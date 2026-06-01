Agentes caninos interceptan a hombre que transportaba $2 mil en marihuana en El Salvador

Agentes de la División Antinarcóticos capturan a Franklin Enrique R. I. con marihuana valorada en $1,941.50 durante inspección vehicular en El Salvador. (Foto cortesía PNC)

Un hombre fue capturado en flagrancia por las autoridades salvadoreñas luego de ser sorprendido cuando pretendía transportar una porción considerable de marihuana valorada en cerca de dos mil dólares. El hecho fue comunicado este domingo por Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad y Justicia, quien resaltó la labor de los agentes caninos K9 de la División Antinarcóticos durante la detección de la droga.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se realizó durante una inspección vehicular en la que los equipos caninos lograron identificar la presencia de sustancias ilícitas. El detenido, identificado como Franklin Enrique R. I., quién llevaba un paquete de marihuana cuyo valor asciende a $1,941.50. Villatoro aseguró que el caso será remitido a las instancias judiciales correspondientes y que el implicado deberá responder por tráfico ilícito, reafirmando el compromiso institucional de combatir el narcotráfico en todo el territorio nacional.

Los agentes caninos K9 detectan paquete de marihuana e impiden paso de droga valorada en casi dos mil dólares. (Foto cortesía PNC)

El ministro también reiteró que las acciones de los equipos K9 forman parte de una estrategia integral para impedir el avance de la economía criminal y proteger a la población de la influencia de las drogas, manteniendo una política de cero tolerancia frente a estos delitos.

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Aunque las autoridades no han confirmado el punto exacto en el que se incautó la droga, el funcionario recalcó: “En este país no vamos a permitir que sigan ensuciando a nuestra sociedad con el veneno de las drogas. Nuestro trabajo es firme y contundente, vamos tras todo aquel delincuente que no ha entendido esto".

El ministro Gustavo Villatoro destaca la efectividad de los equipos K9 en la lucha contra el narcotráfico a nivel nacional. (Foto cortesía PNC)

Patrullaje militar permite incautación de marihuana en Santa Ana Oeste

Durante un patrullaje en el cantón Galeano, distrito de Chalchuapa, en el occidente del país, personal de la Fuerza Armada de El Salvador localizó a un joven portando una mochila con droga. El operativo, realizado en el marco del Plan Control Territorial, permitió ubicar a Christhian Elías R. B. en posesión de una bolsa grande con marihuana y un teléfono celular.

Tras la intervención, el sujeto fue entregado a la Policía Nacional Civil(PNC), para que iniciara el procedimiento legal correspondiente. Las autoridades informaron que este tipo de operativos continuarán en diferentes zonas del país para fortalecer las acciones de prevención y control ante posibles actividades ilícitas.

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La Fuerza Armada reiteró que la colaboración interinstitucional son fundamentales para fortalecer la seguridad ciudadana y reducir la circulación de drogas en la región occidental.

Personal de la Fuerza Armada incauta marihuana en el cantón Galeano, Chalchuapa, como parte del Plan Control Territorial. (Foto cortesía Fuerza Armada)

Captura por venta de droga en Ciudad Arce, La Libertad

En un hecho distinto, agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron a un joven de 24 años en Ciudad Arce, departamento de La Libertad, tras ser sorprendido en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. La intervención policial se originó luego de una alerta sobre personas dedicadas a la venta de estupefacientes en la colonia San Carlos.

Al llegar al lugar, los policías observaron a varios sujetos que intentaron escapar. Uno de ellos, identificado como Raúl Edenilson E. S., fue capturado y durante la revisión, se incautaron marihuana, cocaína, un vehículo, una motocicleta, dinero en efectivo y un teléfono celular.

En el operativo de Ciudad Arce, las autoridades incautan drogas, un vehículo, una motocicleta, dinero en efectivo y teléfonos celulares. (Foto cortesía PNC)

El sujeto será remitido por tráfico ilícito de drogas a las autoridades judiciales. Las fuerzas del orden informaron que continuarán con los operativos y la vigilancia en distintos sectores de La Libertad para prevenir la expansión de actividades vinculadas al narcotráfico.

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