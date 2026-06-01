Regreso a jornada completa en escuelas y colegios de Honduras queda opacado por amenazas de paro y protestas del magisterio

El comunicado detalla que los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales deberán retomar clases en su horario habitual.

La Secretaría de Educación anunció el restablecimiento de la jornada académica en su horario regular a nivel nacional a partir del lunes 1 de junio de 2026, tras dejar sin efecto el horario reducido aplicado durante semanas por el deterioro de la calidad del aire en distintas regiones del país.

La decisión fue oficializada mediante el Despacho Ministerial, que detalla que los reportes técnicos más recientes confirman una mejora en las condiciones atmosféricas a nivel nacional.

De acuerdo con la información oficial, las lluvias registradas en los últimos días en varias zonas del territorio hondureño contribuyeron a la reducción de partículas contaminantes en el ambiente, lo que permitió el retorno al horario completo de clases y labores administrativas.

Horarios escolares

La disposición instruye a las direcciones departamentales, municipales y distritales de Educación, así como a las autoridades de centros educativos gubernamentales y no gubernamentales, a retomar el horario regular de clases y labores administrativas a partir de mañana.

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Con esta decisión, el sistema educativo nacional vuelve a su funcionamiento habitual tras varias semanas de ajustes temporales en la jornada escolar por condiciones ambientales adversas.

Las autoridades educativas señalaron que este retorno busca garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, la normalización de los contenidos curriculares y la estabilidad del calendario escolar.

Cada centro educativo deberá reorganizar sus actividades internas para adaptarse nuevamente al horario completo y asegurar el cumplimiento de la carga horaria establecida para cada nivel educativo.

Lluvias recientes en varias regiones de Honduras facilitaron la reducción de partículas contaminantes en el ambiente escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes más recientes señalan que las condiciones atmosféricas mostraron una evolución favorable en gran parte del país, principalmente por las lluvias registradas en los últimos días.

Según la información oficial, estos fenómenos climáticos contribuyeron a la limpieza del aire y redujeron la concentración de partículas contaminantes que habían generado preocupación en semanas anteriores.

El ambiente más fresco y húmedo fue determinante para autorizar el regreso a la jornada escolar normal en todo el territorio nacional.

Monitoreo y medidas preventivas

Pese al retorno al horario regular, la Secretaría de Educación informó que mantendrá un monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y ambientales en coordinación con las instituciones técnicas correspondientes.

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El objetivo es anticipar cualquier variación en la calidad del aire o en las condiciones climáticas que pudiera representar un riesgo para la salud de la comunidad educativa.

Las autoridades enfatizaron que, si se registran nuevas afectaciones ambientales, no se descarta la implementación de medidas preventivas temporales, con prioridad en la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El regreso a la jornada completa también implica la reactivación total de actividades académicas, extracurriculares y administrativas en todos los centros educativos del país.

Directores y docentes deberán ajustar nuevamente la planificación semanal para cumplir con los contenidos programáticos establecidos, mientras los estudiantes retoman sus horarios habituales de ingreso, recreos y salida.

Padres de familia y encargados también deberán reorganizar sus rutinas diarias, especialmente en los casos en que se habían adaptado a la jornada reducida aplicada en semanas anteriores.

La brecha educativa en Honduras se agudiza en zonas rurales, donde existen 32 mil comunidades y apenas seis mil centros escolares. (Cortesía: Secretaría de Educación de Honduras)

Regreso condicionado a las aulas

Al mismo tiempo, el anuncio del retorno a la jornada regular se produce en un contexto de creciente tensión en el sector educativo, ya que organizaciones magisteriales han convocado a un paro nacional de “brazos caídos” a partir de mañana 1 de junio, en protesta por el incumplimiento del reajuste salarial y otras demandas laborales.

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Según la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), la medida abarcaría centros educativos en todo el país y podría escalar si no hay una respuesta del Gobierno, lo que abre la posibilidad de una paralización parcial o total de actividades escolares desde el inicio de la semana.