El secreto de Apple para la cámara del iPhone 18 Pro: la apertura variable

El iPhone 18 Pro implementará un mecanismo de apertura variable, una novedad clave en la fotografía móvil de Apple. (Europa Press)

La próxima generación de teléfonos Apple volvería a revolucionar su sistema fotográfico. La cámara del iPhone 18 Pro podría incorporar un mecanismo de apertura variable, una función habitual en cámaras réflex que nunca había llegado a los smartphones de la compañía. El avance permitiría controlar de manera precisa la cantidad de luz que entra al sensor, optimizando el resultado en cualquier situación de luminosidad.

Una tecnología clásica, ahora en el iPhone

El medio coreano ETNews afirma que Sunny Optical, proveedor chino de Apple, ya inició la producción de los actuadores responsables de mover el diafragma en la cámara principal del iPhone 18 Pro y el modelo Pro Max. Estos actuadores ajustan físicamente la apertura, lo que permite al usuario modificar cuánto se abre o cierra el diafragma para adaptar la captura a las condiciones de luz.

El calendario de fabricación encaja con los planes habituales de Apple. Los módulos de cámara suelen fabricarse dos o tres meses antes del lanzamiento del producto, mientras que los actuadores y componentes delicados entran en producción todavía antes. Asimismo, el medio indica que LG Innotek tomará el relevo de la producción durante junio y julio en su planta de Gumi, Corea del Sur, donde ya está instalada la nueva maquinaria.

La apertura variable ya fue probada por Samsung y Sony, pero Apple busca llevarla a una escala global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de la apertura variable para la fotografía móvil

La apertura variable es una de las bases de la fotografía profesional. Ajustar el diafragma permite controlar la entrada de luz y la profundidad de campo, una función que ofrece flexibilidad creativa y mayor control sobre el resultado final. En el caso de los smartphones, la mayoría de los dispositivos cuentan con una apertura fija. El iPhone 17 Pro actual, por ejemplo, tiene una apertura de f/1.78, siempre abierta al máximo.

Con la llegada de la apertura variable, el iPhone 18 Pro podrá cerrar el diafragma en escenarios de mucha luz para evitar imágenes sobreexpuestas, o abrirlo más en condiciones de baja luminosidad para capturar detalles sin aumentar el ruido digital ni depender exclusivamente del modo noche. Este salto técnico responde a una de las demandas históricas de los entusiastas de la fotografía móvil.

Precedentes y desafíos técnicos

El mecanismo de apertura variable no es una novedad absoluta en la industria. Samsung lo implementó en los Galaxy S9 y Galaxy S10 en 2018, aunque abandonó la tecnología por su elevado costo y el limitado interés del público. Sony ha mantenido el sistema en su gama Xperia Pro, pero sin la repercusión global que suele tener un lanzamiento de Apple.

El iPhone 18 Pro se presentaría en septiembre junto al primer modelo plegable de la compañía. (Composición Infobae: Europa Press / Apple)

Esta vez, los avances en la cadena de suministro y la reducción de costes parecen haber creado el escenario adecuado para que la apertura variable llegue a millones de usuarios. LG Innotek volverá a jugar un papel clave como proveedor principal, como ya ocurrió con el zoom periscópico del iPhone 15 Pro Max. La complejidad técnica del módulo requiere una fabricación especializada y la planta de Corea del Sur ya se encuentra preparada para este desafío.

Más allá de los megapíxeles

La apuesta de Apple no pasará por incrementar la resolución de los sensores, que ya alcanzaron los 48 megapíxeles en la última generación. La innovación se centra en el mecanismo físico y en cómo este puede mejorar la experiencia fotográfica también para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.

De acuerdo con MacRumors, la integración de la apertura variable permitirá que la cámara principal del iPhone 18 Pro ofrezca mayor versatilidad y control. Esta función podría marcar un nuevo estándar en la industria, sobre todo si logra combinarse con los algoritmos de procesamiento de imagen que distinguen a los dispositivos de Apple.

Apple apuesta por innovar en el mecanismo físico de la cámara, y no solo en la cantidad de megapíxeles. (Reuters)

La hoja de ruta hacia septiembre

El lanzamiento del iPhone 18 Pro está previsto para septiembre, junto con la posible presentación del primer iPhone plegable. Los preparativos industriales ya están en marcha y las piezas clave del nuevo módulo de cámara se encuentran en fase de producción. El reparto de fabricación entre Sunny Optical y LG Innotek refuerza la apuesta de la compañía por una evolución tangible en la fotografía móvil.

El desarrollo del iPhone 18 Pro muestra cómo Apple busca diferenciarse apostando por avances en la experiencia fotográfica más allá de los números, con una innovación que retoma conceptos clásicos de la fotografía profesional y los adapta al universo móvil.