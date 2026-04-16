Una empresa de zapatillas anunció que se dedicará a la IA y sus acciones se dispararonn un 580%

El anuncio del giro hacia la IA disparó el valor bursátil de la empresa, aunque sigue lejos de su máximo histórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa estadounidense de calzado Allbirds sorprendió al mercado al anunciar su decisión de abandonar el sector de las zapatillas y enfocarse en la inteligencia artificial, lo que provocó que sus acciones se dispararan más de un 580% en la bolsa de Nueva York. El anuncio llegó acompañado de la noticia de un acuerdo por USD 50 millones para transformar su modelo de negocio y cambiar su nombre a NewBird AI.

De la moda al sector tecnológico

La compañía, con sede en San Francisco, había alcanzado notoriedad en años recientes gracias a la popularidad de sus zapatillas entre figuras como Ben Affleck y el expresidente Barack Obama. El giro empresarial se produce tras varios años de desafíos financieros y la pérdida de atractivo de la marca en el mercado global.

La transición implica que la marca Allbirds será adquirida por el conglomerado American Exchange Group, propietario de otras marcas reconocidas en el sector de la moda. El acuerdo, anunciado en marzo, asciende a USD 39 millones.

La marca de zapatillas quedará en manos del conglomerado American Exchange Group tras la venta. (Bloomberg)

Nueva estrategia: chips y servicios en la nube para IA

En el comunicado difundido el miércoles 15 de abril, Allbirds detalló que la nueva empresa, bajo el nombre NewBird AI, invertirá en la compra de unidades de procesamiento gráfico (GPU), fundamentales para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. La compañía sostuvo que existe una brecha en el mercado, ya que muchas empresas no pueden acceder a la capacidad informática necesaria para integrar inteligencia artificial en sus procesos.

La estrategia de NewBird AI apunta a ofrecer tanto chips avanzados como servicios en la nube desarrollados específicamente para tareas de IA. El objetivo es suministrar capacidad de procesamiento bajo demanda a empresas que no logran cubrir sus necesidades tecnológicas con las opciones actuales del mercado.

Reacción en el mercado: acciones meme y volatilidad

El anuncio tuvo repercusiones inmediatas en la bolsa. Las acciones de Allbirds se revalorizaron más de un 580%, aunque su cotización sigue siendo más de un 90% inferior al valor alcanzado en su debut bursátil en 2021. Los movimientos recuerdan al fenómeno de las acciones meme, impulsado por inversores minoristas y redes sociales durante la pandemia de Covid-19.

Analistas califican el fenómeno como una “acción meme” impulsada por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hitha Herzog, analista minorista consultada por la agencia, señaló que el entusiasmo generado responde en gran parte al simple hecho de mencionar la inteligencia artificial en el anuncio, más que a resultados concretos o productos desarrollados. “Existe sin duda una auténtica manía por la IA”, explicó Herzog, quien también apuntó la falta de pruebas sobre el éxito del nuevo enfoque de la empresa.

Un cambio radical tras años de dificultades

Allbirds fue fundada en 2015 por Tim Brown y Joey Zwillinger. Su propuesta de zapatillas ecológicas y cómodas logró captar la atención de consumidores en Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelanda, China y Singapur. La marca se convirtió en un símbolo de la moda en Silicon Valley y obtuvo una valoración bursátil superior a los USD 4.000 millones en su mejor momento.

La empresa, sin embargo, no logró sostener esa tendencia. Desde su salida a bolsa en el Nasdaq de Nueva York hace cinco años, Allbirds enfrentó dificultades para obtener beneficios y su acción se desplomó desde más de USD 500 a apenas USD 2,50 antes del anuncio de reconversión.

El cambio estratégico de Allbirds refleja la fuerte atracción que hoy genera la industria de la IA entre inversores. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En declaraciones a la BBC, Wei Kan, consultor de marcas en Conduit Asia, calificó la decisión de Allbirds como una “liquidación” más que un cambio estratégico, utilizando la estructura bursátil de la empresa para incursionar en un sector completamente diferente. “Que una acción pase de USD 3 a USD 17 tras un comunicado de prensa no recupera los USD 4.000 millones de valor destruidos”, advirtió Kan.

El director ejecutivo de Allbirds, Joe Vernachio, defendió la medida como una oportunidad para “prosperar en los años venideros”. El futuro de la nueva empresa, NewBird AI, dependerá de su capacidad para posicionarse en un sector altamente competitivo y demostrar que puede aportar valor en el ámbito de la infraestructura informática para inteligencia artificial.