.00, otra vez en el estadio Rommel Fernández. El pase a la final representa una nueva oportunidad para el plantel argentino de ratificar el crecimiento del trabajo formativo impulsado por el Comité Olímpico Argentino en las categorías juveniles.

Por otra parte, la selección masculina de futsal Sub 17 dirigida por Santiago Basile perdió 1-0 la final contra Brasil y se quedó con la medallade plata. Al mismo tiempo, el equipo femenino de futsal Sub 17 le ganó la final a Paraguay 1-0 con gol de Damaris Carabal y se subió a la cima del podio. El plantel dirigido por DT Ailén Habarna y Nicolás Noriega estuvo conformado por Kira Cirillo, Catalina Pérez, Narela Manchi, Alma Ubeda, Brenda Toffoletti, Olivia Rodil, Mia González, Carola Wilhelm, Carabajal, Rocío Moyano, Naira Ramírez, Rocío Benítez Falsetti, Victoria Cabrera y Violeta Capponi.

EL PLANTEL DE CLAUDIO GUGNALI QUE VA POR EL ORO EN PANAMÁ

Joel Abregú (Temperley)

Joaquín Albornoz (Temperley)

Joel Argañaraz (Quilmes)

Juan Ignacio López (Godoy Cruz)

Santino González (Colón)

Gabriel Lovato (Colón)

Martín Mauro (Ferro Carril Oeste)

Mateo Arrieta (All Boys)

Leandro Alegre (Los Andes)

Valentino Albornoz (Colón)

Uriel Pepe (Ferro Carril Oeste)

Matías Núñez (Estudiantes)

Uriel Aguirre (Armenio)

Juan Cruz Habib (Acassuso)

Joaquín López Roig (Ferro Carril Oeste)

Juan Guillermo Aimale (Quilmes)

Bruno Aguirre (Talleres)

Benjamín Domínguez (Alumni)