Fue Top Ten, campeón de Grand Slam y ahora sorprende en el pickleball con un triunfo ante el número 1

El ex tenista se clasificó para las semifinales del Fasenra Sacramento Open, donde enfrentará a Zane Ford.

Jack Sock puso fin en 2023, a los 30 años, a una destacada carrera profesional en el tenis. Ex Top 10 del ranking mundial, conquistó 21 títulos en el circuito: cuatro en singles y 17 en dobles, incluyendo tres trofeos de Grand Slam en esta última modalidad. Además, obtuvo dos medallas olímpicas, una de oro y otra de bronce. En la actualidad, el estadounidense se reinventó en el mundo del pickleball y es una de las figuras del PPA Tour, donde recientemente dio el golpe al derrotar a su compatriota Christopher Haworth, número 1 del mundo.

Hace tres años, durante el último Grand Slam de la temporada, el US Open, Sock sorprendió a los aficionados al publicar una extensa carta en sus redes sociales en la que anunció que su despedida del circuito sería, justamente, en el Abierto de los Estados Unidos. Allí participó en el cuadro de dobles junto a John Isner, aunque la dupla se despidió en su debut.

“Espero haber hecho sentir orgulloso al niño de 8 años que inmediatamente se enamoró del tenis. Han sido 14 años de recuerdos que nunca olvidaré. Desde ganar cuatro Grand Slams, oro y bronce olímpicos, estar entre los 10 primeros en individuales y dobles y competir en los equipos de la Copa Davis y la Laver Cup; fue mucho más de lo que jamás hubiera soñado. Sin la ayuda de tanta gente, nada de eso podría haber sucedido”, escribió en un posteo en redes sociales, antes de mencionar a sus padres, amigos y a toda su familia.

Pero su vínculo con el deporte continuó, aunque con un cambio de herramienta: dejó la raqueta para tomar la paleta de pickleball. Debutó en el OS1st North Carolina Open 2023, donde se consagró campeón en dobles mixtos junto a Anna Leigh Waters. Se profesionalizó en 2024 y, en la actualidad, ocupa el puesto número 8 en singles, el 31 en dobles y el 23 en mixtos.

Durante esta semana, Sock se encuentra compitiendo en el Fasenra Sacramento Open, donde se clasificó a las semifinales tras vencer nuevamente a Haworth, líder del ranking. Por un lugar en la final, se medirá ante Zane Ford, de 21 años y actual número 15 del circuito.

Jack Sock debutó en el OS1st North Carolina Open 2023, donde se consagró campeón en dobles mixtos junto a Anna Leigh Waters

¿Qué es el pickleball?

El pickleball es un deporte de paleta y pelota que se convirtió en el de mayor crecimiento en Estados Unidos en los últimos años. Combina elementos del tenis, el bádminton y el ping-pong, y puede jugarse tanto en formato individual como en dobles.

Se disputa con paletas —de madera o materiales compuestos— y una pelota plástica perforada, lo que le otorga una dinámica ágil y accesible para jugadores de todas las edades.

Origen e historia

El pickleball nació en 1965 en el estado de Washington, cuando tres amigos —Joel Pritchard, Bill Bell y Barney McCallum— buscaron una actividad recreativa para sus familias. Ante la falta de equipamiento de bádminton, improvisaron con paletas de ping-pong y una pelota de plástico en una cancha de concreto.

Con el tiempo, el juego fue tomando forma: se mantuvo el tamaño de la cancha de bádminton, pero se ajustó la altura de la red hasta alcanzar las dimensiones actuales.

El nombre surgió a partir de una idea de Joan Pritchard, quien comparó el deporte con los “pickle boats” del remo, en los que participan tripulaciones armadas con integrantes diversos, reflejando el carácter híbrido de esta disciplina.

El primer torneo oficial se disputó en 1972, también en Washington, marcando el inicio de un crecimiento que, décadas después, lo posicionaría como uno de los deportes más populares del país.