Apple apostaría por un iOS 27 más rápido y una Siri renovada con interfaz de chatbot personalizada

Mark Gurman ha confirmado que la WWDC 2026 será “un evento bastante discreto” enfocado en mejoras de rendimiento

El desarrollo de iOS 27, según las filtraciones, priorizará la eliminación de errores. (Europa Press)

Apple parece lista para cambiar de rumbo con iOS 27, priorizando el rendimiento y la estabilidad del sistema operativo por encima de las novedades visuales y el lanzamiento de grandes funciones. La compañía planea una versión que podría recordar la filosofía de Snow Leopard: menos cambios superficiales y mayor enfoque en mejoras profundas para optimizar la experiencia de usuario.

Según los reportes de Mark Gurman, el gran atractivo será una Siri transformada, con una interfaz conversacional al estilo chatbot.

iOS 27: enfoque en estabilidad, rendimiento y una Siri más inteligente

Mark Gurman ha confirmado que la WWDC 2026 será “un evento bastante discreto” enfocado en mejoras de rendimiento, en contraste con el maratón de novedades de iOS 26. El propio Gurman resume: “Apple se centrará en mejorar el rendimiento básico del software con iOS 27. Eso significa eliminar bugs, borrar código antiguo y ajustar la interfaz”.

Apple parece lista para cambiar de rumbo con iOS 27, priorizando el rendimiento y la estabilidad del sistema operativo. REUTERS/Dado Ruvic

El desarrollo de iOS 27, según las filtraciones, priorizará la eliminación de errores, la depuración del código heredado y la optimización general, dejando en segundo plano los rediseños y los cambios visuales llamativos.

La única gran novedad visible será una Siri más personalizada y conversacional, que dejará de ser solo un asistente de comandos para responder de manera más natural y contextual, siguiendo la tendencia iniciada por plataformas como ChatGPT.

El resto de las funciones de Apple Intelligence, como Image Playground y las herramientas de escritura potenciadas por IA, seguirán mejorando, pero lo harán de forma gradual y sin protagonizar grandes anuncios.

El gran atractivo de iOS 27 sería una Siri transformada. (Europa Press)

Un cambio de estrategia necesario tras los retos de iOS 26

La apuesta por la estabilidad responde a un año complicado con iOS 26, donde el rediseño Liquid Glass dividió opiniones y las funciones de inteligencia artificial llegaron de manera fragmentada. Apple ha enfrentado críticas por la acumulación de bugs y el sobrepeso de código antiguo, lo que ha impactado en la fluidez de las aplicaciones y el rendimiento general.

La compañía reconoce la necesidad de hacer una pausa para consolidar la base de su sistema operativo, una estrategia que ya aplicó en el pasado con éxito en iOS 12, logrando mejoras notables en dispositivos antiguos.

Inteligencia artificial sin prisa y recorte de proyectos secundarios

Apple no dejaría de invertir en inteligencia artificial, pero el foco principal sería la calidad del sistema. Los desarrollos de IA, como Apple Intelligence y las mejoras en la app Salud, seguirán avanzando, aunque algunos proyectos más ambiciosos, como el “doctor virtual”, han sido recortados para centrarse en funciones básicas y viables.

La integración de nuevas herramientas será progresiva y estará diseñada para no sobrecargar el sistema ni distraer del objetivo principal: un iOS más rápido, estable y eficiente.

Apple no dejaría de invertir en inteligencia artificial, pero el foco principal sería la calidad del sistema. REUTERS/Abdul Saboor

Calendario de lanzamiento y expectativas para iOS 27

El lanzamiento de iOS 27 seguirá el calendario habitual de Apple, con la WWDC prevista para junio de 2026 y la llegada oficial en septiembre junto al iPhone 18 Pro y el modelo plegable.

Aunque la actualización puede no acaparar titulares por grandes rediseños, la apuesta por mejorar la experiencia diaria podría convertirla en una de las versiones más valoradas, siguiendo el ejemplo de Snow Leopard y iOS 12. Si Apple logra consolidar la calidad y el rendimiento, iOS 27 podría demostrar que “parar para acelerar sigue siendo la mejor estrategia”.

